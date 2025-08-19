Menu Close

Keine Chance für Schulabschluss, Ausbildung und Arbeit

Veröffentlicht am 19.08.2025 05:30 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)

Münster (kobinet)

Jan Christopher Weber ist 34 Jahre alt.

Er möchte etwas in seinem Leben erreichen.

Aber es gibt viele Probleme für ihn.

Er hat keinen Schul-Abschluss.

Er hat auch keine Ausbildung gemacht.

Jan Christopher Weber kommt aus Münster.

Er hat Probleme mit seinem Körper.

Er kann auch nicht gut sehen.

Viele Menschen haben ihm früher geholfen.

Trotzdem hat er keine Hilfe bekommen.

Das sagt er selbst.

In NRW beginnt bald wieder die Schule.

Das Ausbildungs-Jahr hat schon angefangen.

Ein Ausbildungs-Jahr ist ein Jahr in der Ausbildung.

In der Ausbildung lernt man einen Beruf.

Jan Christopher Weber bekommt aber wieder nichts.

Das passiert schon seit vielen Jahren.

Das steht in einem Bericht.

Der Bericht ist vom 11. August 2025.

Der Bericht ist auf der Internet-Seite NEW4TEACHERS.

Der Titel ist: Ohne Abschluss, ohne Ausbildung, ohne Chance.

Eine Chance ist eine Möglichkeit.

Man kann etwas Gutes erreichen.

Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.

Niemand wird ausgeschlossen.

Der Bericht erzählt Jan Christopher Webers Geschichte.

Jan Christopher Weber arbeitet ohne Geld.

Das macht er freiwillig.

Er arbeitet seit 2011 in der Behinderten-Kommission.

Eine Behinderten-Kommission ist eine Gruppe von Menschen.

Diese Menschen helfen Menschen mit Behinderung.

Die Behinderten-Kommission ist in der Stadt Münster.

Link zum Bericht

Infozeichen
Info blau Symbol
Foto: Susanne Göbel

Münster (kobinet) "Jan Christopher Weber ist 34 Jahre alt und würde gerne etwas erreichen im Leben – aber vor ihm türmen sich gewaltige Barrieren auf. Er ist noch immer ohne Schul- und Berufsabschluss. Trotz aller Anstrengungen, früher Förderung, auch vieler engagierter Akteure ist der körper- und sehbehinderte junge Mann aus Münster 'durch alle Raster gefallen', wie er sagt. In NRW beginnt bald wieder die Schule, das Ausbildungsjahr hat begonnen und Jan Christopher Weber geht – wie auch in vielen Jahren zuvor – leer aus." So heißt es in einem Bericht vom 11. August 2025 auf der Plattform NEW4TEACHERS. Mit dem Titel "Ohne Abschluss, ohne Ausbildung, ohne Perspektive: Wenn Inklusion scheitert" geht der Bericht anhand des Beispiels von Jan Christopher Weber, der seit 2011 u.a. in der Behindertenkommission der Stadt Münster ehrenamtlich mitwirkt.

Link zum Bericht

Ottmar Miles-Paul Nachricht

