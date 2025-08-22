Petition an Landtag von Brandenburg für Gebärdensprache und zum Umgang mit Gehörlosen

Falkensee / Potsdam (kobinet)

Carola Szymanowicz wohnt in Falkensee. Sie hat eine Petition geschrieben. Petition bedeutet: Eine Bitte an Politiker. Sie hat die Petition an den Land-Tag Brandenburg geschickt.

In der Petition geht es um taube Menschen. Taube Menschen können nicht hören. Sie sprechen mit den Händen. Das nennt man Gebärden-Sprache.

Carola Szymanowicz will 2 Dinge erreichen: Mehr Hilfe für die deutsche Gebärden-Sprache

Eine Entschuldigung vom Land-Tag Brandenburg

Der Land-Tag soll sich entschuldigen. Früher wurden taube Menschen schlecht behandelt. Das war nicht richtig.

Hamburg hat sich schon entschuldigt. Die Hamburger Bürger-Schaft hat gesagt: Wir haben Fehler gemacht. Das war bei einem Treffen mit tauben Menschen.

Im Jahr 1880 gab es einen wichtigen Kongress. Kongress bedeutet: Eine große Tagung. Viele Menschen kommen zusammen. Der Kongress war in Mailand. Dort haben Menschen eine schlechte Entscheidung getroffen.

Sie haben gesagt: Taube Menschen sollen nicht gebärden. Sie sollen nur sprechen lernen. Sie sollen von den Lippen ablesen.

Das war sehr schlecht für taube Menschen. In vielen Schulen wurde die Gebärden-Sprache verboten. Taube Menschen durften nicht mehr gebärden. Sie mussten heimlich gebärden.

Das hat der Kultur von tauben Menschen geschadet. Kultur bedeutet: Alles was Menschen machen. Zum Beispiel Musik und Kunst. Ihre Sprache wurde unterdrückt. Unterdrückt bedeutet: Schlecht behandelt werden. Die Folgen gibt es noch heute.

Sprach-Deprivation bedeutet: Menschen bekommen keine richtige Sprache. Das passiert oft bei tauben Kindern. Sie bekommen keine Gebärden-Sprache. Dann können sie schlecht sprechen. Das hat schlimme Folgen für taube Menschen:

Taube Kinder brauchen früh eine vollständige Sprache. Sonst haben sie später große Probleme.

Carola Szymanowicz fordert in ihrer Petition:

- Taube Kinder sollen früh Gebärden-Sprache lernen - Es soll überall Dolmetscher geben Dolmetscher bedeutet: Menschen die übersetzen. - Barriere-Freiheit in Medien und Gerichten - Barriere-Freiheit in Schulen und Kranken-Häusern Barriere-Freiheit bedeutet: Alle Menschen können mit-machen.

- Taube Menschen sollen bei politischen Entscheidungen mit-reden - Die UN-Behinderten-Rechts-Konvention soll umgesetzt werden Das bedeutet: Ein Vertrag für Menschen mit Behinderung. Viele Länder haben den Vertrag unterschrieben. Der Vertrag sagt: Menschen mit Behinderung haben gleiche Rechte.