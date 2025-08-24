Momentaufnahme 402

Berlin

Sie hilft Menschen bei wichtigen Dingen.

Eine Koordinierungs-stelle bringt Menschen zusammen.

Kobinet bedeutet: Koordinierungs-stelle Behinderung und Internet.

Die Nach-richten sind für Menschen mit Behinderung.

Auf der Seite stehen Nach-richten.

Kobinet ist eine Internet-Seite.

Glücklich ist nicht eine Person.

Diese Person sieht nur für andere Menschen glücklich aus.

Aber die Person fühlt sich nicht gut.

Das ist falsches Glück.

Glücklich ist eine andere Person.

Diese Person fühlt sich selbst glücklich.