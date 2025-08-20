Fragezeichen

Foto: Susanne Göbel

Bonn (kobinet) "Ob in der Schule, in der Freizeit, im öffentlichen Raum oder online: Mobbing und Ausgrenzung begegnen jungen Menschen in vielen Umgebungen. "Wir möchten herausfinden, wie junge Menschen das Thema wahrnehmen und ob sie bereits Erfahrungen damit gemacht haben. Dazu befragen wir aktuell Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14-21 Jahren", heißt es im aktuellen Newsletter der Aktion Mensch zur Jugend-Befragung zu Mobbing und Ausgrenzung.

Weiter heißt es im Newsletter der Aktion Mensch zu der Befragung:

„Was du tun kannst: Wenn du selbst in dem Alter bist oder Kinder in dem Alter hast, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du unsere Befragung unterstützt! Du hast Kinder im Alter von 14-21 Jahren: Leite die Befragung an dein Kind bzw. deine Kinder weiter, damit ihre Meinungen und Erfahrungen berücksichtigt werden und wir die richtigen Angebote zum Thema Mobbing bereitstellen können. Du bist selbst im Alter von 14-21 Jahren: Durch eine Teilnahme an der Befragung bringst du deine wertvollen Erfahrungen und Meinungen mit ein. Du hilfst uns dabei, die richtigen Angebote an den Start zu bringen, um junge Menschen beim Thema Mobbing zu unterstützen. Jede Stimme zählt, und je mehr mitmachen, desto vielfältigere Meinungen und Erfahrungen fließen in die Ergebnisse ein!“

Link zu weiteren Infos und zur Befragung