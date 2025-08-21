Menu Close

Vereint im Humor

Veröffentlicht am 21.08.2025 12:08 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Cartoon von Phil Hubbe zur Außerklinischen Intensivpflege
Foto: Phil Hubbe / ISL

KASSEL (kobinet) Wer im Raum Kassel ab Mitte der kommenden Woche noch etwas Zeit hat, sollte unbedingt ein Besuch im Kasseler Ständehaus mit in der Zeitplan berücksichtigen. Dort zeigt der Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen ab dem 27. August die Ausstellung "Vereint im Humor – Un-Korrekte Cartoons von Phil Hubbe".

In der Ausstellung sind 40 Karikaturen des Cartoonisten zu sehen, die sich zum einen mit dem schwierigen Alltag von Menschen mit Behinderungen und zum anderen mit der deutschen Einheit beschäftigen. Mit der Präsentation der Einheits-Cartoons im Ständehaus will der LWV an einem der Orte der Demokratie – im 35. Jahr der Wiedervereinigung – an dieses wichtige deutsche Kapitel erinnern.
Mit spitzer Feder zeichnet Hubbe, der bereits zum dritten Mal im Ständehaus ausstellt, absurde Alltags-Situationen, die von den Menschen zu meistern sind. Unerheblich, welches Thema Hubbe zu Papier bringt: Getreu dem Motto „Lachen erlaubt“ führen seine Cartoons in der Öffentlichkeit, aber gerade auch bei Betroffenen, zu sehr viel positiver Resonanz.

Die Ausstellung ist auch im Rahmen der Kasseler Museumsnacht am 6. September 2025 von 17.00 Uhr bis 1.00 Uhr zu sehen.

