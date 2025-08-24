Menu Close

Diskriminierung macht keine Ferien

Veröffentlicht am 24.08.2025 05:55 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
AGG T-Shirt mit Aufschrift: Diskriminierung macht keine Ferien
Foto: Bündnis AGG Reform Jetzt

Berlin (kobinet) "Diskriminierung macht keine Ferien: Grüße vom Bündnis AGG Reform Jetzt!" Mit dieser Botschaft auf einer Postkarte und einem T-Shirt vom Bündnis AGG Reform Jetzt hat sich Natalie Rosenke von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung bereits am ersten Tag der Tage der offenen Tür der Bundesregierung und damit ins Getümmel bei so manchen Veranstaltungen verschiedener Ministerien begeben. Denn immer noch warten Millionen benachteiligter Menschen darauf, dass der Diskriminierungsschutz im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbessert wird.

Die beiden Tage der offenen Tür, die am 23. und 24. August 2025 stattfinden und bei denen die Ministerien ihre Türen für Bürgerinnen und Bürger öffnen, bieten zum Teil auch eine gute Gelegenheit mit Politiker*innen und Verantwortlichen der Ministerien ins Gespräch zu kommen. Dass das Bündnis AGG Reform Jetzt diese Gelegenheit nutzt, um auf die längst überfällige Reform des AGG hinzuweisen ist bereits Tradition, denn immer noch wurde die Reform nicht vorgenommen.

Link zu weiteren Infos zum Bündnis AGG Reform Jetzt

Ottmar Miles-Paul Nachricht

