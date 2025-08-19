Keine Chance für Schulabschluss, Ausbildung und Arbeit

Münster (kobinet)
Jan Christopher Weber ist 34 Jahre alt.
Er möchte etwas in seinem Leben erreichen.
Aber es gibt viele Probleme für ihn.
Er hat keinen Schul-Abschluss.
Er hat auch keine Ausbildung gemacht.
Jan Christopher Weber kommt aus Münster.
Er hat Probleme mit seinem Körper.
Er kann auch nicht gut sehen.
Viele Menschen haben ihm früher geholfen.
Trotzdem hat er keine Hilfe bekommen.
Das sagt er selbst.
In NRW beginnt bald wieder die Schule.
Das Ausbildungs-Jahr hat schon angefangen.
Ein Ausbildungs-Jahr ist ein Jahr in der Ausbildung.
In der Ausbildung lernt man einen Beruf.
Jan Christopher Weber bekommt aber wieder nichts.
Das passiert schon seit vielen Jahren.
Das steht in einem Bericht.
Der Bericht ist vom 11. August 2025.
Der Bericht ist auf der Internet-Seite NEW4TEACHERS.
Der Titel ist: Ohne Abschluss, ohne Ausbildung, ohne Chance.
Eine Chance ist eine Möglichkeit.
Man kann etwas Gutes erreichen.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Der Bericht erzählt Jan Christopher Webers Geschichte.
Jan Christopher Weber arbeitet ohne Geld.
Das macht er freiwillig.
Er arbeitet seit 2011 in der Behinderten-Kommission.
Eine Behinderten-Kommission ist eine Gruppe von Menschen.
Diese Menschen helfen Menschen mit Behinderung.
Die Behinderten-Kommission ist in der Stadt Münster.
