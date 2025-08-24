

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Berlin Diskriminierung macht keine Ferien. Diskriminierung bedeutet: Ungleich-Behandlung. Eine Person wird benachteiligt. Oder eine Gruppe wird benachteiligt. Das steht auf einer Post-Karte. Das steht auch auf einem T-Shirt. Natalie Rosenke trägt diese Sachen. Sie ist von der Gesellschaft gegen Gewichts-Diskriminierung. Gewichts-Diskriminierung bedeutet: Menschen werden schlecht behandelt. Der Grund ist ihr Körper-Gewicht. Sie bekommen dann keine Arbeit. Oder sie werden ausgeschlossen. Sie war am ersten Tag dabei. Es gab Tage der offenen Tür. Diese Tage waren von der Bundes-Regierung. Natalie Rosenke ging zu verschiedenen Veranstaltungen. Die Veranstaltungen waren von verschiedenen Ministerien. Ministerien sind Ämter von der Regierung. Da arbeiten viele Menschen. Sie machen Gesetze und Regeln. Jedes Ministerium hat ein anderes Thema. Millionen Menschen warten noch immer. Sie warten auf besseren Schutz. Sie warten auf Schutz vor Diskriminierung. Der Schutz steht im Allgemeinen Gleich-Behandlungs-Gesetz. Das Allgemeine Gleich-Behandlungs-Gesetz ist ein Gesetz. Es sagt: Alle Menschen sollen gleich behandelt werden. Niemand darf schlechter behandelt werden. Das Gesetz schützt Menschen vor Diskriminierung. Das Gesetz heißt kurz AGG. Die Tage der offenen Tür waren am 23. August 2025. Und am 24. August 2025. An diesen Tagen öffnen die Ministerien ihre Türen. Alle Bürger können dann rein-gehen. Alle Bürgerinnen können dann rein-gehen. Man kann dort mit Politikern sprechen. Das Bündnis AGG Reform Jetzt nutzt diese Chance. Ein Bündnis ist eine Gruppe von Menschen. Sie haben das gleiche Ziel. Sie arbeiten zusammen dafür. Das Bündnis will auf die Reform hinweisen. Reform bedeutet: Etwas wird verändert oder verbessert. Das können Gesetze sein. Oder Regeln. Das Ziel ist: Alles soll besser werden. Die Reform vom AGG ist schon lange nötig. Das macht das Bündnis schon seit Jahren. Die Reform ist aber noch immer nicht gemacht. Link zu weiteren Infos zum Bündnis AGG Reform Jetzt AGG T-Shirt mit Aufschrift: Diskriminierung macht keine Ferien

Foto: Bündnis AGG Reform Jetzt

AGG T-Shirt mit Aufschrift: Diskriminierung macht keine Ferien

Foto: Bündnis AGG Reform Jetzt

Berlin (kobinet) "Diskriminierung macht keine Ferien: Grüße vom Bündnis AGG Reform Jetzt!" Mit dieser Botschaft auf einer Postkarte und einem T-Shirt vom Bündnis AGG Reform Jetzt hat sich Natalie Rosenke von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung bereits am ersten Tag der Tage der offenen Tür der Bundesregierung und damit ins Getümmel bei so manchen Veranstaltungen verschiedener Ministerien begeben. Denn immer noch warten Millionen benachteiligter Menschen darauf, dass der Diskriminierungsschutz im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbessert wird.

Die beiden Tage der offenen Tür, die am 23. und 24. August 2025 stattfinden und bei denen die Ministerien ihre Türen für Bürgerinnen und Bürger öffnen, bieten zum Teil auch eine gute Gelegenheit mit Politiker*innen und Verantwortlichen der Ministerien ins Gespräch zu kommen. Dass das Bündnis AGG Reform Jetzt diese Gelegenheit nutzt, um auf die längst überfällige Reform des AGG hinzuweisen ist bereits Tradition, denn immer noch wurde die Reform nicht vorgenommen.

