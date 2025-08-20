600 Menschen demonstrierten gegen befürchtete Kürzungen bei Behindertenhilfe in Kassel

Verwaltung bedeutet: Ämter regeln wichtige Dinge für Menschen.

Es gibt auch mehr Verwaltungs-Arbeit.

Die Behinderten-Hilfe wird teurer.

Sie haben protestiert.

Sie waren in Kassel.

Am 19. August 2025 gingen 600 Menschen auf die Straße.

Ver.di ist eine Gewerkschaft.

Sie redet mit Chefs über Lohn.

Gewerkschaft bedeutet: Das ist wie ein Verein.

Die Gewerkschaft ver.di hat zu dem Protest aufgerufen.

Das bedeutet: mehr Papier-Kram und Regeln.

Zum Beispiel in der Stadt oder Schule.

Das bedeutet: Sie kämpft für die Rechte von Arbeit-Nehmern.

Arbeit-Nehmer bedeutet: Das ist eine Person mit einem Job.

Die Person bekommt Geld für ihre Arbeit.

Das Geld heißt Lohn.

Ver.di sagt: Bund, Land und Kommunen wollen Geld sparen.

Kommunen bedeutet: Das sind Städte und Dörfer.