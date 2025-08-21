Kostenlose Info-Veranstaltungen für mehr Leichte Sprache

Mainz
Das Mainzer Zentrum für selbst-bestimmtes Leben macht 2 Info-Veranstaltungen.
Selbst-bestimmtes Leben bedeutet: Du entscheidest selbst über dein Leben.
Du sagst: Was will ich machen?
Wo will ich wohnen?
Mit wem will ich zusammen sein?
Niemand entscheidest für dich.
Info-Veranstaltungen sind Treffen.
Bei diesen Treffen bekommst du Informationen.
Du kannst Fragen stellen.
Die Veranstaltungen sind kostenlos.
Das Thema ist: Kennen Sie Ihre Rechte?
Es geht um Leichte Sprache.
Viele Menschen verstehen Leichte Sprache besser.
Zum Beispiel Menschen mit Lern-Schwierigkeiten.
Diese Menschen haben oft Probleme.
Viele Infos gibt es nur in schwerer Sprache.
Aber es muss mehr Infos in Leichter Sprache geben.
Im Gesetz steht:
Öffentliche Stellen müssen wichtige Infos auch in Leichter Sprache machen.
Das sind Ämter, Schulen oder Kranken-Häuser.
Sie arbeiten für alle Menschen.
Sie gehören dem Staat.
Öffentliche Stellen sind zum Beispiel:
- das Bürger-Amt
- das Job-Center
- die Polizei
Das steht im Landes-Inklusions-Gesetz von Rheinland-Pfalz.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu.
Menschen mit und ohne Behinderung können überall mitmachen.
Sie haben ein Recht auf Leichte Sprache.
Die Info-Veranstaltungen sind für alle Nutzer von Leichter Sprache.
Wir erzählen mehr über Ihre Rechte.
Sie können erzählen: Wo haben Sie Probleme mit schwerer Sprache?
Und was muss besser werden?
1. Info-Veranstaltung im ZsL Mainz
Wann? 16. September 2025 von 18.00 bis 20.00 Uhr
Wo? Im ZsL Mainz e.V., Rhein-allee 79-81, 55118 Mainz
2. Info-Veranstaltung über Zoom
Wann? 29. Oktober 2025 von 18.00 bis 20.00 Uhr
Wo? Über das Computer-Programm Zoom
Das ist ein Computer-Programm.
Man kann damit telefonieren und sprechen.
Die Info-Veranstaltungen sind kostenlos.
Aber Sie müssen sich anmelden.
Anmeldung bedeutet: Du sagst Bescheid.
Du willst bei etwas mitmachen.
Du rufst an oder schreibst eine E-Mail.
Rufen Sie uns an: 0 61 31 – 146 74 415
Oder schreiben Sie eine E-Mail an: [email protected]
Sagen Sie uns:
- Wie heißen Sie?
- An welcher Veranstaltung möchten Sie teil-nehmen?
Beide Veranstaltungen haben die gleichen Inhalte.
Mainz (kobinet) Das Mainzer Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen bietet zwei kostenlose Info-Veranstaltungen für mehr Leichte Sprache unter dem Motto "Kennen Sie Ihre Rechte" an. "Wir machen Info-Veranstaltungen. Die Info-Veranstaltungen sind für alle Nutzer und Nutzerinnen von der Leichten Sprache. Wir erzählen mehr über Ihre Rechte. Und Sie können erzählen: Wo haben Sie Probleme mit schwerer Sprache? Und was muss besser werden?" heißt es in der Ankündigung. Die erste Info-Veranstaltung findet am 16. September 2025 von 18.00 bis 20.00 Uhr Im ZsL Mainz e.V., Rheinallee 79-81, 55118 Mainz statt. Die zweite Info-Veranstaltung findet online über Zoom am 29. Oktober 2025 von 18.00 bis 20.00 Uhr statt.
Lesermeinungen