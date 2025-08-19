Sturm Graz mit neuen Trikots für alle mit Botschaften in Brailleschrift

Graz, Österreich (kobinet)

Der Fußball-Verein SK Puntigamer Sturm Graz hat neue Trikots gemacht. Die Trikots sind für Europa-Spiele. Europa-Spiele sind Sport-Wett-Kämpfe zwischen Vereinen aus verschiedenen Ländern. Die Farben sind schwarz und weiß.

Das Besondere: Die Trikots haben Braille-Schrift. Braille-Schrift sind Punkte zum Fühlen mit den Fingern. Blinde Menschen können so lesen. Der Verein hat mit dem Blinden-Verband zusammen-gearbeitet. Der Blinden-Verband ist eine Gruppe für Menschen ohne Augen-Licht. Der Verband hilft diesen Menschen.

Der Verein ist der erste in Österreich. Kein anderer Verein hat solche Trikots. Die Trikots zeigen: Alle Menschen sollen dabei sein können. Das nennt man Inklusion. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen.

Auf den schwarzen Trikots steht in Braille-Schrift: Die Schwoazn in Europa, schalalalala. Auf den weißen Trikots steht: Der SK Sturm ist ein Verein für alle.

Das schwarze Trikot hat auch ein neues Logo. Es sieht aus wie eine alte Fahne. Die Fahne ist aus den 1970er Jahren.

Der Verein will Menschen auf blinde Menschen aufmerksam machen. Er will zeigen: Alle sollen Sport schauen können. Der Blinden-Verband bekommt so mehr Aufmerksamkeit.