Neue Dienstausweise der Hessischen Polizei

Wiesbaden (kobinet)

Haben alle ihre Papiere dabei?

Sie schauen: Fahren alle richtig?

Sie prüft auch die Menschen.

Verkehrs-Kontrolle bedeutet: Die Polizei prüft Autos.

2 falsche Polizisten wollten eine Verkehrs-Kontrolle machen.

Die hessenschau berichtete über ein Ereignis.

Etwas stimmt nicht.

Täuschung bedeutet: Eine Lüge oder ein Schwindel.

Sie erkannte die Täuschung sofort.

Die Polizistin war nicht in Uniform.

Aber sie trafen eine echte Polizistin.

Das macht die Straßen sicher.

Die Hessische Polizei hat neue Dienst-Ausweise bekommen.

Der Ausweis zeigt: Diese Person arbeitet bei der Polizei.

Polizisten haben so einen Ausweis.

Dienst-Ausweis bedeutet: Ein besonderer Ausweis für die Arbeit.

Dann darf man nach dem Dienst-Ausweis fragen.

Bei einer Polizei-Kontrolle kann man unsicher sein.

Das hilft Menschen mit Behinderungen.

Zum Beispiel: Man kann etwas sehen und fühlen.

Zwei-Sinne-Prinzip bedeutet: Informationen kommen auf 2 verschiedene Arten.

Sie folgen dem Zwei-Sinne-Prinzip.

Die neuen Ausweise sind besonders gemacht.

Die Ausweise wurden vor kurzer Zeit erneuert.

Das bedeutet: Man kann sie sehen und fühlen.

Auf den Ausweisen ist Braille-Schrift aufgedruckt.

Braille-Schrift bedeutet: Punkte zum Fühlen mit den Fingern.

Blinde Menschen können so lesen.

Der hessische Landes-Behinderten-Beauftragte heißt Andreas Winkel.

Landes-Behinderten-Beauftragter bedeutet: Eine Person hilft Menschen mit Behinderungen.