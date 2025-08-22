Tage der offenen Tür der Bundesregierung am 23. und 24. August 2025

Es ist der Tag der offenen Tür.

Am 24. August 2025 auch.

Am 23. August 2025 ist ein besonderer Tag.

Dort stehen Nachrichten für Menschen mit Behinderungen.

Kobinet ist eine Internet-Seite.

Es gibt ein buntes Programm.

Sie leiten ein Ministerium.

Auch die Minister laden ein.

Bundes-Kanzler bedeutet: Der Chef der deutschen Regierung.

Bundes-Kanzler Friedrich Merz lädt alle Menschen ein.

Der Tag findet am Wochenende statt.

Bundes-Politik bedeutet: Politik für ganz Deutschland.

Sie sehen dann: So arbeitet die Politik.

Man sieht sie sonst nicht.

Kulissen bedeutet: Die Räume wo normalerweise gearbeitet wird.

Menschen können hinter die Kulissen schauen.

Er ist in Berlin.

Das ist eine gute Gelegenheit.

Gelegenheit bedeutet: Eine gute Chance etwas zu machen.

Menschen können mit den Ministerien sprechen.

Ministerien sind wichtige Ämter.

Dort arbeiten die Minister.