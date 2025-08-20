63 Prozent der schwerbehinderten Menschen fühlen sich politisch schlecht vertreten

Berlin (kobinet)

Der Sozial-Verband VdK hat 1.000 Menschen befragt. Sozial-Verband bedeutet: Eine Gruppe von Menschen. Diese Menschen helfen anderen Menschen. Sie kämpfen für die Rechte von Menschen. Zum Beispiel für Menschen mit Behinderungen. Diese Menschen haben körperliche Beeinträchtigungen.

Beeinträchtigungen bedeutet: Manche Dinge sind schwerer für eine Person. Die Person kann nicht alles so gut machen. Das kann den Körper betreffen. Das kann auch das Denken betreffen. Zum Beispiel: schlecht sehen oder schwer lernen. Die Beeinträchtigungen bleiben für immer.

Die Befragung war über Barriere-Freiheit in Deutschland. Barriere-Freiheit bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen. Niemand wird ausgeschlossen. Niemand wird behindert. Verena Bentele ist die Präsidentin vom VdK. Präsidentin bedeutet: Die wichtigste Person in einer Gruppe.

Sie leitet die Gruppe. Sie trifft wichtige Entscheidungen. Eine Präsidentin ist eine Frau. Sie sagt: 63 Prozent der Menschen fühlen sich schlecht vertreten. Die Politik vertritt sie schlecht. Manche sagen sogar: sehr schlecht.

Das ist ein Armuts-Zeugnis für Deutschland. Armuts-Zeugnis bedeutet: Jemand macht etwas sehr schlecht. Es ist peinlich für diese Person. Man sagt auch: Das ist ein schlechtes Zeichen. Zum Beispiel wenn ein Land seine Bürger nicht gut behandelt. Die Bundes-Regierung wollte ein Gesetz ändern.

Das Gesetz heißt: Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz. Das ist ein Gesetz für Menschen mit Behinderung. Es soll ihnen helfen. Es soll für mehr Gerechtigkeit sorgen. Das sollte in den ersten 100 Tagen passieren. Aber es ist nicht passiert.

Das zeigt: Menschen mit schweren Behinderungen sind der Politik nicht wichtig. Die befragten Menschen kritisieren besonders Barrieren bei der Mobilität. Mobilität bedeutet: Sich fort-bewegen können. Von einem Ort zu einem anderen Ort kommen. Über 40 Prozent sagen das. Verena Bentele erklärt das Problem: Öffentliche Verkehrs-Mittel haben oft keine Aufzüge.

Oder die Roll-Treppen fahren nur in eine Richtung. Das ist für Roll-Stuhl-Fahrer ein großes Problem. Menschen mit Denk-Problemen haben auch Probleme. Denk-Probleme bedeutet: Das Denken fällt schwer. Die Person kann nicht so gut lernen. Verstehen ist schwierig.

Merken ist schwierig. Probleme lösen ist nicht einfach. Menschen mit Seh-Behinderungen können Fahr-Pläne nicht lesen. Viele Apps sind nicht barriere-frei. Fahr-Karten-Automaten sind oft nur digital. Das können viele Menschen nicht nutzen.

Verena Bentele sagt: Millionen Menschen stehen jeden Tag vor Barrieren. Viele andere Menschen verstehen das Problem nicht. Sie wissen nicht, wie groß das Problem ist. Barrieren gibt es überall. Fast 30 Prozent der befragten Menschen sagen das. Der Freizeit-Bereich hat viele Hindernisse.

Jeder 6. kritisiert Barrieren im Arbeits-Leben. Die Ergebnisse zeigen etwas Wichtiges. Deutschland ist noch weit von einer Gesellschaft für alle entfernt. Gesellschaft für alle bedeutet: Alle Menschen gehören dazu. Niemand wird ausgeschlossen. Menschen mit und ohne Behinderung leben zusammen.

Alle haben die gleichen Rechte. Alle können überall mit-machen. Verena Bentele fordert klare gesetzliche Regeln. Diese Regeln müssen auch private Anbieter verpflichten. Sie müssen Barriere-Freiheit umsetzen. Nur so können alle Menschen mit-machen.

Nur so können alle Menschen am Leben in der Gesellschaft teilnehmen. Sie fordert eine große politische Strategie. Strategie bedeutet: Ein Plan für etwas Wichtiges. Man überlegt vorher gut. Man geht Schritt für Schritt vor. Menschen mit Behinderungen müssen besser einbezogen werden.

Ihre Bedürfnisse müssen beachtet werden. Das muss geplant und geordnet passieren. Geplant und geordnet bedeutet: Man macht etwas nach einem Plan. Man geht Schritt für Schritt vor. Man vergisst nichts Wichtiges. Man arbeitet überlegt.