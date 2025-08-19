Menu Close

Sturm Graz mit neuen Trikots für alle mit Botschaften in Brailleschrift

Veröffentlicht am 19.08.2025 07:23 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)

Graz, Österreich (kobinet)

Der Fußball-Verein SK Puntigamer Sturm Graz hat neue Trikots gemacht.

Die Trikots sind für Europa-Spiele.

Europa-Spiele sind Sport-Wett-Kämpfe zwischen Vereinen aus verschiedenen Ländern.

Die Farben sind schwarz und weiß.

Das Besondere: Die Trikots haben Braille-Schrift.

Braille-Schrift sind Punkte zum Fühlen mit den Fingern.

Blinde Menschen können so lesen.

Der Verein hat mit dem Blinden-Verband zusammen-gearbeitet.

Der Blinden-Verband ist eine Gruppe für Menschen ohne Augen-Licht.

Der Verband hilft diesen Menschen.

Der Verein ist der erste in Österreich.

Kein anderer Verein hat solche Trikots.

Die Trikots zeigen: Alle Menschen sollen dabei sein können.

Das nennt man Inklusion.

Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.

Niemand wird ausgeschlossen.

Auf den schwarzen Trikots steht in Braille-Schrift:

Die Schwoazn in Europa, schalalalala.

Auf den weißen Trikots steht:

Der SK Sturm ist ein Verein für alle.

Das schwarze Trikot hat auch ein neues Logo.

Es sieht aus wie eine alte Fahne.

Die Fahne ist aus den 1970er Jahren.

Der Verein will Menschen auf blinde Menschen aufmerksam machen.

Er will zeigen: Alle sollen Sport schauen können.

Der Blinden-Verband bekommt so mehr Aufmerksamkeit.

Es gibt auch ein Heimspiel für den Blinden-Verband.

Ein Heimspiel ist ein Sport-Kampf in der eigenen Stadt.

Und es gibt ein Radio-Angebot für blinde Menschen.

Das Radio-Angebot beschreibt das Spiel mit Worten.

Das wird noch besser werden.

Link zu mehr Infos über die neuen Trikots

Foto: Sturm Graz

Graz, Österreich (kobinet) Der österreichische Fußballverein SK Puntigamer Sturm Graz hat seine neuen Trikots für die kommenden Europacup-Auftritte präsentiert. Die Grundfarben sind klassisch gehalten – sprich schwarz und weiß. Für die Veredelung wurden in Zusammenarbeit mit dem Blinden und Sehbehindertenverband Steiermark neue, einzigartige Wege beschritten. "Als erster Fußballverein Österreichs setzen wir ein in dieser ausgeprägten Form sichtbares Zeichen für Inklusion und Barrierefreiheit: Das neue internationale Trikot 2025/26 würdigt 200 Jahre Brailleschrift – mit Botschaften in Blindenschrift, die das Leben von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt vereinfacht", heißt es in einem Bericht auf der Internetseite des Vereins, auf den Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat.

In der Mitte der jeweiligen Trikots ist pro Farbe ein unterschiedlicher Schriftzug zu erfühlen. Am schwarzen Shirt wurde der Schriftzug „Die Schwoazn in Europa, schalalalala“ verewigt, auf den weißen Jerseys „Der SK Sturm ist ein Verein für alle“. Zusätzlich wurde beim schwarzen Trikot das Logo durch eine Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre oft verwendeten Fahne ersetzt.

„Das Ziel der Aktion ist klar: Mehr Aufmerksamkeit für Sehbehinderte schaffen, Inklusion fördern, Bewusstsein für Barrierefreiheit stärken sowie dem Blinden- und Sehbehindertenverband Steiermark Präsenz bieten. In diesem Rahmen wird es auch in dieser Saison noch ein Bundesliga-Heimspiel, ganz dem Blinden- und Sehbehindertenverband Steiermark gewidmet, geben. Außerdem setzt der SK Sturm weiterhin auf das „Bundesliga-on-ear“-Angebot, welches in Zukunft dank neuer Technik noch besser verfügbar sein wird“, heißt es weiter im Bericht des Vereins.

Link zu weiteren Infos und zum ausführlichen Bericht

Foto: Sturm Graz

