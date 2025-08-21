Menu Close

Kostenlose Info-Veranstaltungen für mehr Leichte Sprache

Veröffentlicht am 21.08.2025 07:14 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Logo des ZsL Meinz
Foto: ZsL

Mainz (kobinet) Das Mainzer Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen bietet zwei kostenlose Info-Veranstaltungen für mehr Leichte Sprache unter dem Motto "Kennen Sie Ihre Rechte" an. "Wir machen Info-Veranstaltungen. Die Info-Veranstaltungen sind für alle Nutzer und Nutzerinnen von der Leichten Sprache. Wir erzählen mehr über Ihre Rechte. Und Sie können erzählen: Wo haben Sie Probleme mit schwerer Sprache? Und was muss besser werden?" heißt es in der Ankündigung. Die erste Info-Veranstaltung findet am 16. September 2025 von 18.00 bis 20.00 Uhr Im ZsL Mainz e.V., Rheinallee 79-81, 55118 Mainz statt. Die zweite Info-Veranstaltung findet online über Zoom am 29. Oktober 2025 von 18.00 bis 20.00 Uhr statt.

In der Ankündigung der Veranstaltungen heißt es:

Kennen Sie Ihre Rechte?

Viele Menschen können Leichte Sprache besser verstehen.

Zum Beispiel Menschen mit Lernschwierigkeiten.
Diese Menschen sagen:
Viele Infos gibt es leider nur in schwerer Sprache.
Es muss aber mehr Infos in Leichter Sprache geben.
Auch bei öffentlichen Stellen.
Öffentliche Stellen sind zum Beispiel:
– das Bürgeramt
– das Jobcenter
– die Polizei.

Im Gesetz steht:
Alle öffentlichen Stellen müssen wichtige Infos auch in Leichter Sprache mitteilen.
Das steht zum Beispiel im Landes-Inklusions-Gesetz von Rheinland-Pfalz.
Sie haben ein Recht auf Leichte Sprache.

Wir machen Info-Veranstaltungen.
Die Info-Veranstaltungen sind für alle Nutzer und Nutzerinnen
von der Leichten Sprache.
Wir erzählen mehr über Ihre Rechte.
Und Sie können erzählen:
Wo haben Sie Probleme mit schwerer Sprache?
Und was muss besser werden?

  1. Info-Veranstaltung im ZsL Mainz e.V.

Wann?                 16. September 2025 von 18.00 bis 20.00 Uhr

Wo?                      Im ZsL Mainz e.V., Rheinallee 79-81, 55118 Mainz

  1. Info-Veranstaltung (über zoom)

Wann?                 29. Oktober 2025 von 18.00 bis 20.00 Uhr

Wo?                      Über das Programm „zoom“

Die Info-Veranstaltungen sind kostenlos.
Aber Sie müssen sich anmelden.

Rufen Sie uns an.
Die Telefonnummer ist 0 61 31 – 146 74 415.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Die E-Mail-Adresse ist [email protected].
Sagen Sie uns:
Wie heißen Sie?
Und sagen Sie:
Ich möchte an der Info-Veranstaltung am 16. September 2025 im ZsL teilnehmen.

Oder ich möchte an der Info-Veranstaltung am 29. Oktober 2025 über zoom teilnehmen.

Beide Veranstaltungen haben die gleichen Inhalte.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

