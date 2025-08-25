Menu Close

18. MAIK Kongress findet am 24. und 25. Oktober 2025 in München statt

Veröffentlicht am 25.08.2025 06:52 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Logo: Münchner außerklinischer Intensiv Kongross MAIK
Münchner außerklinischer Intensiv Kongross MAIK
Foto: MAIK

München (kobinet) Der 18. MAIK Kongress findet am 24. und 25. Oktober 2025 in München statt. Der Münchner außerklinische Intensiv Kongross bietet eine Plattform für Networking und Erfahrungsaustausch zur Außerklinischen Intensivversorgung. Vorträge, Diskussionsrunden und Workshops sowie eine begleitende Fachausstellung stehen dabei auf dem sich derzeit schon entwickelnden Programm. Die MAIK Party mit der Band "ThE Vents" findet am 24. Oktober 2025 im nahegelegenen AMPERE statt. Für die MAIK Party ist jedoch ein Zusatzticket erforderlich, wie es in der Ankündigung heißt.

Link zum vorläufigen Programm des MAIK-Kongress 2025

Ottmar Miles-Paul Nachricht

