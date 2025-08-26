4. all inklusiv Festival in Rostock

Rostock (kobinet)
Kobinet ist eine Internet-Seite.
Auf dieser Seite stehen Nach-richten für Menschen mit Behinderung.
Die Seite heißt kobinet-nach-richten punkt de.
Im Spät-Sommer wird Rostock wieder bunt.
Es wird auch vielfältig.
Vom 4. bis 7. September 2025 gibt es das all inklusiv Festival.
Das Festival ist für alle Menschen da.
Menschen mit Behinderung können mitmachen.
Menschen ohne Behinderung können auch mitmachen.
Es ist schon das 4. Festival dieser Art.
Es gibt 10 verschiedene Veranstaltungen.
Die Veranstaltungen sind über Kultur und Sport.
Wissenschaft bedeutet: Menschen forschen und lernen neue Sachen.
Sie sind auch über Wissenschaft.
Alle Menschen können Teil-Habe erleben.
Teil-Habe bedeutet: Alle können mitmachen.
Das Haupt-Thema in diesem Jahr ist Tanz.
2 wichtige Frauen unterstützen das Festival.
Das sind Stefanie Drese und Ulla Schmidt.
Stefanie Drese ist Ministerin in Mecklenburg-Vorpommern.
Minister bedeutet: Das ist ein wichtiger Politiker in der Regierung.
Ulla Schmidt ist Präsidentin der Bundes-Vereinigung Lebens-Hilfe.
Die Bundes-vereinigung Lebens-hilfe ist ein Verein.
Sie hilft Menschen mit Lern-schwierigkeiten.
Stefanie Drese sagt: Das Festival verbindet viele Bereiche.
Es bringt Menschen mit Behinderung zusammen.
Es bringt auch Menschen ohne Behinderung zusammen.
Das macht das Festival besonders.
Inklusion wird dabei erlebbar gemacht.
Inklusion bedeutet: Alle gehören dazu.
Konzept bedeutet: Das ist ein Plan oder eine Idee.
Die Ministerin findet das Konzept gut.
Das Festival baut Barrieren ab.
Barriere bedeutet: Eine Barriere ist etwas im Weg.
Sie hindert Menschen am Vorwärts-kommen.
Vor allem auch Barrieren in den Köpfen.
Wir brauchen mehr Begegnungen zwischen allen Menschen.
Das Festival macht gute Laune.
Es sorgt für ein gutes Miteinander.
Viele Menschen aus Rostock sollen kommen.
Auch Menschen aus der ganzen Region.
Eine Region ist ein bestimmtes Gebiet.
Dort leben Menschen zusammen.
Sie können Neues ausprobieren.
Sie können gemeinsam Spaß haben.
Das Festival lebt von Begegnungen.
Menschen können zuschauen oder mitmachen.
Sie können tanzen und Musik machen.
Sie können zusammen feiern.
Alle Veranstaltungen sind für alle offen.
Das komplette Programm gibt es im Internet.
Auch Infos zu den Tickets sind dort.
Die Adresse ist: www.allianz-fuer-inklusion.de
Der Verein all inklusiv Rostock e.V. macht das Festival.
Gemeinnützig bedeutet: Eine Gruppe hilft anderen Menschen.
Die Gruppe will kein Geld verdienen.
Der Verein ist gemeinnützig.
Das bedeutet: Er macht keinen Gewinn.
Er arbeitet für das Gute.
Der Verein setzt sich für Menschen mit Behinderung ein.
Gleichberechtigt bedeutet: Alle Menschen haben die gleichen Rechte.
Alle Menschen sollen gleichberechtigt teilhaben können.
Gesellschaftlich bedeutet: Es geht um alle Menschen zusammen.
Sie sollen am gesellschaftlichen Leben mitmachen.
Kulturell bedeutet: Es geht um Kunst und Musik.
Sie sollen auch am kulturellen Leben teilnehmen.
Und am sportlichen Leben.
Die Idee ist ein inklusives Miteinander.
Das bedeutet: Alle gehören dazu.
Barrieren werden abgebaut.
Menschen begegnen sich auf Augen-Höhe.
Der Verein macht Projekte und Veranstaltungen.
Er macht auch Bildungs-Angebote.
So fördert er Inklusion.
Das passiert dort wo Menschen zusammen-kommen.
Das passiert mitten in der Gesellschaft.
Das all inklusiv Rostock Festival ist sehr bekannt.
Es ist das wichtigste Projekt des Vereins.
Menschen in ganz Deutschland kennen es.
Seit 2020 verbindet es gelebte Inklusion mit Kunst.
Dialog bedeutet: Ein Dialog ist ein Gespräch zwischen 2 Menschen.
Es sorgt auch für gesellschaftlichen Dialog.
Hier gibt es die vollständige Presse-Information des Sozial-Ministeriums von Mecklenburg-Vorpommern
Rostock (kobinet) In diesem Spätsommer verwandelt sich Rostock erneut in eine Bühne für gelebte Vielfalt: vom 4. bis 7. September 2025 findet die vierte Ausgabe des all inklusiv Festivals für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung statt. Mit zehn Veranstaltungen rund um Kultur, Sport, Wissenschaft und Gesellschaft sind Besucherinnen und Besucher eingeladen, Teilhabe und Barrierefreiheit an bemerkenswerten Orten der Hansestadt zu feiern. Im Mittelpunkt des Programms steht in diesem Jahr der Tanz. Schirmherrinnen des Festivals sind Stefanie Drese, Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport von Mecklenburg-Vorpommern sowie Ulla Schmidt, Präsidentin der Bundesvereinigung Lebenshilfe, wie es in einer Presseinformation des Sozialministeriums von Mecklenburg-Vorpoemmern heißt.
„Das all inklusiv Festival Rostock vereint Kultur, Sport, Bildung und ermöglicht mit viel Leichtigkeit Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderung“, betont Drese. „Das Konzept, Inklusion erlebbar zu machen und Barrieren vor allem auch in den Köpfen abzubauen, gefällt mir“, so die Ministerin. „Wir brauchen mehr Begegnungen, gute Laune und ein soziales Miteinander. Das Festival bietet genau das. Ich wünsche mir, dass viele Menschen aus Rostock und der gesamten Region die tolle Gelegenheit Anfang September nutzen, um Neues auszuprobieren und gemeinsam Spaß zu haben.“
Das Festival lebt von der Begegnung – ob beim Zuschauen, Tanzen, Musizieren oder gemeinsamen Feiern. Alle Veranstaltungen sind offen für Menschen mit und ohne Behinderung. Das komplette Programm und Infos zum Ticketverkauf sind auf der Website www.allianz-fuer-inklusion.de zu finden.
Hintergrund
Der all inklusiv Rostock e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen, kulturellen und sportlichen Leben einsetzt. Im Mittelpunkt steht die Idee eines inklusiven Miteinanders, das Barrieren abbaut und Begegnung auf Augenhöhe ermöglicht.
Mit Projekten, Veranstaltungen und Bildungsangeboten fördert der Verein Inklusion dort, wo Menschen zusammenkommen – mitten in der Gesellschaft. Das all inklusiv Rostock Festival ist das bundesweit sichtbare Leuchtturmprojekt des Vereins und verbindet seit 2020 gelebte Inklusion mit künstlerischer Qualität und gesellschaftlichem Dialog.
Link zur vollständigen Presseinformation des Sozialministerium von Mecklenburg-Vorpommern
