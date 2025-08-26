Petition für Kommunikation für taube Menschen auf Augenhöhe mit Gebärdensprache

Falkensee (kobinet)

Carola Szymanowicz hat eine Petition geschrieben. Eine Petition ist eine Bitte an Politiker. In der Petition steht ein wichtiger Wunsch.

Die Petition heißt: Kommunikation für taube Menschen von Anfang an auf Augen-Höhe mit Gebärden-Sprache. Kommunikation bedeutet: Menschen sprechen miteinander. Sie tauschen Informationen aus. Augen-Höhe bedeutet: Alle Menschen sind gleich wichtig. Alle haben die gleichen Rechte. Gebärden-Sprache bedeutet: Eine Sprache mit den Händen sprechen.

Gehör-lose Menschen benutzen diese Sprache. Carola Szymanowicz hat die Petition an den Brandenburger Land-Tag geschickt. Der Land-Tag ist das Parlament von Brandenburg. Ein Parlament ist eine Versammlung von Volks-Vertretern. Sie machen zusammen neue Gesetze.

Jetzt können alle Menschen die Petition unterstützen. Das geht auf der Internet-Seite openPetition. Eine Internet-Seite ist ein Ort im Computer. Dort kann man Texte lesen.

Carola Szymanowicz schreibt in ihrer Petition: Taube Menschen werden seit vielen Jahren benachteiligt. Benachteiligt bedeutet: Sie werden schlechter behandelt. Die Deutsche Gebärden-Sprache ist anerkannt. Anerkannt bedeutet: Andere Menschen sagen ja dazu. Sie respektieren die Gebärden-Sprache.

Aber taube Menschen können sie nicht überall benutzen. Das führt zu großen Problemen. Taube Menschen haben schlechtere Bildungs-Chancen. Bildungs-Chancen bedeutet: Alle können lernen. Alle können zur Schule gehen. Sie finden schwerer Arbeit.

Sie bekommen weniger Informationen. Sie werden oft diskriminiert. Diskriminierung bedeutet: Menschen werden schlecht behandelt. Das ist unfair.

Carola Szymanowicz fordert deshalb: Die Landes-Regierung soll etwas ändern. Die Landes-Regierung führt ein Bundes-Land. Dort arbeiten Minister und Ministerinnen. Der Brandenburger Land-Tag soll etwas ändern. Alle zuständigen Stellen sollen etwas ändern.