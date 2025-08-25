Sächsische Eingliederungshilfe-Clearingstelle zog Bilanz zum 5-jahrigen Bestehen

Dresden (kobinet)

Es gibt eine Clearing-Stelle in Sachsen. Eine Clearing-Stelle hilft Menschen mit Behinderungen. Sie prüft: Welche Hilfe braucht die Person? Sie redet mit verschiedenen Ämtern. So findet sie die beste Hilfe. Die Clearing-Stelle gibt es seit 5 Jahren.

Die Mitarbeiter haben sich getroffen. Sie haben über ihre Arbeit gesprochen. Die Clearing-Stelle ist beim Landes-Beauftragten für Inklusion. Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu. Niemand wird ausgeschlossen. Der Landes-Beauftragte kümmert sich um Menschen mit Behinderungen.

In der Clearing-Stelle arbeiten 6 Personen. 2 Personen kommen von den Kosten-Trägern. Kosten-Träger bezahlen für Hilfen. Das können Kranken-Kassen sein. Oder die Renten-Versicherung. Oder das Sozial-Amt.

2 Personen kommen von den Hilfe-Anbietern. Hilfe-Anbieter geben Hilfe an Menschen. Das können Vereine sein. Oder Firmen oder Einrichtungen. Sie bieten zum Beispiel Wohn-Hilfe an. Oder Arbeits-Plätze für Menschen mit Behinderungen.

2 Personen vertreten Menschen mit Behinderungen. Die Clearing-Stelle gibt es seit dem 1. Januar 2020. Die Clearing-Stelle löst Probleme. Menschen mit Behinderungen haben manchmal Streit. Der Streit ist mit den Kosten-Trägern. Die Clearing-Stelle hilft bei dem Streit.

Die Hilfe kostet nichts. Die Clearing-Stelle sucht nach Lösungen. Die Lösungen sollen für alle gut sein. Manchmal gibt es keine Einigung. Dann macht die Clearing-Stelle Vorschläge. Die Vorschläge sind nicht bindend.

Bindend bedeutet: Man muss sich daran halten. Das bedeutet: Niemand muss sich daran halten. So können lange Gerichts-Verfahren vermieden werden. Bei einem Gerichts-Verfahren entscheidet ein Richter. Menschen streiten sich vor Gericht. Der Richter hört sich beide Seiten an.