Online-Veranstaltung: Besserer Workflow für mehr inklusive Beschäftigung

Wiesbaden (kobinet)
Der Landes-Behinderten-Beauftragte von Hessen heißt Andreas Winkel.
Ein Landes-Behinderten-Beauftragter ist eine wichtige Person.
Diese Person hilft Menschen mit Behinderung.
Sie sorgt für gleiche Rechte.
Sie löst Probleme.
Er macht eine Online-Veranstaltung.
Online-Veranstaltung bedeutet: Ein Treffen im Internet.
Die Menschen sind zu Hause.
Sie sprechen über den Computer.
Man braucht Internet dafür.
Das Motto ist: Netz-werk und Austausch.
Netz-werk bedeutet: Menschen arbeiten zusammen.
Sie helfen sich gegenseitig.
Austausch bedeutet: Sie teilen ihre Erfahrungen.
Es geht um bessere Arbeits-Abläufe.
Das Ziel ist mehr inklusive Beschäftigung.
Inklusive Beschäftigung bedeutet: Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten zusammen.
Sie haben die gleichen Chancen.
Das ist fair.
Die Veranstaltung ist am 2. September 2025.
Sie ist von 10:00 bis 15:30 Uhr.
Viele verschiedene Menschen kommen.
Menschen mit Behinderungen kommen.
Chefs von Firmen kommen auch.
Mitarbeiter der Agentur für Arbeit sind dabei.
Die Agentur für Arbeit ist ein Amt.
Es hilft Menschen bei der Job-Suche.
Es gibt Geld für Menschen ohne Arbeit.
Es macht Kurse für neue Berufe.
Mitarbeiter vom Integrations-Amt kommen.
Das Integrations-Amt hilft Menschen mit Behinderung.
Es hilft bei der Arbeit.
Es bezahlt besondere Hilfs-Mittel.
Es sorgt für Arbeits-Plätze.
Menschen vom Integrations-Fach-Dienst sind dabei.
Der Integrations-Fach-Dienst hilft bei der Job-Suche.
Er findet passende Arbeits-Plätze.
Er hilft auch den Chefs von Firmen.
Menschen von der EUTB kommen.
EUTB bedeutet: Ergänzende Unabhängige Teilhabe-Beratung.
Die EUTB ist eine Beratungs-Stelle.
Menschen mit Behinderung arbeiten dort.
Sie beraten andere Menschen mit Behinderung.
Die Beratung kostet nichts.
Menschen von der EAA sind auch dabei.
EAA bedeutet: Einheitliche Ansprech-Stellen für Arbeit-Geber.
Die EAA hilft Chefs von Firmen.
Die Chefs wollen Menschen mit Behinderung einstellen.
Die EAA gibt Tipps und Hilfe.
Sie beantwortet Fragen.
Menschen aus der Wissenschaft kommen.
Wissenschaft bedeutet: Menschen forschen und lernen.
Sie finden neue Erkenntnisse heraus.
Menschen aus der Wirtschaft kommen.
Wirtschaft bedeutet: Menschen kaufen und verkaufen Sachen.
Sie bezahlen mit Geld.
Das Ziel der Veranstaltung ist wichtig.
Die Menschen sollen sich vernetzen.
Vernetzen bedeutet: Menschen bauen Kontakt auf.
Sie verbinden sich miteinander.
Es gibt 8 Themen-Schwer-Punkte.
Die Menschen sollen Barrieren finden.
Eine Barriere ist ein Hindernis.
Sie steht im Weg.
Sie sollen die Zusammen-Arbeit verbessern.
Link für die Teilnahme: https://www.jvtvideo.de/mibeh
Wiesbaden (kobinet) Der Landesbehindertenbeauftragte von Hessen, Andreas Winkel, lädt zu einer Online-Veranstaltung unter dem Motto "Netzwerk und Austausch: Besserer Workflow für mehr inklusive Beschäftigung" ein. Sie findet am 2. September 2025 von 10:00 bis 15:30 Uhr statt. "Im Rahmen dieser Veranstaltung kommen Menschen mit Behinderungen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Mitarbeitende der Agentur für Arbeit, des Integrationsamtes, des Integrationsfachdienstes, der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB), der Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber (EAA) sowie Menschen aus der Wissenschaft und Wirtschaft zusammen. Ziel ist es, in den acht Themenschwerpunkten die Vernetzung zu fördern, bestehende Barrieren zu identifizieren und die Zusammenarbeit zu optimieren", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.
Link zur Einwahl am Veranstaltungstag: https://www.jvtvideo.de/mibeh
