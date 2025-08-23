Menu Close

Vom Tiefpunkt zum Neuanfang: Podcast zu Robins Weg zurück in die Schule

Veröffentlicht am 23.08.2025 05:20 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Meinung (?)
Cover des Podcast Die Macht der Schule
Foto: Podcast Die Macht der Schule

Kassel (kobinet) Im Podcast "Die Macht der Schule" wurde am 22. August 2025 eine Folge mit dem Titel "Vom Tiefgang zum Neuanfang: Robins Weg zurück in die Schule" veröffentlicht. "Robin, der nach einem Unfall querschnittsgelähmt wurde, erzählt, wie er den Weg zurück in die Schule gefunden hat – und was Inklusion im Alltag tatsächlich bedeutet. 'Ich wollte, dass die anderen mich sehen – nicht nur den Rollstuhl', heißt es u.a. in der Ankündigung des Podcast von Rosetta Scianna, ehemalige Schulleiterin und Macherin des Podcast "Die Macht der Schule".

