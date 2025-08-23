Vom Tiefpunkt zum Neuanfang: Podcast zu Robins Weg zurück in die Schule

Kassel (kobinet)

Am 22. August 2025 gab es eine neue Podcast-Folge. Podcast bedeutet: Eine Hör-Sendung im Internet. Wie Radio zum Anhören. Der Podcast heißt "Die Macht der Schule". Die Folge hat den Titel "Vom Tief-Gang zum Neu-Anfang: Robins Weg zurück in die Schule". Tief-Gang bedeutet: Etwas ist sehr wichtig und ernst.

Man denkt lange darüber nach. Neu-Anfang bedeutet: Man fängt noch einmal an. Man macht etwas ganz neu. In der Folge erzählt Robin seine Geschichte. Robin hatte einen Unfall. Nach dem Unfall kann Robin seine Beine nicht bewegen.

Das nennt man Querschnitts-Lähmung. Querschnitts-Lähmung bedeutet: Das Rücken-Mark ist verletzt. Die Beine können nicht mehr bewegt werden. Die Person sitzt oft im Roll-Stuhl. Robin erzählt: Wie kam er zurück in die Schule? Er erzählt auch: Was bedeutet Inklusion im Alltag?

Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung lernen zusammen. Behinderung bedeutet: Eine Behinderung macht das Leben schwerer. Manche Dinge sind dann sehr schwierig. Robin sagt: Ich wollte etwas Wichtiges.

Die anderen sollen mich sehen. Sie sollen nicht nur den Roll-Stuhl sehen. Sie sollen mich als Person sehen. Roll-Stuhl bedeutet: Ein Stuhl mit Rädern. Er hilft Menschen beim Fort-bewegen. Den Podcast macht Rosetta Scianna.