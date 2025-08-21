Man kann damit telefonieren und sprechen.

Logo des ZsL Meinz

Foto: ZsL

Mainz (kobinet) Das Mainzer Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen bietet zwei kostenlose Info-Veranstaltungen für mehr Leichte Sprache unter dem Motto "Kennen Sie Ihre Rechte" an. "Wir machen Info-Veranstaltungen. Die Info-Veranstaltungen sind für alle Nutzer und Nutzerinnen von der Leichten Sprache. Wir erzählen mehr über Ihre Rechte. Und Sie können erzählen: Wo haben Sie Probleme mit schwerer Sprache? Und was muss besser werden?" heißt es in der Ankündigung. Die erste Info-Veranstaltung findet am 16. September 2025 von 18.00 bis 20.00 Uhr Im ZsL Mainz e.V., Rheinallee 79-81, 55118 Mainz statt. Die zweite Info-Veranstaltung findet online über Zoom am 29. Oktober 2025 von 18.00 bis 20.00 Uhr statt.

In der Ankündigung der Veranstaltungen heißt es:

Kennen Sie Ihre Rechte?

Viele Menschen können Leichte Sprache besser verstehen.

Zum Beispiel Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Diese Menschen sagen:

Viele Infos gibt es leider nur in schwerer Sprache.

Es muss aber mehr Infos in Leichter Sprache geben.

Auch bei öffentlichen Stellen.

Öffentliche Stellen sind zum Beispiel:

– das Bürgeramt

– das Jobcenter

– die Polizei.

Im Gesetz steht:

Alle öffentlichen Stellen müssen wichtige Infos auch in Leichter Sprache mitteilen.

Das steht zum Beispiel im Landes-Inklusions-Gesetz von Rheinland-Pfalz.

Sie haben ein Recht auf Leichte Sprache.

Kostenlose Info-Veranstaltungen für mehr Leichte Sprache

Wir machen Info-Veranstaltungen.

Die Info-Veranstaltungen sind für alle Nutzer und Nutzerinnen

von der Leichten Sprache.

Wir erzählen mehr über Ihre Rechte.

Und Sie können erzählen:

Wo haben Sie Probleme mit schwerer Sprache?

Und was muss besser werden?

Info-Veranstaltung im ZsL Mainz e.V.

Wann? 16. September 2025 von 18.00 bis 20.00 Uhr

Wo? Im ZsL Mainz e.V., Rheinallee 79-81, 55118 Mainz

Info-Veranstaltung (über zoom)

Wann? 29. Oktober 2025 von 18.00 bis 20.00 Uhr

Wo? Über das Programm „zoom“

Die Info-Veranstaltungen sind kostenlos.

Aber Sie müssen sich anmelden.

Rufen Sie uns an.

Die Telefonnummer ist 0 61 31 – 146 74 415.

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Die E-Mail-Adresse ist [email protected].

Sagen Sie uns:

Wie heißen Sie?

Und sagen Sie:

Ich möchte an der Info-Veranstaltung am 16. September 2025 im ZsL teilnehmen.

Oder ich möchte an der Info-Veranstaltung am 29. Oktober 2025 über zoom teilnehmen.

Beide Veranstaltungen haben die gleichen Inhalte.