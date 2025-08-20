Berlin (kobinet)
Oliver Gruber macht Musik.
Er schreibt auch Texte.
Sein Künstler-Name ist Oso Multimedia.
Künstler-Name bedeutet: Ein erfundener Name.
Musiker nutzen diesen Namen.
Sie wollen nicht ihren echten Namen verwenden.
Er arbeitet für kobinet-nachrichten.
Das ist eine Internet-Seite mit Nachrichten.
Oliver Gruber hat einen Song gemacht.
Der Song heißt Kalter Kaffee.
In dem Song singt er über schwere Gefühle.
Er singt: Kalter Kaffee schmeckt wie mein Tag.
Ich sage: Mir geht es gut.
Aber niemand fragt mich wirklich.
Oliver Gruber schreibt auch Gedichte.
Er macht das sehr gerne.
Seine Texte sind besonders.
Sie zeigen: Menschen denken anders.
Oliver schreibt nicht nur zum Spaß.
Das Schreiben hilft ihm sehr.
Er schreibt über schwere Themen.
Seine Texte sollen zum Nach-denken bringen.
Sie sollen auch mal anecken.
Anecken bedeutet: Sie sind manchmal unbequem.
Oliver denkt anders als andere Menschen.
Das nennt man neuro-divergent.
Neuro-divergent bedeutet: Das Gehirn arbeitet anders.
Manche Menschen denken anders.
Das ist nicht schlecht.
Das ist einfach anders.
Seine Texte zeigen das auch.
Sie haben einen besonderen Rhythmus.
Rhythmus bedeutet: Der Takt der Musik.
Wie die Wörter im Lied klingen.
Du kannst den Song Kalter Kaffee hören.
Er ist auf YouTube zu finden.
YouTube bedeutet: Das ist eine Internet-Seite mit Videos.
Jeder kann dort Videos anschauen.
Du kannst ihn auch auf Spotify hören.
Spotify bedeutet: Das ist ein Programm für Musik.
Du kannst damit Musik hören.
Am Computer oder am Handy.
Oliver hat auch eine eigene Internet-Seite.
Dort findest du mehr über ihn.
Berlin (kobinet) "Kalter Kaffee schmeckt, so wie mein Tag. Ich sag es geht mir gut, obwohl keiner danach fragt, lächel im Takt doch ich fühle mich nicht echt, bei mir ist alles okay auf eine Art, die man nicht checkt." So heißt es in einem Song von Oliver Gruber alias Oso Multimedia. Denn der noch recht neue Redakteur der kobinet-nachrichten schreibt nicht nur seine Texte aus dem Blickwinkel seiner vielfältigen Lebens und seiner beruflichen Stationen, die ihm ein breites, lebensnahes Gesamtbild vermittelt haben. Er engagiert sich beispielsweise auch mit seinem Song und mit Gedichten kreativ künstlerisch. Sein Song "Kalter Kaffee" ist nicht nur auf YouTube zu hören, sondern beispielsweise auch auf Spotify. Auch seine Homepage zeigt seine Affinität zu Wort, Bild und Text.
„Oliver Gruber schreibt nicht nur, weil es ihn drängt, sondern weil es ihn rettet. Seine Texte entstehen dort, wo gesellschaftlicher Druck auf individuelles Erleben trifft – und Ideen geboren werden, die anecken dürfen, ja sollen“, heißt es in einem seiner Beiträge für die kobinet-nachrichten. Die Art seiner Beiträge spiegeln den inneren Rhythmus neurodivergenten Denkens wider und sind somit selbst Teil der Aussage.
Link zum Song „Kalter Kaffee“ auf YouTube
Link zur Homepage mit weiteren Infos und zum Song auf Spotify
Berlin (kobinet) "Kalter Kaffee schmeckt, so wie mein Tag. Ich sag es geht mir gut, obwohl keiner danach fragt, lächel im Takt doch ich fühle mich nicht echt, bei mir ist alles okay auf eine Art, die man nicht checkt." So heißt es in einem Song von Oliver Gruber alias Oso Multimedia. Denn der noch recht neue Redakteur der kobinet-nachrichten schreibt nicht nur seine Texte aus dem Blickwinkel seiner vielfältigen Lebens und seiner beruflichen Stationen, die ihm ein breites, lebensnahes Gesamtbild vermittelt haben. Er engagiert sich beispielsweise auch mit seinem Song und mit Gedichten kreativ künstlerisch. Sein Song "Kalter Kaffee" ist nicht nur auf YouTube zu hören, sondern beispielsweise auch auf Spotify. Auch seine Homepage zeigt seine Affinität zu Wort, Bild und Text.
„Oliver Gruber schreibt nicht nur, weil es ihn drängt, sondern weil es ihn rettet. Seine Texte entstehen dort, wo gesellschaftlicher Druck auf individuelles Erleben trifft – und Ideen geboren werden, die anecken dürfen, ja sollen“, heißt es in einem seiner Beiträge für die kobinet-nachrichten. Die Art seiner Beiträge spiegeln den inneren Rhythmus neurodivergenten Denkens wider und sind somit selbst Teil der Aussage.
Link zum Song „Kalter Kaffee“ auf YouTube
Link zur Homepage mit weiteren Infos und zum Song auf Spotify
Ganz neurokonform mit Oliver Gruber befürworte und begrüße ich als kobinet-Redakteur kreative und literarische, poetische und musikalische Formate politischen und gesellschaftlichen Widerstands, Formate und Ideen, „die anecken dürfen, ja sollen“.
Daumen hoch von Hans-Willi Weis