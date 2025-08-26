4. all inklusiv Festival in Rostock

Rostock (kobinet)

Kobinet ist eine Internet-Seite. Auf dieser Seite stehen Nach-richten für Menschen mit Behinderung. Die Seite heißt kobinet-nach-richten punkt de.

Im Spät-Sommer wird Rostock wieder bunt. Es wird auch vielfältig. Vom 4. bis 7. September 2025 gibt es das all inklusiv Festival. Das Festival ist für alle Menschen da. Menschen mit Behinderung können mitmachen. Menschen ohne Behinderung können auch mitmachen.

Es ist schon das 4. Festival dieser Art. Es gibt 10 verschiedene Veranstaltungen. Die Veranstaltungen sind über Kultur und Sport. Wissenschaft bedeutet: Menschen forschen und lernen neue Sachen. Sie sind auch über Wissenschaft. Alle Menschen können Teil-Habe erleben.

Teil-Habe bedeutet: Alle können mitmachen. Das Haupt-Thema in diesem Jahr ist Tanz. 2 wichtige Frauen unterstützen das Festival. Das sind Stefanie Drese und Ulla Schmidt. Stefanie Drese ist Ministerin in Mecklenburg-Vorpommern. Minister bedeutet: Das ist ein wichtiger Politiker in der Regierung.

Ulla Schmidt ist Präsidentin der Bundes-Vereinigung Lebens-Hilfe. Die Bundes-vereinigung Lebens-hilfe ist ein Verein. Sie hilft Menschen mit Lern-schwierigkeiten. Stefanie Drese sagt: Das Festival verbindet viele Bereiche. Es bringt Menschen mit Behinderung zusammen. Es bringt auch Menschen ohne Behinderung zusammen.

Das macht das Festival besonders. Inklusion wird dabei erlebbar gemacht. Inklusion bedeutet: Alle gehören dazu. Konzept bedeutet: Das ist ein Plan oder eine Idee. Die Ministerin findet das Konzept gut. Das Festival baut Barrieren ab.

Barriere bedeutet: Eine Barriere ist etwas im Weg. Sie hindert Menschen am Vorwärts-kommen. Vor allem auch Barrieren in den Köpfen. Wir brauchen mehr Begegnungen zwischen allen Menschen. Das Festival macht gute Laune. Es sorgt für ein gutes Miteinander.

Viele Menschen aus Rostock sollen kommen. Auch Menschen aus der ganzen Region. Eine Region ist ein bestimmtes Gebiet. Dort leben Menschen zusammen. Sie können Neues ausprobieren. Sie können gemeinsam Spaß haben.

Das Festival lebt von Begegnungen. Menschen können zuschauen oder mitmachen. Sie können tanzen und Musik machen. Sie können zusammen feiern. Alle Veranstaltungen sind für alle offen. Das komplette Programm gibt es im Internet.

Auch Infos zu den Tickets sind dort. Die Adresse ist: www.allianz-fuer-inklusion.de Der Verein all inklusiv Rostock e.V. macht das Festival. Gemeinnützig bedeutet: Eine Gruppe hilft anderen Menschen. Die Gruppe will kein Geld verdienen. Der Verein ist gemeinnützig.

Das bedeutet: Er macht keinen Gewinn. Er arbeitet für das Gute. Der Verein setzt sich für Menschen mit Behinderung ein. Gleichberechtigt bedeutet: Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Alle Menschen sollen gleichberechtigt teilhaben können. Gesellschaftlich bedeutet: Es geht um alle Menschen zusammen.

Sie sollen am gesellschaftlichen Leben mitmachen. Kulturell bedeutet: Es geht um Kunst und Musik. Sie sollen auch am kulturellen Leben teilnehmen. Und am sportlichen Leben. Die Idee ist ein inklusives Miteinander. Das bedeutet: Alle gehören dazu.

Barrieren werden abgebaut. Menschen begegnen sich auf Augen-Höhe. Der Verein macht Projekte und Veranstaltungen. Er macht auch Bildungs-Angebote. So fördert er Inklusion. Das passiert dort wo Menschen zusammen-kommen.

Das passiert mitten in der Gesellschaft. Das all inklusiv Rostock Festival ist sehr bekannt. Es ist das wichtigste Projekt des Vereins. Menschen in ganz Deutschland kennen es. Seit 2020 verbindet es gelebte Inklusion mit Kunst. Dialog bedeutet: Ein Dialog ist ein Gespräch zwischen 2 Menschen.