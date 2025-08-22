Menu Close

Tage der offenen Tür der Bundesregierung am 23. und 24. August 2025

Veröffentlicht am 22.08.2025 08:44 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Plakat zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung 2025
Plakat zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung 2025
Foto: Bundesregierung

Berlin (kobinet) "Am 23. und 24. August 2025 laden Bundeskanzler Friedrich Merz und die Bundesministerinnen und Bundesminister zum Tag der offenen Tür ein. Es erwartet Sie ein buntes Programm mit vielen Highlights und ein besonderer Blick hinter die Kulissen der Bundespolitik." So heißt es in der Ankündigung der beiden Tage der offenen Tür der Bundesregierung, die am kommenden Wochenende in Berlin stattfinden. Vielleicht eine gute Gelegenheit, mit Vertreter*innen der einzelnen Ministerien ins Gespräch zu kommen und dabei auch konkrete Anliegen behinderter Menschen einzubringen?

„An beiden Tagen finden zahlreiche Formate zum Mitverfolgen und Mitdenken statt. Es können die Gebäude der Ministerien besichtigt werden. In Talks und Diskussionsrunden besteht die Möglichkeit mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch zu kommen und mitzudiskutieren. Allein im Bundespresseamt sind an dem Wochenende zehn Ministerinnen und Minister zu Gast“, heißt es u.a. in der Ankündigung.

Link zu weiteren Informationen und zum Programm

