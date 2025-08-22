Tage der offenen Tür der Bundesregierung am 23. und 24. August 2025

Berlin (kobinet)
Kobinet ist eine Internet-Seite.
Dort stehen Nachrichten für Menschen mit Behinderungen.
Am 23. August 2025 ist ein besonderer Tag.
Am 24. August 2025 auch.
Es ist der Tag der offenen Tür.
Bundes-Kanzler Friedrich Merz lädt alle Menschen ein.
Bundes-Kanzler bedeutet: Der Chef der deutschen Regierung.
Auch die Minister laden ein.
Minister sind wichtige Politiker.
Sie leiten ein Ministerium.
Es gibt ein buntes Programm.
Menschen können hinter die Kulissen schauen.
Kulissen bedeutet: Die Räume wo normalerweise gearbeitet wird.
Man sieht sie sonst nicht.
Sie sehen dann: So arbeitet die Politik.
Bundes-Politik bedeutet: Politik für ganz Deutschland.
Der Tag findet am Wochenende statt.
Er ist in Berlin.
Das ist eine gute Gelegenheit.
Gelegenheit bedeutet: Eine gute Chance etwas zu machen.
Menschen können mit den Ministerien sprechen.
Ministerien sind wichtige Ämter.
Dort arbeiten die Minister.
Sie können über behinderte Menschen sprechen.
An beiden Tagen gibt es viele Angebote.
Menschen können bei vielen Dingen mitmachen.
Sie können bei Gesprächen zuhören.
Sie können die Gebäude anschauen.
Die Gebäude gehören zu den Ministerien.
Es gibt auch Gespräche und Diskussionen.
Diskussionen bedeutet: Menschen sprechen miteinander.
Sie haben verschiedene Meinungen.
Menschen können mit Politikern sprechen.
Sie können ihre Meinung sagen.
Im Bundes-Presse-Amt sind 10 Minister da.
Bundes-Presse-Amt ist eine Behörde.
Sie informiert Menschen über Politik.
Sie sind das ganze Wochenende da.
Berlin (kobinet) "Am 23. und 24. August 2025 laden Bundeskanzler Friedrich Merz und die Bundesministerinnen und Bundesminister zum Tag der offenen Tür ein. Es erwartet Sie ein buntes Programm mit vielen Highlights und ein besonderer Blick hinter die Kulissen der Bundespolitik." So heißt es in der Ankündigung der beiden Tage der offenen Tür der Bundesregierung, die am kommenden Wochenende in Berlin stattfinden. Vielleicht eine gute Gelegenheit, mit Vertreter*innen der einzelnen Ministerien ins Gespräch zu kommen und dabei auch konkrete Anliegen behinderter Menschen einzubringen?
„An beiden Tagen finden zahlreiche Formate zum Mitverfolgen und Mitdenken statt. Es können die Gebäude der Ministerien besichtigt werden. In Talks und Diskussionsrunden besteht die Möglichkeit mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch zu kommen und mitzudiskutieren. Allein im Bundespresseamt sind an dem Wochenende zehn Ministerinnen und Minister zu Gast“, heißt es u.a. in der Ankündigung.
