Auszeit statt Ausbrennen – Raum für Erholung und Zusammenhalt

Bad Segeberg / Meitingen (kobinet)

Der Podcast IGEL hat eine neue Folge. Podcast bedeutet: Eine Hör-sendung im Internet. Wie Radio zum anhören. IGEL bedeutet: Inklusion Ganz Einfach Leben. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen.

Die neue Folge heißt: Auszeit statt Ausbrennen. Es geht um Erholung und Zusammen-halt. Sascha Lang spricht mit Heike Rabas. Heike hat einen Verein gegründet. Der Verein heißt: Familien-auszeit Meitingen. Heike erzählt ihre persönliche Geschichte.

Sie ist Mutter von 4 Kindern. Ihr Sohn hat eine seltene Krankheit. Die Krankheit ist genetisch. Genetisch bedeutet: Die Krankheit kommt von den Erb-anlagen. Erb-anlagen sind unsichtbare Informationen im Körper. Diese kommen von den Eltern.

Gene sind sehr kleine Teile im Körper. Sie bestimmen zum Beispiel die Augen-farbe. Heike hatte eine Idee. Sie wollte einen besonderen Ort schaffen. An diesem Ort sind ganze Familien willkommen. Nicht nur einzelne Familien-mitglieder.

Das Projekt macht verschiedene Dinge: - Freizeit-angebote für Kinder und Eltern - Hilfe für Familien mit besonderen Bedürfnissen - Der Plan soll auch in anderen Orten gemacht werden Plan bedeutet: Man überlegt sich vorher genau: Wie soll etwas werden? Man schreibt die Idee auf.

Dann kann man danach arbeiten. - Familien sollen echte Entlastung bekommen - Familien sollen Gemeinschaft erleben Heike erzählt in der Folge ihre Geschichte. Aus ihrem persönlichen Problem wurde ein Verein. Der Verein hat ein wichtiges Ziel.

Ziel bedeutet: Das ist etwas sehr Wichtiges. Eine Person oder Gruppe will das unbedingt erreichen. Zum Beispiel: Kranken Menschen helfen. Das Ziel ist: Familien zusammen-bringen. Familien bekommen Zeit und Raum. Sie bekommen auch Unterstützung.