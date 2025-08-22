Sozialverband kritisiert Diskussion um Rentner

DÜSSELDORF (kobinet)

Der Sozial-Verband VdK Nordrhein-Westfalen kritisiert eine neue Idee. Sozial-Verband bedeutet: Das ist eine Gruppe von Menschen. Diese Menschen helfen anderen Menschen. Sie setzen sich für die Rechte ein. Das Deutsche Institut für Wirtschafts-Forschung hat eine Idee vorgeschlagen. Wirtschafts-Forschung bedeutet: Menschen schauen sich Geld und Arbeit an.

Sie wollen verstehen: Wie funktioniert das mit dem Geld? Die Idee ist: Rentner sollen ein soziales Jahr machen. Das soll Pflicht werden. Der Präsident vom Institut heißt Marcel Fratzscher. Er sagt: Ältere Menschen sollen mehr arbeiten. Sie sollen für die Gesellschaft arbeiten.

Gesellschaft bedeutet: Eine große Gruppe von Menschen. Sie leben zusammen. Das sollen sie nach der Rente machen. Horst Vöge ist Präsident vom VdK NRW. Er sagt: Diese Idee ist nicht gut. Die Idee ist weit weg von dem was wirklich ist.

Die Idee ist nicht respektvoll gegenüber älteren Menschen. Respektvoll bedeutet: Man ist höflich und freundlich. Man achtet andere Menschen. Vöge erklärt: Millionen ältere Menschen in Deutschland arbeiten schon heute. Sie arbeiten für die Gesellschaft. Sie pflegen ihre Angehörigen.

Sie arbeiten ehren-amtlich in Vereinen. Ehren-amtlich bedeutet: Menschen arbeiten ohne Geld zu bekommen. Sie machen das gerne. Sie wollen anderen Menschen helfen. Sie arbeiten ehren-amtlich in Kirchen. Sie helfen ihren Familien.

Die Politiker verstehen das Leben nicht. Sie denken: Ältere Menschen helfen nicht genug. Das ist falsch. Der VdK NRW sagt: Man soll ältere Menschen nicht belasten. Man soll ihnen keine neuen Pflichten geben. Das ist keine gute Lösung.

Die Politik soll bessere Rahmen-Bedingungen schaffen. Rahmen-Bedingungen bedeutet: Das sind wichtige Regeln. Diese Regeln sagen: So muss etwas gemacht werden. Die Politik soll pflegende Angehörige entlasten. Die Politik soll eine gute Absicherung im Alter schaffen. Absicherung bedeutet: Du sorgst vor.

Du schützt dich vor Problemen. Zum Beispiel: Du sparst Geld für schlechte Zeiten. Die Politik soll Strukturen schaffen. Diese Strukturen sollen Rentnern helfen. Dann können Rentner selbst-bestimmt leben. Selbst-bestimmt bedeutet: Du entscheidest allein.