Barrierefreiheit ist unsere Utopie – Interview zu Kürzungen bei Disability Studies

Er arbeitet an einer Hoch-Schule in Hamburg.

Professor ist der höchste Lehrer-Titel.

Er bringt Studenten etwas bei.

Er forscht zu bestimmten Themen.

Ein Professor ist ein Lehrer an einer Uni.

Zum Beispiel kranken Kindern oder armen Familien.

Mit dem Geld hilft sie anderen Menschen.

Sie hat viel Geld gespart.

Eine Stiftung ist eine Organisation.

Die Hoch-Schule gehört der Stiftung Das Rauhe Haus.

Die Hoch-Schule heißt: Evangelische Hoch-Schule für Soziale Arbeit & Diakonie.

Viele Disability Studies sollen geschlossen werden.

In Deutschland gibt es Probleme.

Sie untersucht das Leben von behinderten Menschen.

Diese Forschung beschäftigt sich mit behinderten Menschen.

In dem Interview spricht er über die Kürzungen.

Die Zeitung heißt: nd Journalismus von links.

Das Interview war in einer Zeitung.

Siegfried Saerberg hat ein Interview gegeben.

Das passiert in Hamburg und Köln.

Das Geld für diese Forschung wird weniger.

Eine Utopie ist ein Traum von einer perfekten Welt.

Er heißt: Barriere-Freiheit ist unsere Utopie.

Der Titel des Interviews ist lang.

Dann müssen manche Projekte gestoppt werden.

Der Staat gibt weniger Geld aus.

Kürzungen bedeutet: Es gibt weniger Geld als vorher.

In dieser Welt ist alles gut und fair.

Alle Menschen sind glücklich.

Aber diese Welt gibt es nur in der Fantasie.

Die Disability Studies in Hamburg stehen vor dem Aus.

Die Disability Studies in NRW stehen auch vor dem Aus.

Das passiert auch wegen ihrer Gesellschafts-Kritik.