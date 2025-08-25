Menu Close

Frau Ministerin, wann kommt die Werkstättenreform?

Veröffentlicht am 25.08.2025 08:53 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Bärbel Bas
Foto: photothek

Berlin (kobinet) Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales Bärbel Bas stellte sich am 24. August 2025 beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung bei einer Veranstaltung des Bundesministerium für Arbeit und Soziales Fragen von Bürger*innen. Dabei ging es auch um die Reform des Werkstättensystems, aber auch um Maßnahmen gegen Gewichtsdiskriminierung, wie Natalie Rosenke vom Bündnis AGG Reform Jetzt! den kobinet-nachrichten mitteilte.

Das Ministerium arbeite sehr intensiv an der Werkstättenreform, teilte die Bärbel Bas bezugnehmend auf eine entsprechende Frage mit: „In der Tat ist es Ziel, dass Werkstätten trotzdem bleiben können, aber wir wollen wirklich, dass Sie zum Beispiel frei entscheiden können, will ich auf den ersten Arbeitsmarkt oder bleibe ich in der Werkstatt. Wir wollen das offener gestalten, dess es zu einem echten Wahlrecht kommt. Mein Ziel ist wirklich, mindestens den ersten Arbeitsmarkt zu erreichen …“

Zudem führte die Arbeits- und Sozialministerin aus, dass wenn die Regierung die Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes angehen wird, dass sie sich wie für Maßnahmen gegen Altersdiskriminierungen auch für die Berücksichtigung übergewichtiger Personen einsetzen werde. Sie wolle sich dafür einsetzen, dass alle Bereiche in die Gesetzesreform hineingenommen werden.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

