Was hinter ePA steckt

HANNOVER (kobinet)
Die elektronische Patienten-Akte ist neu.
Elektronische Patienten-Akte bedeutet: Eine Sammlung von Informationen über einen kranken Menschen.
Die Informationen sind im Computer gespeichert.
Nicht auf Papier.
Der Arzt kann die Informationen am Bildschirm sehen.
Das kurze Wort dafür ist: ePA.
Viele Menschen haben Fragen zur ePA.
Die Menschen sind unsicher.
Der Sozial-Verband Deutschland hilft den Menschen.
Sozial-Verband bedeutet: Ein Verein für Menschen.
Der Verein hilft bei Problemen mit Geld.
Und bei Problemen mit der Gesundheit.
Das ist der SoVD in Niedersachsen.
Der SoVD macht eine Info-Veranstaltung.
Info-Veranstaltung bedeutet: Menschen treffen sich.
Sie lernen etwas Neues.
Ein Experte erklärt wichtige Sachen.
Das ist am 18. September 2025.
Die Zeit ist von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr.
Die AOK Niedersachsen hilft beim Vortrag.
AOK bedeutet: Allgemeine Orts-Kranken-Kasse.
Das ist eine Kranken-Versicherung.
Die AOK bezahlt Arzt-Besuche und Medikamente.
Lisa Fennen arbeitet bei der AOK.
Sie macht den Vortrag über die ePA.
Der Vortrag ist kostenlos.
Alle Menschen können mitmachen.
Die Info-Veranstaltung ist online.
Das bedeutet: am Computer zu Hause.
Lisa Fennen erklärt wichtige Fragen:
Lisa Fennen erklärt auch andere wichtige Sachen.
Zum Beispiel: Daten-Sicherheit.
Daten-Sicherheit bedeutet: Informationen sind geschützt.
Fremde Menschen können sie nicht sehen.
Nur erlaubte Personen dürfen sie lesen.
Das bedeutet: Wie sicher sind meine Daten?
Sie erklärt auch: Wer darf meine Daten sehen?
Und: Wie verwalte ich meine ePA?
Verwalten bedeutet: Sich um etwas kümmern.
Ordnung halten.
Wichtige Sachen sammeln und sortieren.
Die Teilnehmer können eigene Fragen stellen.
Teilnehmer bedeutet: Menschen die mitmachen.
Bei einer Veranstaltung oder einem Kurs.
Das ist während dem Vortrag möglich.
SoVD-Mitglieder können sich anmelden.
Anmelden bedeutet: Bescheid sagen dass man mitmachen möchte.
Man schreibt seinen Namen auf eine Liste.
Auch andere interessierte Menschen können sich anmelden.
Interessierte Menschen bedeutet: Menschen die etwas wissen möchten.
Sie haben Lust auf etwas Neues.
Die Anmeldung ist bis zum 15. September 2025.
Die E-Mail-Adresse ist: [email protected]
HANNOVER (kobinet) Die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) wirft bei vielen Fragen auf, die sie verunsichern. Aus diesem Grund hat der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen die AOK Niedersachsen am 18. September 2025 für einen kostenlosen Online-Vortrag eingeladen, in dem in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr rund um die Neuerung im Gesundheitswesen informiert wird. SoVD-Mitglieder und am Thema Interessierte sind herzlich eingeladen, an diesem Online-Vortrag teilzunehmen.
„Was kann die ePA und wie nutze ich sie?“ Diese und weitere Fragen stellen sich aktuell viele Menschen. Um Versicherte aller Krankenkassen umfassend und fachkundig informieren zu können, hat der SoVD in Niedersachsen Lisa Fennen von der AOK Niedersachsen eingeladen, zum Thema „ePA für alle“ zu referieren.
Die kostenlose Informationsveranstaltung findet am 18. September 2025 von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr statt.
Die Referentin thematisiert in ihrem Online-Vortrag unter anderem grundlegende Fragen wie
- „Was ist die ePA für alle?“ oder
- „Warum gibt es die ePA?“
- und informieren
- außerdem zu Datensicherheit, Zugriffsrechten und Verwaltung.
Darüber hinaus bekommen Teilnehmende die Möglichkeit, ihre eigenen Fragen zu stellen.
SoVD-Mitglieder und am Thema Interessierte können sich bis zum 15. September 2025 unter dieser E-Mail-Adresse über den SoVD zu der Veranstaltung anmelden.
HANNOVER (kobinet) Die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) wirft bei vielen Fragen auf, die sie verunsichern. Aus diesem Grund hat der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen die AOK Niedersachsen am 18. September 2025 für einen kostenlosen Online-Vortrag eingeladen, in dem in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr rund um die Neuerung im Gesundheitswesen informiert wird. SoVD-Mitglieder und am Thema Interessierte sind herzlich eingeladen, an diesem Online-Vortrag teilzunehmen.
„Was kann die ePA und wie nutze ich sie?“ Diese und weitere Fragen stellen sich aktuell viele Menschen. Um Versicherte aller Krankenkassen umfassend und fachkundig informieren zu können, hat der SoVD in Niedersachsen Lisa Fennen von der AOK Niedersachsen eingeladen, zum Thema „ePA für alle“ zu referieren.
Die kostenlose Informationsveranstaltung findet am 18. September 2025 von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr statt.
Die Referentin thematisiert in ihrem Online-Vortrag unter anderem grundlegende Fragen wie
- „Was ist die ePA für alle?“ oder
- „Warum gibt es die ePA?“
- und informieren
- außerdem zu Datensicherheit, Zugriffsrechten und Verwaltung.
Darüber hinaus bekommen Teilnehmende die Möglichkeit, ihre eigenen Fragen zu stellen.
SoVD-Mitglieder und am Thema Interessierte können sich bis zum 15. September 2025 unter dieser E-Mail-Adresse über den SoVD zu der Veranstaltung anmelden.
Lesermeinungen