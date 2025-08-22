Der ICD-11 – Ein kleiner Schritt, aber ein wichtiges Signal zur besseren Teilhabe bei ADHS und Autismus-Spektrum (ASS)

ADHS und ASS atmen gemeinsam

Foto: Oliver Gruber / KI generiert

Überschneidungen von ADHS und ASS

Berlin (kobinet) Ein Spalt im Mauerwerk öffnet sich - das Fenster zur Teilhabe weitet sich. ADHS und Autismus atmen nun gemeinsam, ein kleiner Bruch im alten Raster, ein leiser Aufbruch zu mehr Menschlichkeit.

Ob Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität oder hohe Sensibilität gegenüber Umweltreizen: Menschen mit ADHS oder Autismus-Spektrum-Störung erleben Herausforderungen, die sich oft überschneiden. Das deutet auf einen genetischen und neurobiologischen Zusammenhang zwischen beiden Neurodivergenzen hin. Dennoch wurden beide Diagnosen lange Zeit streng getrennt voneinander gedacht – in der Praxis sogar gegeneinander abgegrenzt. Die neue Version der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-11) bricht mit diesem alten Schema und öffnet Türen für mehr Verständnis und Teilhabe.

Warum ich den Begriff „Störung“ kritisch sehe

Ich möchte den Begriff „Störung“ bewusst ausblenden. Oft ist es nicht das Wesen der Betroffenen selbst, das „gestört“ ist, sondern der Leidensdruck durch Umweltbedingungen und Fremderwartungen, die zu Verhaltensauffälligkeiten führen. Hier wäre es längst an der Zeit, dass Medizin und Forschung den Begriff „Störung“ gänzlich streichen. Denn die Stärke der Ausprägung, das Verhalten und der Charakter sind hoch individuell. Genau das wird im ICD-11 erstmals angedeutet – wenn auch nur in kleinen Schritten.

Der Unterschied zwischen ICD-10 und ICD-11

Im alten ICD-10 mussten Behandelnde häufig eine „Entweder-oder-Diagnose“ stellen. Das führte dazu, dass viele Menschen, die sowohl ADHS- als auch ASS-Symptome aufwiesen, durch das Raster fielen.

Ein wesentlicher Fortschritt im ICD-11:

Die Komorbidität von ADHS und Autismus wird nun ausdrücklich erlaubt.

Frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom und atypischer Autismus werden unter dem übergeordneten Begriff „Autismus-Spektrum-Störung (ASS)“ zusammengefasst.

Das ist realitätsnah, denn viele Betroffene zeigen Merkmale beider Neurodivergenzen, was bisher zu Lücken in Diagnose und Unterstützung führte.

Darüber hinaus legt die ICD-11 mehr Wert auf funktionale Einschränkungen im Alltag statt auf starre Symptomlisten. Das ermöglicht individuellere Diagnosen und passgenauere Unterstützung. Auch wird nun betont: Neurodivergenzen sind nicht nur ein Kindheitsthema, sondern begleiten den Menschen ein Leben lang. Erwachsene werden damit explizit einbezogen – viele erhalten ihre Diagnose erst spät, wenn die sozialen Anforderungen steigen. Damit wird sichtbar: Unterstützung ist nicht an ein bestimmtes Alter gebunden.

Ein Schritt in die richtige Richtung

Die Behandlung von ADHS und Autismus kann mit dem ICD-11 stärker auf die spezifischen Bedürfnisse der Einzelnen zugeschnitten werden. Das eröffnet neue Chancen für Förderangebote, Therapien und Unterstützungssysteme. Es ist zwar nur ein kleiner Schritt zu dem, was noch notwendig wäre – aber immerhin ein Signal in Richtung mehr Teilhabe und Anerkennung neurodivergenter Menschen.

Ein Ausblick: Weg von Normen, hin zu Authentizität

Der ICD-11 sollte jedoch nicht das Ende, sondern erst der Anfang einer größeren Veränderung sein. Wenn wir Begriffe wie „Störung“ hinter uns lassen und Vielfalt als Normalität begreifen, kann sich unser Verständnis von Norm, Selbstwahrnehmung und authentischem Menschsein nachhaltig verändern – ethisch, gesellschaftlich und menschlich.