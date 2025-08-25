18. MAIK Kongress findet am 24. und 25. Oktober 2025 in München statt

München (kobinet)

Der 18. MAIK Kongress ist am 24. und 25. Oktober 2025. Der Kongress ist in München.

MAIK bedeutet: Münchner außer-klinische Intensiv-Kongress. Außer-klinisch bedeutet: Nicht im Kranken-haus. Die Pflege ist zu Hause. Oder in einem Pflege-heim. Intensiv-Pflege bedeutet: Sehr starke Hilfe für kranke Menschen. Diese Menschen brauchen Geräte zum Atmen.

Fach-Kräfte helfen den ganzen Tag. Der Kongress ist für Fach-Leute aus der Pflege. Die Fach-Leute arbeiten in der Intensiv-Pflege. Sie arbeiten außer-halb von Kranken-Häusern.

Beim Kongress treffen sich die Fach-Leute. Sie tauschen Erfahrungen aus. Es gibt Vorträge über wichtige Themen. Es gibt auch Diskussions-Runden. Es gibt auch Work-shops. Diskussions-Runden bedeutet: Menschen reden zusammen über ein Thema.

Jeder kann seine Meinung sagen. Work-shops bedeutet: Lern-Treffen für eine kleine Gruppe. Die Menschen arbeiten zusammen an einem Thema.

Eine Fach-Ausstellung gehört auch dazu. Fach-Ausstellung bedeutet: Eine besondere Ausstellung für Experten. Dort zeigen Firmen neue Geräte. Dort zeigen Firmen ihre neuen Produkte. Das Programm wird noch entwickelt.

Am 24. Oktober 2025 gibt es eine MAIK Party. Die Band ThE Vents spielt auf der Party. Die Party ist im AMPERE. Das AMPERE ist nah beim Kongress.

Für die Party braucht ihr ein Extra-Ticket. Das Ticket kostet extra Geld.