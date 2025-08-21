Menu Close
Diskriminierende Sprache ist nicht gleich Ableismus – Warum das neue Aktion-Mensch-Tool ABLE am Kern vorbeigeht

Veröffentlicht am 21.08.2025 13:47 von Ralph Milewski in der Kategorie Meinung (?)
Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Meinung" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren.
Fladungen (kobinet) Jüngst hat Aktion Mensch die KI-Anwendung ABLE vorgestellt. Das Tool soll Chatbots auf ableistische Sprache überprüfen und damit digitale Kommunikation inklusiver machen. Der Ansatz klingt vielversprechend, enthält jedoch einen gravierenden Kategorienfehler. Es wird so getan, als sei die Analyse diskriminierender Sprache gleichbedeutend mit dem Erkennen von Ableismus. Genau das ist falsch und führt zu einem verzerrten Bild. Diskriminierende Sprache beschreibt Formulierungen, die herabsetzen, ausschließen oder stereotype Zuschreibungen enthalten. Solche Marker sind technisch vergleichsweise leicht erkennbar. Ableismus dagegen ist ein strukturelles Machtverhältnis. Er wirkt auch dann, wenn Sprache äußerlich neutral erscheint.

Die Beispiele und Erklärungen zum Begriff Ableismus, die Aktion Mensch anführt, stammen überwiegend aus journalistischen und alltäglichen Erzählungen, etwa die Formulierung „trotz seiner Behinderung“. Solche Phrasen sind zwar ableistisch, in Chatbots von Behörden oder Online-Shops aber kaum zu erwarten. Dort geht es um Service-Dialoge, Auskünfte oder einfache Anliegen. Das Tool richtet sich ausdrücklich an institutionelle und kommerzielle Chatbots, die in Verwaltungen, Serviceportalen oder Online-Shops eingesetzt werden. Es geht um standardisierte Dialoge, bei denen Bürgerinnen oder Kundinnen Informationen abfragen oder Anliegen bearbeiten. Im privaten Bereich, etwa bei KI-Assistenten wie ChatGPT, in sozialen Medien oder im persönlichen Austausch, kann ABLE gar nicht eingesetzt werden. Gerade dort, wo erfahrungsgemäß deutlich häufiger ableistische Zuschreibungen und stereotype Redewendungen auftreten, greift das Tool also nicht. Relevant sind eher unklare Antworten, unverständliche Fachsprache oder fehlende Barrierefreiheit.

Damit zeigt sich ein Widerspruch. Zunächst heißt es, Service-Chatbots könnten ableistisch sein. Dann wird Ableismus mit Zuschreibungen wie „trotz Behinderung gute Leistung“ erklärt. Am Ende präsentiert man ein Tool, das lediglich diskriminierende Sprache erkennt. Strukturelle Zuschreibungen, die den Kern des Ableismus ausmachen, bleiben außen vor.

Dass Aktion Mensch hier Begriffe vermischt, ist kein Zufall. Der Verein ist geübt darin, Deutungshoheit über zentrale Begriffe zu beanspruchen und sie kommunikativ so zu besetzen, dass der ursprüngliche Sinn verloren geht. Aufmerksamkeit wird erzeugt, ohne dass die tieferen Machtstrukturen, die echte Teilhabe verhindern, ernsthaft adressiert würden.

ABLE mag hilfreich sein, um grobe sprachliche Diskriminierungen in Chatbot-Dialogen sichtbar zu machen. Doch es ist irreführend, daraus abzuleiten, dass damit Ableismus bekämpft wird. Wer Diskriminierung und Ableismus gleichsetzt, verfehlt den Kern der Problematik und trägt zur Verwässerung des Begriffs bei.

Disclaimer: Dieser Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Meinung des Autors wieder und entspricht ggf. nicht der Haltung der Redaktion der kobinet-nachrichten.

