Able-was? – und ewig lockt der Fettnapf – Ableis-mus(s) nicht sein

Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren (via Vorstand, wir leiten weiter) per Email



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Fladungen (kobinet) Das Sozial-Ministerium plant eine Veranstaltung. Ein Sozial-Ministerium ist ein Amt vom Staat. Es macht Gesetze für Menschen mit Behinderung. Es macht auch Gesetze für arme Menschen. Die Veranstaltung heißt: Able-was? Das Thema ist: Behinderung und Ableismus. Ableismus bedeutet: Menschen mit Behinderung werden schlecht behandelt. Zum Beispiel: Menschen grenzen sie aus. Oder Menschen beleidigen sie. Das ist nicht richtig. Alle Menschen sind gleich viel wert. Die Veranstaltung ist am 24. September. Sie ist im Alten Rathaus Hannover. Es gibt Reden. Es gibt Diskussionen. Auch ein Poetry Slam ist geplant. Poetry Slam bedeutet: Menschen tragen Gedichte vor. Das ist ein Wettbewerb mit Gedichten. Menschen lesen ihre eigenen Texte vor. Das Publikum entscheidet: Wer ist der Beste. Es gibt ein Problem bei der Anmeldung. Das Anmelde-Formular fragt zu viel. Menschen müssen ihren Namen angeben. Sie müssen ihre E-Mail angeben. Eine E-Mail ist ein Brief im Computer. Man schickt ihn über Internet. Das ist normal. Das Formular fragt auch andere Sachen. Zum Beispiel: Nutzen Sie einen Roll-Stuhl? Oder: Sind Sie seh-behindert? Oder: Haben Sie einen Assistenz-Hund? Ein Assistenz-Hund ist ein besonders trainierter Hund. Er hilft Menschen mit Behinderung im Alltag. Zum Beispiel: Er führt blinde Menschen. Oder er holt Sachen für Menschen im Roll-Stuhl. Das sind sehr persönliche Fragen. Diese Fragen sind nicht gut. Menschen mit Behinderung werden dadurch anders behandelt. Sie werden als besondere Fälle gesehen. Das ist genau das Problem von Ableismus. Die Veranstaltung will gegen Ableismus kämpfen. Aber die Anmeldung macht genau das Gleiche. Ein wichtiges Feld fehlt im Formular. Das Feld könnte so aussehen: Ich möchte einfach als Mensch teil-nehmen. Ich will keine Angaben zu meiner Behinderung machen. Die Angaben sind freiwillig. Aber das macht die Fragen nicht besser. Menschen mit Behinderung sehen solche Fragen oft. Sie fühlen sich dann nicht normal. Sie fühlen sich als Sonder-Fall. Gute Veranstaltungen sollten barriere-frei sein. Barriere-frei bedeutet: Alle Menschen können die Veranstaltung besuchen. Das sollte immer so sein. Dafür braucht man keine besonderen Angaben. Der Veranstaltungs-Ort ist schon barriere-frei. Das steht in der Einladung. Manchmal brauchen Menschen besondere Hilfe. Zum Beispiel: Hilfe beim Weg-Finden. Das kann man anders fragen. Man kann fragen: Brauchen Sie besondere Hilfe? Man muss nicht fragen: Welche Behinderung haben Sie? Die Fragen sind gegen das Daten-Schutz-Gesetz. Das Daten-Schutz-Gesetz schützt persönliche Informationen. Zum Beispiel: Name oder Telefon-Nummer. Niemand darf diese Informationen ohne Erlaubnis nutzen. Gesundheits-Daten sind besonders geschützt. Gesundheits-Daten sind Infos über deinen Körper. Das sind zum Beispiel: Welche Krankheiten hast du. Diese Daten sind sehr privat. Informationen über Behinderungen sind Gesundheits-Daten. Man darf sie nur sammeln wenn es wichtig ist. Das Ministerium erklärt nicht warum es fragt. Es erklärt nicht was mit den Daten passiert. Das ist gegen das Gesetz. Das Gesetz heißt: Daten-Schutz-Grund-Verordnung. Das ist ein Gesetz. Es schützt persönliche Daten von Menschen. Stellen Sie sich vor: Sie kaufen ein Konzert-Ticket. Der Verkäufer fragt: Sind Sie seh-behindert? Das wäre komisch. Genauso komisch ist es bei dieser Veranstaltung. Menschen mit Behinderung kennen das Problem. Sie müssen oft persönliche Dinge sagen. Nur dann bekommen sie Hilfe oder Zugang. Das ist normal geworden. Aber es ist nicht richtig. Auch Organisationen machen diesen Fehler. Sogar wenn sie gegen Ableismus kämpfen wollen. Das zeigt: Das Problem ist sehr tief. Es steckt in unseren Gewohnheiten. Die Veranstaltung will Ableismus bekämpfen. Aber die Anmeldung zeigt Ableismus. Das ist ein Widerspruch. So wird das Problem nicht gelöst. Haftungs-Ausschluss: Dieser Text ist die Meinung des Autors. Haftungs-Ausschluss bedeutet: Wir sind nicht schuld wenn etwas schief geht durch unsere Infos. Er entspricht nicht immer der Meinung von kobinet-nachrichten. Kobinet-nachrichten ist eine Internet-Seite. Dort gibt es Nachrichten für Menschen mit Behinderung. Kobinet bedeutet: Koordinations-Büro für Behinderten-Politik. Ableismus - da vergeht einem das Lachen!

Foto: Ralph Milewski

Fladungen (kobinet) Able-was? fragt das niedersächsische Sozialministerium. Die Antwort liefert es gleich selbst – beim Anmeldeformular . Am 24. September lädt das niedersächsische Sozialministerium unter dem Titel "Able-was? Behinderung und Ableismus" ins Alte Rathaus Hannover ein. Auf dem Programm stehen Grußworte, ein Vortrag, ein Poetry Slam und eine Podiumsdiskussion. Ziel ist es, den Begriff Ableismus bekannter zu machen und Diskriminierung von Menschen mit Behinderung sichtbar zu machen.

Doch schon bei der Anmeldung wird genau das reproduziert, was man zu kritisieren vorgibt. Es werden unnötige und personenbezogene Angaben zu Behinderungsmerkmalen abgefragt. Das Onlineformular fragt neben Namen, E-Mail und Institution auch „Ich nutze einen Rollstuhl“, „Ich nutze einen Rollator“, „Ich bin sehbehindert“ oder „Ich komme mit Assistenzhund“. Zusätzlich wird um Angaben wie „Ich komme in Begleitung – Vor- und Nachname“ oder „Folgende Unverträglichkeiten oder Allergien habe ich“ gebeten.

Ein Feld fehlt allerdings:

☐ Ich möchte einfach als Mensch an der Veranstaltung teilnehmen – ohne Angaben zu meiner Behinderung.

Die Freiwilligkeit der Angaben ändert nichts daran, dass schon die bloße Abfrage eine Wirkung entfaltet. Wer als Mensch mit Behinderung ständig auf solche Kategorien stößt, wird erneut in die Rolle des „Sonderfalls“ gedrängt. Anstatt einfach als Teilnehmer*in oder Gast wahrgenommen zu werden, rückt die Behinderung wieder in den Vordergrund – selbst bei einer Veranstaltung, die explizit Ableismus problematisieren will. Allein die Erwartung, sich zuordnen zu sollen, erzeugt das Gefühl, nicht selbstverständlich dazuzugehören, sondern über eine Verwaltungslogik definiert zu werden. So entsteht genau der Widerspruch, der sichtbar macht, wie tief Ableismus in Routinen verankert ist.

Wer eine öffentliche Veranstaltung zum Thema Ableismus und Inklusion anbietet, muss Barrierefreiheit als nicht verhandelbaren Standard garantieren und zwar ohne Voraboffenlegung durch die Teilnehmenden. Der Veranstaltungsort ist laut Einladung ohnehin barrierefrei erreichbar. Damit sind Fragen nach Rollstuhl oder Rollator organisatorisch überflüssig. Wenn ein Stuhl zu viel dasteht, stellt man ihn beiseite. Dafür braucht es keine personenbezogene Erfassung.

Sinnvoll wäre es lediglich, zusätzliche Assistenzleistungen, die nicht immer standardmäßig verfügbar sind wie zum Beispiel Orientierungshilfe, anonym oder freiwillig abzufragen. Die Erfassung von Hilfsmitteln oder Behinderungsarten ist dagegen weder organisatorisch notwendig noch datenschutzrechtlich sauber begründet. Angaben wie Rollstuhl oder Rollator fallen unter sensible Gesundheitsdaten. Ohne klare Zweckbindung, Löschfristen und Datenschutzinformation widerspricht die Abfrage den Grundprinzipien der Datenschutzgrundverordnung.

Man stelle sich vor, beim Ticketverkauf für ein Konzert würde abgefragt: Sind Sie sehbehindert? Selbstverständlich, freiwillig, aber ohne jegliche Erklärung.

Artikel 9 DSGVO ist an dieser Stelle eindeutig: „Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen […] die Gesundheit hervorgeht, ist untersagt“, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche und spezifische Rechtsgrundlage oder eine eindeutige Einwilligung vor. Eine solche Begründung oder Aufklärung fehlt hier vollständig. Während selbst private Webseiten verpflichtet sind, den Zweck jeder Datenerhebung transparent zu machen, begnügt sich das Ministerium mit einem lapidaren Hinweis auf „personenbezogene Daten“ und ein allgemeines Kontaktformular. Was mit den sensiblen Angaben aus dem Anmeldeformular geschieht, bleibt im Dunkeln.

Menschen mit Behinderung sind es gewohnt, sich immer und überall offenbaren zu müssen, um Zugang zu Leistungen oder Orten zu erhalten. Diese Abfragepraxis ist so normalisiert, dass sie von vielen nicht mehr hinterfragt wird, auch nicht von Institutionen, die Ableismus thematisieren wollen. Genau das ist das Problem. Die Form reproduziert die Struktur, die sie angeblich bekämpft.

Disclaimer: Dieser Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Meinung des Autors wieder und entspricht ggf. nicht der Haltung der Redaktion der kobinet-nachrichten.