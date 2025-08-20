Menu Close

600 Menschen demonstrierten gegen befürchtete Kürzungen bei Behindertenhilfe in Kassel

Veröffentlicht am 20.08.2025 06:59 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Kassel (kobinet) Rund 600 Menschen sind einem Bericht der hessenschau des Hessischen Rundfunk zufolge am 19. August 2025 in Kassel gegen steigende Kosten und wachsende Bürokratie in der Behindertenhilfe auf die Straße gegangen. "Bund, Land und Kommunen wollen sparen und dabei den Rotstift auch im Sozialen ansetzen", kritisierte die Gewerkschaft ver.di in ihrem Aufruf zu der Demonstration. Bei der Demonstration waren auch eine Reihe behinderter Menschen mit dabei, die zum Teil bereits von Kürzungen des Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen betroffen sind.

