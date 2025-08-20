Barrierefreiheit ist unsere Utopie – Interview zu Kürzungen bei Disability Studies

Hamburg (kobinet) Siegfried Saerberg ist Professor.
Ein Professor ist ein Lehrer an einer Uni.
Er forscht zu bestimmten Themen.
Er bringt Studenten etwas bei.
Professor ist der höchste Lehrer-Titel.
Er arbeitet an einer Hoch-Schule in Hamburg.
Die Hoch-Schule heißt: Evangelische Hoch-Schule für Soziale Arbeit & Diakonie.
Die Hoch-Schule gehört der Stiftung Das Rauhe Haus.
Eine Stiftung ist eine Organisation.
Sie hat viel Geld gespart.
Mit dem Geld hilft sie anderen Menschen.
Zum Beispiel kranken Kindern oder armen Familien.
Siegfried Saerberg lehrt Disability Studies.
Disability Studies bedeutet: Behinderten-Forschung.
Diese Forschung beschäftigt sich mit behinderten Menschen.
Sie untersucht das Leben von behinderten Menschen.
In Deutschland gibt es Probleme.
Viele Disability Studies sollen geschlossen werden.
Das Geld für diese Forschung wird weniger.
Das passiert in Hamburg und Köln.
Siegfried Saerberg hat ein Interview gegeben.
Das Interview war in einer Zeitung.
Die Zeitung heißt: nd Journalismus von links.
In dem Interview spricht er über die Kürzungen.
Kürzungen bedeutet: Es gibt weniger Geld als vorher.
Der Staat gibt weniger Geld aus.
Dann müssen manche Projekte gestoppt werden.
Der Titel des Interviews ist lang.
Er heißt: Barriere-Freiheit ist unsere Utopie.
Eine Utopie ist ein Traum von einer perfekten Welt.
In dieser Welt ist alles gut und fair.
Alle Menschen sind glücklich.
Aber diese Welt gibt es nur in der Fantasie.
Die Disability Studies in Hamburg stehen vor dem Aus.
Die Disability Studies in NRW stehen auch vor dem Aus.
Das passiert auch wegen ihrer Gesellschafts-Kritik.
Gesellschafts-Kritik bedeutet: Jemand sagt was schlecht läuft.
Er kritisiert Probleme in unserem Land.
Er will dass sich etwas ändert.
Eine Petition ist eine Bitte an Politiker.
Man kann sich auch beschweren.
Hamburg (kobinet) Siegfried Saerberg ist Professor für Disability Studies an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie. Die Hochschule ist in Trägerschaft der Stiftung "Das Rauhe Haus" in Hamburg. Derzeit ist die Disziplin in Deutschland von Kürzungen und Schließungen bedroht. So heißt es zu dem Wissenschaftler, der vor kurzem ein Interview im nd Journalismus von links zu den geplanten Kürzungen bei den Disability Studies in Hamburg und Köln gegeben hat. "Barrierefreiheit ist unsere Utopie: Die Disability Studies in Hamburg und NRW stehen – auch wegen ihrer Gesellschaftskritik – vor dem Aus" lautet der Titel des Beitrags mit dem Interview.
