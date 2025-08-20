Jugend-Befragung zu Mobbing und Ausgrenzung

Die Aktion Mensch macht eine Befragung.
Befragung bedeutet: Menschen bekommen Fragen.
Die Menschen antworten.
Man will etwas wissen.
Die Befragung ist über Mobbing.
Die Befragung ist über Ausgrenzung.
Mobbing bedeutet: Wenn Menschen andere Menschen absichtlich verletzen oder ärgern.
Das passiert oft in der Schule oder Arbeit.
Ausgrenzung bedeutet: Jemand darf nicht mit-machen.
Andere lassen die Person nicht dazu.
Mobbing gibt es überall.
In der Schule.
In der Frei-Zeit.
Im Internet.
Die Aktion Mensch will wissen: Wie erleben junge Menschen Mobbing?
Die Befragung ist für junge Menschen.
Sie sind 14 bis 21 Jahre alt.
Die Aktion Mensch will ihre Erfahrungen wissen.
Erfahrungen sind Dinge die man erlebt hat.
Man hat etwas gemacht.
Man hat etwas gesehen.
Man vergisst das nicht.
Die Aktion Mensch will auch ihre Meinungen wissen.
Die Aktion Mensch sagt: Wir wollen heraus-finden.
Wie nehmen junge Menschen Mobbing wahr?
Wahr-nehmen bedeutet: Etwas bemerken.
Man sieht etwas.
Man hört etwas.
Man denkt darüber nach.
Haben sie schon mal Mobbing erlebt?
Deshalb fragen wir Jugendliche.
Deshalb fragen wir junge Erwachsene.
Jugendliche sind 14 bis 18 Jahre alt.
Sie sind nicht mehr Kinder.
Sie sind noch keine Erwachsenen.
Erwachsene sind über 18 Jahre alt.
Erwachsene sind keine Kinder mehr.
Du kannst bei der Befragung mit-machen.
Du bist 14 bis 21 Jahre alt?
Dann kannst du mit-machen.
Deine Meinung ist wichtig.
Deine Erfahrungen sind wichtig.
Du hast Kinder?
Deine Kinder sind 14 bis 21 Jahre alt?
Dann gib die Befragung an deine Kinder weiter.
So können auch sie mit-machen.
Ihre Meinungen sind wichtig.
Warum ist die Befragung wichtig?
Die Aktion Mensch will gute Hilfe anbieten.
Die Hilfe soll gegen Mobbing helfen.
Dafür braucht die Aktion Mensch eure Meinungen.
Je mehr Menschen mit-machen, desto besser.
Bonn (kobinet) "Ob in der Schule, in der Freizeit, im öffentlichen Raum oder online: Mobbing und Ausgrenzung begegnen jungen Menschen in vielen Umgebungen. "Wir möchten herausfinden, wie junge Menschen das Thema wahrnehmen und ob sie bereits Erfahrungen damit gemacht haben. Dazu befragen wir aktuell Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14-21 Jahren", heißt es im aktuellen Newsletter der Aktion Mensch zur Jugend-Befragung zu Mobbing und Ausgrenzung.
Weiter heißt es im Newsletter der Aktion Mensch zu der Befragung:
„Was du tun kannst: Wenn du selbst in dem Alter bist oder Kinder in dem Alter hast, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du unsere Befragung unterstützt! Du hast Kinder im Alter von 14-21 Jahren: Leite die Befragung an dein Kind bzw. deine Kinder weiter, damit ihre Meinungen und Erfahrungen berücksichtigt werden und wir die richtigen Angebote zum Thema Mobbing bereitstellen können. Du bist selbst im Alter von 14-21 Jahren: Durch eine Teilnahme an der Befragung bringst du deine wertvollen Erfahrungen und Meinungen mit ein. Du hilfst uns dabei, die richtigen Angebote an den Start zu bringen, um junge Menschen beim Thema Mobbing zu unterstützen. Jede Stimme zählt, und je mehr mitmachen, desto vielfältigere Meinungen und Erfahrungen fließen in die Ergebnisse ein!“
