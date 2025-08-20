Menu Close

Kalter Kaffee schmeckt, so wie mein Tag

Veröffentlicht am 20.08.2025 06:30 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Artwork zur Single Kalter Kaffee
Artwork zur Single Kalter Kaffee
Foto: Oliver Gruber

Berlin (kobinet) "Kalter Kaffee schmeckt, so wie mein Tag. Ich sag es geht mir gut, obwohl keiner danach fragt, lächel im Takt doch ich fühle mich nicht echt, bei mir ist alles okay auf eine Art, die man nicht checkt." So heißt es in einem Song von Oliver Gruber alias Oso Multimedia. Denn der noch recht neue Redakteur der kobinet-nachrichten schreibt nicht nur seine Texte aus dem Blickwinkel seiner vielfältigen Lebens und seiner beruflichen Stationen, die ihm ein breites, lebensnahes Gesamtbild vermittelt haben. Er engagiert sich beispielsweise auch mit seinem Song und mit Gedichten kreativ künstlerisch. Sein Song "Kalter Kaffee" ist nicht nur auf YouTube zu hören, sondern beispielsweise auch auf Spotify. Auch seine Homepage zeigt seine Affinität zu Wort, Bild und Text.

„Oliver Gruber schreibt nicht nur, weil es ihn drängt, sondern weil es ihn rettet. Seine Texte entstehen dort, wo gesellschaftlicher Druck auf individuelles Erleben trifft – und Ideen geboren werden, die anecken dürfen, ja sollen“, heißt es in einem seiner Beiträge für die kobinet-nachrichten. Die Art seiner Beiträge spiegeln den inneren Rhythmus neurodivergenten Denkens wider und sind somit selbst Teil der Aussage.

Link zum Song „Kalter Kaffee“ auf YouTube

Link zur Homepage mit weiteren Infos und zum Song auf Spotify

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Lesermeinungen

1 Lesermeinung
Silvia Hauser
20.08.2025 11:42

Ganz neurokonform mit Oliver Gruber befürworte und begrüße ich als kobinet-Redakteur kreative und literarische, poetische und musikalische Formate politischen und gesellschaftlichen Widerstands, Formate und Ideen, „die anecken dürfen, ja sollen“.

Daumen hoch von Hans-Willi Weis

