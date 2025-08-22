Menu Close

Online-Veranstaltung: Besserer Workflow für mehr inklusive Beschäftigung

Veröffentlicht am 22.08.2025 07:00 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Andreas Winkel
Foto: Sarah Hohmann / HMSI

Wiesbaden (kobinet) Der Landesbehindertenbeauftragte von Hessen, Andreas Winkel, lädt zu einer Online-Veranstaltung unter dem Motto "Netzwerk und Austausch: Besserer Workflow für mehr inklusive Beschäftigung" ein. Sie findet am 2. September 2025 von 10:00 bis 15:30 Uhr statt. "Im Rahmen dieser Veranstaltung kommen Menschen mit Behinderungen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Mitarbeitende der Agentur für Arbeit, des Integrationsamtes, des Integrationsfachdienstes, der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB), der Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber (EAA) sowie Menschen aus der Wissenschaft und Wirtschaft zusammen. Ziel ist es, in den acht Themenschwerpunkten die Vernetzung zu fördern, bestehende Barrieren zu identifizieren und die Zusammenarbeit zu optimieren", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Link zur Einwahl am Veranstaltungstag: https://www.jvtvideo.de/mibeh

