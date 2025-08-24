Momentaufnahme 402

Berlin
Kobinet ist eine Internet-Seite.
Auf der Seite stehen Nach-richten.
Die Nach-richten sind für Menschen mit Behinderung.
Kobinet bedeutet: Koordinierungs-stelle Behinderung und Internet.
Eine Koordinierungs-stelle bringt Menschen zusammen.
Sie hilft Menschen bei wichtigen Dingen.
Glücklich ist nicht eine Person.
Diese Person sieht nur für andere Menschen glücklich aus.
Aber die Person fühlt sich nicht gut.
Das ist falsches Glück.
Glücklich ist eine andere Person.
Diese Person fühlt sich selbst glücklich.
Das Glück kommt von innen.
Das ist echtes Glück.
Das hat Seneca gesagt.
Seneca war ein kluger Mann.
Er lebte im alten Rom.
Rom war früher ein großes Reich.
Ein Reich bedeutet: Ein sehr großes Land mit einem König.
Das ist sehr lange her.
Berlin (kobinet) Glücklich ist nicht, wer anderen so vorkommt, sondern wer sich selber dafür hält.
Seneca
Berlin (kobinet) Glücklich ist nicht, wer anderen so vorkommt, sondern wer sich selber dafür hält.
Seneca
Lesermeinungen