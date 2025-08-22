Menu Close

Sozialverband kritisiert Diskussion um Rentner

Veröffentlicht am 22.08.2025 16:41 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Portrait eines alten Mannes, der ein Handwerk ausübt und auf dem Tisch seinen Arbeitsgegenstände liegen hat, die er bearbeitet
Handwerkliche Arbeit auch im Alter
Foto: Kyraxys via Pixabay

DÜSSELDORF (kobinet) Mit scharfer Kritik reagiert der Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen (VdK NRW) auf den Vorstoß des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), ein verpflichtendes soziales Jahr für Rentnerinnen und Rentner einzuführen. Anlass ist die Forderung von DIW-Präsident Marcel Fratzscher, ältere Menschen nach Ende ihres Erwerbslebens verstärkt zu gesellschaftlichen Diensten heranzuziehen.

„Solche Ideen sind realitätsfern und gegenüber älteren Menschen schlicht respektlos“, erklärt Horst Vöge, Präsident des VdK NRW. „Millionen Seniorinnen und Senioren in Deutschland leisten bereits heute unverzichtbare Beiträge für unsere Gesellschaft – sei es durch die Pflege von Angehörigen, durch ehrenamtliches Engagement in Vereinen, Kirchen oder Sozialverbänden oder durch die Unterstützung ihrer Familien. Wer den Eindruck erweckt, ältere Menschen würden sich nicht solidarisch einbringen, verkennt völlig die Lebensrealität.“

Der VdK NRW betont, dass es keine Lösung sei, ältere Generationen mit neuen Verpflichtungen zu belasten. „Statt immer neue Pflichten für Rentner zu erfinden, sollte die Politik endlich für bessere Rahmenbedingungen sorgen: für Entlastung pflegender Angehöriger, für eine verlässliche Absicherung im Alter und für Strukturen, die es Menschen im Ruhestand ermöglicht, selbstbestimmt und in Würde zu leben“, so Vöge.

Hartmut Smikac Nachricht

