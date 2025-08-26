Menu Close

Petition für Kommunikation für taube Menschen auf Augenhöhe mit Gebärdensprache

Veröffentlicht am 26.08.2025 07:05 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Falkensee (kobinet) "Kommunikation für taube Menschen von Anfang an auf Augenhöhe mit Gebärdensprache", so lautet der Titel einer Petition, die Carola Szymanowicz an den Petitionsausschuss des brandenburgischen Landtags gerichtet hat. Nun gibt es auf der Plattform openPetition auch die Möglichkeit, die Petition zu unterstützen. "Mit meiner Petition fordere ich hiermit die Landesregierung, den Brandenburger Landtag und alle zuständigen Stellen auf, endlich umfassende Maßnahmen zur inklusiven Teilhabe tauber Menschen umzusetzen. Taube Menschen werden seit Jahrzehnten systematisch von gleichberechtigter Teilhabe ausgeschlossen. Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) ist zwar anerkannt, wird aber nicht in allen Lebensbereichen sichergestellt. Dies führt zu Bildungsbenachteiligung, Arbeitslosigkeit, Informationsarmut und Diskriminierung", schreibt Carola Szymanowicz zur Petition.

Link zur Petition

Link zum Bericht der kobinet-nachrichten vom 22. August 2025 über die Petition

