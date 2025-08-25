Para Radsportler bereiten sich auf Straßen-WM vor

FRECHEN (kobinet)
19 deutsche Rad-Fahrer fahren zur WM.
WM bedeutet: Welt-Meister-Schaft.
Das ist ein großer Sport-Wett-Kampf.
Die WM ist in Ronse in Belgien.
Das ist vom 28. bis 31. August.
Para Rad-Sport bedeutet: Rad-Sport für Menschen mit Behinderung.
Die deutschen Sport-Leute wollen sehr gut fahren.
Sie wollen Medaillen gewinnen.
Medaillen sind runde Stücke aus Metall.
Man bekommt sie für gute Leistungen.
Es gibt Gold-Medaillen und Silber-Medaillen und Bronze-Medaillen.
Dieses Jahr haben sie gute Chancen.
Letztes Jahr war es schwieriger.
Die Paralympics waren in Paris.
Paralympics sind Sport-Spiele für Menschen mit Behinderung.
Sie finden alle 4 Jahre statt.
Nur 3 Wochen später war die WM.
Die WM war in Zürich in der Schweiz.
Die deutschen Sport-Leute waren müde.
Sie hatten wenig Pause.
Trotzdem gewannen sie 10 Medaillen.
Einige sehr gute Sport-Leute fehlten aber.
Dieses Jahr können sie noch besser werden.
19 deutsche Sport-Leute fahren mit.
Letztes Jahr waren nur 11 Sport-Leute dabei.
Aber auch andere Länder haben mehr Sport-Leute.
2 junge deutsche Sport-Leute sind sehr gut geworden.
Sie können überraschen.
Die älteren Sport-Leute sind auch stark.
Alle zusammen wollen viele Medaillen holen.
FRECHEN (kobinet) Mit großem Aufgebot geht’s für die deutsche Para Radsport-Nationalmannschaft zur WM: 19 deutsche Para Radsportlerinnen und Radsportler treten die Reise nach Ronse (Belgien) an und wollen bei den Weltmeisterschaften auf der Straße, die dort in der Zeit vom 28. bis zum 31. August stattfinden ihre Bestform abrufen und möglichst weit vorne landen. Die Voraussetzungen sind im post-paralympischen Jahr ganz andere als bei der letztjährigen Ausgabe der WM.
Dennoch bestehen berechtigte Hoffnungen auf einige Medaillen, sowohl durch die Routiniers als auch durch neue Gesichter. Im Jahr 2024 lagen keine drei Wochen zwischen dem großen Highlight, den Paralympics in Paris, und den Weltmeisterschaften in Zürich, die zeitgleich am selben Ort stattfanden wie die Wettkämpfe der Radsportler ohne Behinderung. Trotz der vorherigen Belastung und der kurzen Pause gelang es dem deutschen Team, zehn Medaillen in der Schweiz zu gewinnen, wenngleich einige nationale wie internationale Top-Stars bei der WM fehlten.
Eine Ausbeute, die in diesem Jahr wiederholt oder sogar gesteigert werden könnte. Schließlich treten diesmal insgesamt 19 Athletinnen und Athleten für Deutschland an – 2024 waren es nur elf. Allerdings ist auch die internationale Konkurrenz größer als noch in Zürich. Neben den etablierten Radsportlern dürfte das Augenmerk auch auf zwei jungen Talenten liegen, die in diesem Jahr eine beachtliche Entwicklung hingelegt haben.
