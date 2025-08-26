Nachgehakt II: BR-Radltour 2025 – „Positives Feedback“ ersetzt keine Informationspflicht

Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Fladungen (kobinet) Am 9. April 2025 habe ich einen Artikel geschrieben. Der Artikel war über die BR-Radl-Tour. Der Bayerische Rundfunk macht diese Tour seit 35 Jahren. In dem Artikel ging es um Barriere-Freiheit. Der Bayerische Rundfunk hatte keine Infos dazu. Der Bayerische Rundfunk sagte damals: Wir arbeiten noch daran. Heute ist Ende August 2025. Die Radl-Tour ist vorbei. Sie startete am 3. August 2025. Aber der Bayerische Rundfunk hat sein Versprechen nicht gehalten. Es gab keine Infos zur Barriere-Freiheit. Die Infos standen nicht auf der Internet-Seite. Der Bayerische Rundfunk sagt jetzt: Die Teil-Nehmer waren zufrieden. Aber der Bayerische Rundfunk zeigt keine Beweise dafür. Das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist: Menschen mit Behinderung brauchen Infos vor der Veranstaltung. Nur so können sie selbst entscheiden. Kann ich mit-machen oder nicht? Das ist wie eine Bus-Halte-Stelle ohne Fahr-Plan. Manche Leute erwischen den richtigen Bus. Sie sind zufrieden mit der Fahrt. Aber der fehlende Fahr-Plan ist trotzdem ein Problem. Genauso ist es bei der BR-Radl-Tour. Die fehlenden Infos zur Barriere-Freiheit sind ein Problem. Die BR-Radl-Tour startete am 3. August 2025 in Bad Neustadt. Menschen mit Behinderung mussten selbst heraus-finden: Kann ich mit-machen? Es gab keine offiziellen Infos. Die Internet-Seite vom Bayerischen Rundfunk hatte keine Infos. Die Internet-Seiten der Orte hatten auch keine Infos. Das zeigt: Der Bayerische Rundfunk hat Barriere-Freiheit nicht geplant. Ich habe auch beim Bayerischen Landes-Beauftragten nach-gefragt. Ein Landes-Beauftragter arbeitet für das Bundes-Land Bayern und kümmert sich um wichtige Aufgaben für Menschen mit Behinderung. Er sagte: Die Info-Lage ist schlecht. Aber er will erst mal ab-warten. Die BR-Radl-Tour gibt es seit 35 Jahren. Das Haupt-Problem ist: Niemand fühlt sich verantwortlich. Der Bayerische Rundfunk sagt: Die Orte sind schuld. Die Orte sagen: Die Veranstalter sind schuld. Die Politik schaut nur zu. So lange es keine festen Regeln gibt bleibt Barriere-Freiheit freiwillig. Wer keine Standards macht muss auch keine ein-halten. Es gibt 2 wichtige Punkte bei Barriere-Freiheit. Punkt 1: Infos zur Barriere-Freiheit. Diese Infos müssen früh da sein. Sie müssen vollständig sein. Punkt 2: Die echte Barriere-Freiheit vor Ort. Der Bayerische Rundfunk hat nicht mal für die Infos gesorgt. Die bisherigen Abläufe zeigen: Das ist kein Einzel-Fall. Das ist auch kein Übergangs-Problem. Übergangs-Problem bedeutet Schwierigkeiten beim Wechseln von einer Sache zur anderen. Die BR-Radl-Tour gibt es seit 35 Jahren. Es gibt immer noch keine festen Info-Standards zur Barriere-Freiheit. Info-Standards sind Regeln dafür, wie Informationen aussehen sollen. Das ist ein System-Fehler. System-Fehler bedeutet: Das Computer-Programm oder die Organisation macht etwas falsch. Der Bayerische Rundfunk hat es über Jahr-Zehnte versäumt. Er hat keine Verfahren für frühe und klare Infos aufgebaut. Verfahren ist eine feste Regel-Folge für eine Aufgabe. Das Problem liegt nicht in einzelnen Planungs-Phasen. Planungs-Phasen sind verschiedene Zeit-Abschnitte beim Planen. Das Problem liegt im System selbst. Jetzt stellt sich die Frage: Wie geht es weiter? Wird der Bayerische Landes-Beauftragte für Menschen mit Behinderung jetzt aktiv? Wird der Bayerische Rundfunk endlich eine klare Stellung nehmen? Oder wird er wieder unverbindliche Versprechungen machen? Unverbindliche Versprechungen sind Zusagen, die man nicht einhalten muss. Wird er am Ende die Sache einfach ab-brechen? Haftungs-Ausschluss: Dieser Beitrag ist nur meine persönliche Meinung. Haftungs-Ausschluss bedeutet: Eine Person oder Firma muss nicht für Schäden bezahlen. Er entspricht vielleicht nicht der Meinung der kobinet-Redaktion. 35 Jahre BR-Radltour – und immer noch mit Denkweisen von vorgestern!

Fladungen (kobinet) Fladungen (kobinet) Am 9. April 2025 veröffentlichte ich auf kobinet einen Beitrag über die fehlenden Standards zur Barrierefreiheit bei der BR-Radltour, einer der größten und traditionsreichsten Veranstaltungen des Bayerischen Rundfunks. In seiner Antwort erklärte der BR damals, man befinde sich noch in der Planungsphase und arbeite daran, Informationen zur Barrierefreiheit schnellstmöglich bereitzustellen. Heute, Ende August 2025, steht fest: Diese Zusage wurde nicht eingelöst. Bis zum Start der Radltour am 3. August gab es keinerlei veröffentlichte Informationen auf den Seiten des BR oder der Etappenorte. Stattdessen verweist der BR nun auf angeblich positive Rückmeldungen von Teilnehmenden, ohne Belege vorzulegen und ohne seine Verantwortung für eine rechtzeitige und transparente Informationspolitik wahrzunehmen. Doch selbst wenn diese Rückmeldungen existieren sollten, entbindet das den Veranstalter nicht von der Pflicht, rechtzeitig vollständige Informationen zur Barrierefreiheit bereitzustellen. Diese Informationen sind keine freiwillige Zusatzleistung, sondern die Grundlage für selbstbestimmte Teilhabe. Das Argument erinnert an eine Haltestelle ohne Fahrplan. Nur weil einige Fahrgäste zufällig die richtige Bahn erwischt haben und ihre Fahrt angenehm fanden, bedeutet das nicht, dass das Fehlen des Fahrplans kein Problem war. Auch bei der BR-Radltour bleibt das Fehlen klarer und frühzeitiger Informationen zur Barrierefreiheit ein strukturelles Versäumnis, unabhängig davon, wie viele Teilnehmende am Ende zufrieden waren. Die BR-Radltour startete am 3. August 2025 in Bad Neustadt. Potenzielle Teilnehmende mussten sich selbst zusammensuchen, ob eine Teilnahme überhaupt möglich sein würde. Auch auf den offiziellen Seiten des Bayerischen Rundfunks und der Etappenorte gab es keinerlei Hinweise. Dass bis heute keine relevanten Informationen zugänglich sind, zeigt deutlich, dass diese auch nicht in die tatsächliche Planung eingeflossen sind. Die im April gemachten Zusicherungen des BR waren somit ohne Substanz. Die Rückmeldung der Geschäftsstelle des Bayerischen Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung fiel ebenfalls zurückhaltend aus. Zwar wurde anerkannt, dass die Informationslage unzureichend ist. Gleichzeitig verwies man darauf, die weiteren Planungen abwarten zu wollen. Diese Haltung vermittelt den Eindruck, als handele es sich um ein laufendes Experiment, obwohl die BR-Radltour seit 35 Jahren stattfindet und längst etablierte Standards bestehen müssten. Das Kernproblem liegt darin, dass Verantwortung zwischen verschiedenen Ebenen verwischt wird. Der Bayerische Rundfunk verweist auf die Etappenorte, diese wiederum auf die Veranstaltungsorganisation, während die politische Begleitung sich auf Beobachtung beschränkt. Solange keine verbindlichen Vorgaben existieren, bleibt Barrierefreiheit eine freiwillige Zusatzleistung. Wer keine Standards definiert, muss auch keine einhalten. Es ist zudem wichtig, zwischen zwei Ebenen zu unterscheiden. Erstens geht es um Informationen zur Barrierefreiheit. Diese müssen frühzeitig, vollständig und leicht zugänglich bereitgestellt werden, damit Betroffene selbstbestimmt entscheiden können, ob eine Teilnahme möglich ist. Zweitens geht es um die tatsächliche Umsetzung der Barrierefreiheit vor Ort. Beides hängt zusammen, erfordert aber unterschiedliche Planungs- und Kommunikationswege. Dass der Bayerische Rundfunk selbst für die Informationsbereitstellung keine verlässlichen Strukturen geschaffen hat, ist das eigentliche Versäumnis. Die bisherigen Abläufe belegen, dass hier kein Einzelfall und kein Übergangsproblem vorliegt. Nach 35 Jahren BR-Radltour ist das Fehlen verbindlicher Informationsstandards zur Barrierefreiheit ein strukturelles Defizit. Der Bayerische Rundfunk hat es über Jahrzehnte versäumt, Verfahren zur frühzeitigen und transparenten Kommunikation aufzubauen. Dass diese Lücke auch 2025 unverändert fortbesteht, zeigt, dass das Problem nicht in einzelnen Planungsphasen liegt, sondern im System selbst. Bleibt die Frage, wie es nun weitergeht. Wird der Bayerische Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung nach dieser Korrespondenz tätig werden? Und wird der Bayerische Rundfunk endlich eine klare Stellungnahme abgeben oder sich erneut in unbelegten Behauptungen, abstrusen Entschuldigungen und unverbindlichen Beteuerungen verlieren und die Sache damit am Ende einfach abcanceln? Disclaimer: Dieser Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Meinung des Autors wieder und entspricht ggf. nicht der Haltung der Redaktion der kobinet-nachrichten.

