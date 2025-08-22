Online-Veranstaltung: Besserer Workflow für mehr inklusive Beschäftigung

Wiesbaden (kobinet)

Er macht eine Online-Veranstaltung.

Sie sorgt für gleiche Rechte.

Diese Person hilft Menschen mit Behinderung.

Ein Landes-Behinderten-Beauftragter ist eine wichtige Person.

Der Landes-Behinderten-Beauftragte von Hessen heißt Andreas Winkel.

Netz-werk bedeutet: Menschen arbeiten zusammen.

Das Motto ist: Netz-werk und Austausch.

Man braucht Internet dafür.

Sie sprechen über den Computer.

Die Menschen sind zu Hause.

Online-Veranstaltung bedeutet: Ein Treffen im Internet.

Sie helfen sich gegenseitig.

Austausch bedeutet: Sie teilen ihre Erfahrungen.

Es geht um bessere Arbeits-Abläufe.

Das Ziel ist mehr inklusive Beschäftigung.

Inklusive Beschäftigung bedeutet: Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten zusammen.

Sie haben die gleichen Chancen.