Neue Dienstausweise der Hessischen Polizei

Wiesbaden (kobinet)
Die hessenschau berichtete über ein Ereignis.
2 falsche Polizisten wollten eine Verkehrs-Kontrolle machen.
Verkehrs-Kontrolle bedeutet: Die Polizei prüft Autos.
Sie prüft auch die Menschen.
Sie schauen: Fahren alle richtig?
Haben alle ihre Papiere dabei?
Das macht die Straßen sicher.
Aber sie trafen eine echte Polizistin.
Die Polizistin war nicht in Uniform.
Sie erkannte die Täuschung sofort.
Täuschung bedeutet: Eine Lüge oder ein Schwindel.
Etwas stimmt nicht.
Bei einer Polizei-Kontrolle kann man unsicher sein.
Dann darf man nach dem Dienst-Ausweis fragen.
Dienst-Ausweis bedeutet: Ein besonderer Ausweis für die Arbeit.
Polizisten haben so einen Ausweis.
Der Ausweis zeigt: Diese Person arbeitet bei der Polizei.
Die Hessische Polizei hat neue Dienst-Ausweise bekommen.
Die Ausweise wurden vor kurzer Zeit erneuert.
Die neuen Ausweise sind besonders gemacht.
Sie folgen dem Zwei-Sinne-Prinzip.
Zwei-Sinne-Prinzip bedeutet: Informationen kommen auf 2 verschiedene Arten.
Zum Beispiel: Man kann etwas sehen und fühlen.
Das hilft Menschen mit Behinderungen.
Das bedeutet: Man kann sie sehen und fühlen.
Auf den Ausweisen ist Braille-Schrift aufgedruckt.
Braille-Schrift bedeutet: Punkte zum Fühlen mit den Fingern.
Blinde Menschen können so lesen.
Der hessische Landes-Behinderten-Beauftragte heißt Andreas Winkel.
Landes-Behinderten-Beauftragter bedeutet: Eine Person hilft Menschen mit Behinderungen.
Sie arbeitet für das Bundes-Land.
Sie sorgt für gleiche Rechte.
Er hat in seinem Newsletter über die Ausweise informiert.
Newsletter bedeutet: Eine E-Mail mit Neuigkeiten.
Man bekommt Informationen.
Mehr Informationen gibt es hier: Informationen zum neuen Dienst-Ausweis der Hessischen Polizei
Wiesbaden (kobinet) "Vor kurzem berichtete die hessenschau über zwei vermeintliche Polizisten, die eine Verkehrskontrolle durchführten. Allerdings trafen sie dabei auf eine echte Polizistin in Zivil. Und die erkannte die Täuschung. Wer sich bei einer Polizeikontrolle nicht sicher ist, kann nach dem Dienstausweis fragen. Diese wurden unlängst für die Hessische Polizei erneuert. Und: Wie schon zuvor sind sie nach dem Zwei-Sinne-Prinzip gestaltet worden. Sie verfügen über eine Aufdruck in Braille-Schrift." Darauf hat der hessische Landesbehindertenbeauftragte Andreas Winkel in seinem Newsletter aufmerksam gemacht.
Weitere Informationen gibt’s unter folgendem Link:
https://sicherheitsportal.hessen.de/der-neue-dienstausweis-der-hessischen-polizei
Wiesbaden (kobinet) "Vor kurzem berichtete die hessenschau über zwei vermeintliche Polizisten, die eine Verkehrskontrolle durchführten. Allerdings trafen sie dabei auf eine echte Polizistin in Zivil. Und die erkannte die Täuschung. Wer sich bei einer Polizeikontrolle nicht sicher ist, kann nach dem Dienstausweis fragen. Diese wurden unlängst für die Hessische Polizei erneuert. Und: Wie schon zuvor sind sie nach dem Zwei-Sinne-Prinzip gestaltet worden. Sie verfügen über eine Aufdruck in Braille-Schrift." Darauf hat der hessische Landesbehindertenbeauftragte Andreas Winkel in seinem Newsletter aufmerksam gemacht.
Weitere Informationen gibt’s unter folgendem Link:
https://sicherheitsportal.hessen.de/der-neue-dienstausweis-der-hessischen-polizei
Lesermeinungen