KASSEL (kobinet) Du hast ab nächster Woche Zeit?
Dann besuche das Kasseler Ständehaus.
Das ist ein großes Gebäude für Politik.
Dort treffen sich wichtige Menschen und sprechen über Gesetze.
Dort gibt es eine neue Ausstellung.
Das bedeutet: Man zeigt Dinge zum Anschauen wie Bilder oder andere interessante Sachen.
Die Ausstellung beginnt am 27. August.
Der Landes-Wohlfahrts-Verband Hessen macht die Ausstellung.
Das ist eine Gruppe, die Menschen mit Behinderungen hilft.
Die Ausstellung heißt: Vereint im Humor.
Das sind lustige Cartoons von Phil Hubbe.
Cartoons sind lustige Bilder mit wenig Text.
Phil Hubbe ist ein Cartoon-Zeichner.
Er malt lustige Bilder, die Geschichten erzählen.
In der Ausstellung sind 40 Cartoon-Bilder.
Die Bilder zeigen 2 Themen: Leben mit Behinderungen und die Deutsche Einheit.
Deutsche Einheit bedeutet: Ost-Deutschland und West-Deutschland wurden wieder 1 Land.
Das war vor 35 Jahren.
Das Ständehaus ist wichtig für die Demokratie.
Demokratie bedeutet: Das Volk bestimmt mit und wählt die Politiker.
Phil Hubbe zeichnet schon zum 3. Mal im Ständehaus.
Er zeichnet seltsame Alltags-Situationen.
Das sind normale Sachen im Leben wie einkaufen oder arbeiten.
Seine Bilder zeigen: Menschen meistern schwere Situationen.
Phil Hubbe sagt: Lachen ist erlaubt.
Die Cartoon-Bilder gefallen vielen Menschen.
Besonders Menschen mit Behinderungen mögen die Bilder.
Du kannst die Ausstellung auch in der Museums-Nacht sehen.
Das ist ein besonderer Abend, wo viele Museen lange offen haben.
Das ist am 6. September 2025 von 17:00 Uhr bis 1:00 Uhr.
KASSEL (kobinet) Wer im Raum Kassel ab Mitte der kommenden Woche noch etwas Zeit hat, sollte unbedingt ein Besuch im Kasseler Ständehaus mit in der Zeitplan berücksichtigen. Dort zeigt der Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen ab dem 27. August die Ausstellung "Vereint im Humor – Un-Korrekte Cartoons von Phil Hubbe".
In der Ausstellung sind 40 Karikaturen des Cartoonisten zu sehen, die sich zum einen mit dem schwierigen Alltag von Menschen mit Behinderungen und zum anderen mit der deutschen Einheit beschäftigen. Mit der Präsentation der Einheits-Cartoons im Ständehaus will der LWV an einem der Orte der Demokratie – im 35. Jahr der Wiedervereinigung – an dieses wichtige deutsche Kapitel erinnern.
Mit spitzer Feder zeichnet Hubbe, der bereits zum dritten Mal im Ständehaus ausstellt, absurde Alltags-Situationen, die von den Menschen zu meistern sind. Unerheblich, welches Thema Hubbe zu Papier bringt: Getreu dem Motto „Lachen erlaubt“ führen seine Cartoons in der Öffentlichkeit, aber gerade auch bei Betroffenen, zu sehr viel positiver Resonanz.
Die Ausstellung ist auch im Rahmen der Kasseler Museumsnacht am 6. September 2025 von 17.00 Uhr bis 1.00 Uhr zu sehen.
KASSEL (kobinet) Wer im Raum Kassel ab Mitte der kommenden Woche noch etwas Zeit hat, sollte unbedingt ein Besuch im Kasseler Ständehaus mit in der Zeitplan berücksichtigen. Dort zeigt der Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen ab dem 27. August die Ausstellung "Vereint im Humor – Un-Korrekte Cartoons von Phil Hubbe".
In der Ausstellung sind 40 Karikaturen des Cartoonisten zu sehen, die sich zum einen mit dem schwierigen Alltag von Menschen mit Behinderungen und zum anderen mit der deutschen Einheit beschäftigen. Mit der Präsentation der Einheits-Cartoons im Ständehaus will der LWV an einem der Orte der Demokratie – im 35. Jahr der Wiedervereinigung – an dieses wichtige deutsche Kapitel erinnern.
Mit spitzer Feder zeichnet Hubbe, der bereits zum dritten Mal im Ständehaus ausstellt, absurde Alltags-Situationen, die von den Menschen zu meistern sind. Unerheblich, welches Thema Hubbe zu Papier bringt: Getreu dem Motto „Lachen erlaubt“ führen seine Cartoons in der Öffentlichkeit, aber gerade auch bei Betroffenen, zu sehr viel positiver Resonanz.
Die Ausstellung ist auch im Rahmen der Kasseler Museumsnacht am 6. September 2025 von 17.00 Uhr bis 1.00 Uhr zu sehen.