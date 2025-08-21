Was hinter ePA steckt

Anmelden bedeutet: Bescheid sagen dass man mitmachen möchte.

Das ist während dem Vortrag möglich.

Sie erklärt auch: Wer darf meine Daten sehen?

Das bedeutet: Wie sicher sind meine Daten?

Sie macht den Vortrag über die ePA.

Der Arzt kann die Informationen am Bildschirm sehen.

Elektronische Patienten-Akte bedeutet: Eine Sammlung von Informationen über einen kranken Menschen.

HANNOVER (kobinet) Die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) wirft bei vielen Fragen auf, die sie verunsichern. Aus diesem Grund hat der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen die AOK Niedersachsen am 18. September 2025 für einen kostenlosen Online-Vortrag eingeladen, in dem in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr rund um die Neuerung im Gesundheitswesen informiert wird. SoVD-Mitglieder und am Thema Interessierte sind herzlich eingeladen, an diesem Online-Vortrag teilzunehmen.

„Was kann die ePA und wie nutze ich sie?“ Diese und weitere Fragen stellen sich aktuell viele Menschen. Um Versicherte aller Krankenkassen umfassend und fachkundig informieren zu können, hat der SoVD in Niedersachsen Lisa Fennen von der AOK Niedersachsen eingeladen, zum Thema „ePA für alle“ zu referieren.

Die kostenlose Informationsveranstaltung findet am 18. September 2025 von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr statt.

Die Referentin thematisiert in ihrem Online-Vortrag unter anderem grundlegende Fragen wie

„Was ist die ePA für alle?“ oder

„Warum gibt es die ePA?“

und informieren

außerdem zu Datensicherheit, Zugriffsrechten und Verwaltung.

Darüber hinaus bekommen Teilnehmende die Möglichkeit, ihre eigenen Fragen zu stellen.

SoVD-Mitglieder und am Thema Interessierte können sich bis zum 15. September 2025 unter dieser E-Mail-Adresse über den SoVD zu der Veranstaltung anmelden.