Forschungsprojekt zur rechten Gewalt gegen Behinderte

Düsseldorf/Tübingen (kobinet)

Am 1. Juni 2025 hat ein neues Projekt angefangen. Das Projekt heißt MAVIOPA. Das Projekt sammelt Informationen über Gewalt gegen Menschen mit Lern-Schwierigkeiten. Der Name ist Englisch. Er bedeutet: Mapping far right violence against people with cognitive disabilities, resistance and professional approach. Auf Deutsch heißt das: Karte von rechter Gewalt gegen Menschen mit Lern-Schwierigkeiten, Widerstand und fachlicher Ansatz.

Karte bedeutet: Man sammelt Informationen über ein Thema und ordnet sie. So bekommt man einen Überblick. Lern-Schwierigkeiten bedeutet: Menschen können schwerer lernen und verstehen. Das ist ganz normal. Fachlicher Ansatz bedeutet: Man arbeitet nach guten Regeln. Man macht seine Arbeit sehr gut.

Das Projekt läuft 3 Jahre lang. Es arbeiten 2 Hochschulen zusammen. Hochschulen sind Orte zum Lernen nach der Schule. Dort lernen Menschen einen Beruf. Universitäten sind auch Hochschulen. Das sind die Hochschule Düsseldorf und die Universität Tübingen.

Die Forscher schauen sich rechte Gewalt an. Forscher sind Menschen, die neue Sachen herausfinden wollen. Sie stellen viele Fragen und suchen nach Antworten. Rechts-Extremismus ist eine gefährliche Meinung. Diese Menschen denken: Nicht alle sind gleich wichtig. Vor allem Gewalt gegen Menschen mit Lern-Schwierigkeiten.

Sie schauen auch Gewalt gegen Menschen mit anderen Behinderungen an. Die Forscher sammeln Fälle seit den 1990er Jahren. H.-Günter Heiden hat kobinet über das Projekt informiert. Er arbeitet bei der Initiative Krüppel gegen Rechts.

Die Forscher suchen Informationen über Gewalt-Taten. Auch wenn die Informationen nicht vollständig sind. Sie suchen persönliche Erinnerungen und Hinweise. Sie suchen auch Fotos und Zeitungs-Artikel. Sie suchen Online-Posts über Vorfälle. Online-Posts sind Nachrichten im Internet.

Menschen schreiben sie auf Webseiten. Andere Menschen können sie lesen. Bei den Vorfällen wurden Menschen mit Behinderungen bedroht. Oder es gab Gewalt gegen sie. Die Täter waren Rechts-Extreme. Rechts-Extreme haben gefährliche Ideen.

Sie mögen andere Menschen nicht. Sie denken: Nur deutsche Menschen sind gut. Das ist falsch und verboten. Die Forscher suchen Vorfälle seit 1990. Auch Vorfälle von heute. Manchmal ist nicht klar: Sind die Täter rechts-extrem?

Auch solche unklaren Situationen sind wichtig. Die Forscher suchen auch Informationen über Gegen-Aktivitäten. Das sind zum Beispiel Kundgebungen nach einem Angriff. Bei einer Demonstration treffen sich Menschen. Sie sagen gemeinsam ihre Meinung. Oder Einsatz in der Nachbarschaft.

Einsatz bedeutet: Menschen machen etwas für andere. Sie helfen gerne. Sie setzen sich für gute Sachen ein. Man kann Informationen über ein Formular melden. Man kann auch Beschreibungen von Vorfällen melden. Man kann Kopien von Fotos schicken.

Oder Kopien von Zeitungs-Artikeln. Die Ergebnisse werden zu verschiedenen Sachen gemacht. Es gibt eine Zeit-Liste über die Gewalt-Taten. Zeit-Liste bedeutet: Man schreibt Ereignisse nach der Zeit auf. Was war zuerst? Was kam danach? So kann man alles besser verstehen.

Es gibt eine Ausstellung in Leichter Sprache. Es gibt auch eine Ausstellung in schwerer Sprache. Die Forscher wollen Menschen mit Behinderungen stärken. Sie machen Material für politische Bildung. Politische Bildung bedeutet: Menschen lernen über Politik. Sie lernen über ihre Rechte.

Sie lernen: Wie kann ich mitmachen? Die betroffenen Menschen arbeiten dabei mit. Es gibt auch Empfehlungen für Fachkräfte und Polizei.