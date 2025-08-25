Auszeit statt Ausbrennen – Raum für Erholung und Zusammenhalt

Bad Segeberg / Meitingen (kobinet)
Der Podcast IGEL hat eine neue Folge.
Podcast bedeutet: Eine Hör-sendung im Internet.
Wie Radio zum anhören.
IGEL bedeutet: Inklusion Ganz Einfach Leben.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Die neue Folge heißt: Auszeit statt Ausbrennen.
Es geht um Erholung und Zusammen-halt.
Sascha Lang spricht mit Heike Rabas.
Heike hat einen Verein gegründet.
Der Verein heißt: Familien-auszeit Meitingen.
Heike erzählt ihre persönliche Geschichte.
Sie ist Mutter von 4 Kindern.
Ihr Sohn hat eine seltene Krankheit.
Die Krankheit ist genetisch.
Genetisch bedeutet: Die Krankheit kommt von den Erb-anlagen.
Erb-anlagen sind unsichtbare Informationen im Körper.
Diese kommen von den Eltern.
Gene sind sehr kleine Teile im Körper.
Sie bestimmen zum Beispiel die Augen-farbe.
Heike hatte eine Idee.
Sie wollte einen besonderen Ort schaffen.
An diesem Ort sind ganze Familien willkommen.
Nicht nur einzelne Familien-mitglieder.
Das Projekt macht verschiedene Dinge:
- Freizeit-angebote für Kinder und Eltern
- Hilfe für Familien mit besonderen Bedürfnissen
- Der Plan soll auch in anderen Orten gemacht werden
Plan bedeutet: Man überlegt sich vorher genau: Wie soll etwas werden?
Man schreibt die Idee auf.
Dann kann man danach arbeiten.
- Familien sollen echte Entlastung bekommen
- Familien sollen Gemeinschaft erleben
Heike erzählt in der Folge ihre Geschichte.
Aus ihrem persönlichen Problem wurde ein Verein.
Der Verein hat ein wichtiges Ziel.
Ziel bedeutet: Das ist etwas sehr Wichtiges.
Eine Person oder Gruppe will das unbedingt erreichen.
Zum Beispiel: Kranken Menschen helfen.
Das Ziel ist: Familien zusammen-bringen.
Familien bekommen Zeit und Raum.
Sie bekommen auch Unterstützung.
Die Folge ist inspirierend.
Sie handelt von starkem Einsatz.
Starker Einsatz bedeutet: Eine Person arbeitet viel für eine gute Sache.
Sie macht das oft freiwillig und ohne Bezahlung.
Zum Beispiel: Im Verein mit-arbeiten.
Sie handelt auch von gelebter Inklusion.
Bad Segeberg / Meitingen (kobinet) "Auszeit statt Ausbrennen - Raum für Erholung und Zusammenhalt". So lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). In dieser Episode des IGEL-Podcasts spricht Sascha Lang mit Heike Rabas, Gründerin von Familienauszeit Meitingen e.V. Heike erzählt von ihrer persönlichen Geschichte als Mutter von vier Kindern, darunter einem Sohn mit einer seltenen genetischen Erkrankung und von ihrer Idee für eine Auszeit mit Erholung und Zusammenhalt, wie es in der Ankündigung des Podcast heißt.
„In dieser Episode des IGEL-Podcasts spricht Sascha Lang mit Heike Rabas, Gründerin von Familienauszeit Meitingen e.V. Heike erzählt von ihrer persönlichen Geschichte als Mutter von vier Kindern, darunter einem Sohn mit einer seltenen genetischen Erkrankung. Aus dieser Erfahrung heraus entstand die Idee, einen Ort zu schaffen, an dem nicht nur einzelne Familienmitglieder Unterstützung und Angebote finden, sondern wo die gesamte Familie gemeinsam willkommen ist. Das Projekt Familienauszeit Meitingen möchte Begegnungen ermöglichen, Austausch fördern und Familien stärken, die besondere Herausforderungen zu bewältigen haben. Dabei geht es um:
- inklusive Freizeitangebote für Kinder und Eltern
- Unterstützungsmöglichkeiten für Familien mit besonderen Bedürfnissen
- die Vision, das Konzept von Meitingen überregional weiterzutragen
- den Wunsch, echte Entlastung und Gemeinschaft zu schaffen
Heike berichtet, wie aus einem persönlichen Anliegen ein Verein mit einer klaren Mission wurde: Familien zusammenbringen und ihnen Zeit, Raum und Unterstützung geben. Eine inspirierende Episode über Engagement, Zusammenhalt und gelebte Inklusion“, heißt es u.a. in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.
Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast
