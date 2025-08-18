Jahresreport der Bundesfachstelle Barrierefreiheit erschienen

Berlin (kobinet)

Die Bundes-Fach-Stelle Barriere-Freiheit hat einen Jahres-Report gemacht. Eine Bundes-Fach-Stelle ist ein Amt vom Bund. Das Amt kennt sich sehr gut aus. Es hilft anderen Ämtern und Menschen. Es gibt Tipps und macht Regeln. Ein Jahres-Report ist ein Bericht über 1 Jahr.

In dem Bericht steht: Was ist passiert? Was war gut? Was war schlecht? Ämter schreiben oft solche Berichte. Der Report ist über das Jahr 2024. Jetzt können alle Menschen den Report lesen.

Die Bundes-Fach-Stelle hilft Menschen bei Fragen. Die Fragen sind zur Barriere-Freiheit. Barriere-Freiheit bedeutet: Alle Menschen können alles gut nutzen. Es gibt keine Hindernisse. Zum Beispiel Gebäude oder Internet-Seiten.

Im Jahr 2024 hatten viele Menschen Fragen. Es waren 31 Prozent mehr Fragen. Das war mehr als im Jahr 2023. Prozent zeigt Teile von 100. Das Zeichen ist %. 50 Prozent bedeutet: Die Hälfte von allem.

100 Prozent bedeutet: Alles zusammen. Fast jede 2. Frage war über ein neues Gesetz. Das Gesetz heißt: Barriere-Freiheits-Stärkungs-Gesetz. Das ist ein Gesetz. Es soll Menschen mit Behinderung helfen. Es macht Regeln für mehr Barriere-Freiheit.

Zum Beispiel: Rampen für Roll-Stühle. Das ist ein schweres Wort. Die Abkürzung ist: BFSG. BFSG ist eine Abkürzung. Die Abkürzung steht für: Barriere-Freiheits-Stärkungs-Gesetz. Das ist ein deutsches Gesetz.