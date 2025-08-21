KASSEL (kobinet) Du hast ab nächster Woche Zeit? Dann besuche das Kasseler Ständehaus. Das ist ein großes Gebäude für Politik. Dort treffen sich wichtige Menschen und sprechen über Gesetze. Dort gibt es eine neue Ausstellung. Das bedeutet: Man zeigt Dinge zum Anschauen wie Bilder oder andere interessante Sachen.

Die Ausstellung beginnt am 27. August. Der Landes-Wohlfahrts-Verband Hessen macht die Ausstellung. Das ist eine Gruppe, die Menschen mit Behinderungen hilft. Die Ausstellung heißt: Vereint im Humor. Das sind lustige Cartoons von Phil Hubbe. Cartoons sind lustige Bilder mit wenig Text.

Phil Hubbe ist ein Cartoon-Zeichner. Er malt lustige Bilder, die Geschichten erzählen. In der Ausstellung sind 40 Cartoon-Bilder. Die Bilder zeigen 2 Themen: Leben mit Behinderungen und die Deutsche Einheit. Deutsche Einheit bedeutet: Ost-Deutschland und West-Deutschland wurden wieder 1 Land. Das war vor 35 Jahren.

Das Ständehaus ist wichtig für die Demokratie. Demokratie bedeutet: Das Volk bestimmt mit und wählt die Politiker. Phil Hubbe zeichnet schon zum 3. Mal im Ständehaus. Er zeichnet seltsame Alltags-Situationen. Das sind normale Sachen im Leben wie einkaufen oder arbeiten. Seine Bilder zeigen: Menschen meistern schwere Situationen.