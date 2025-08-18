Menu Close

Jahresreport der Bundesfachstelle Barrierefreiheit erschienen

Veröffentlicht am 18.08.2025 06:59 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Foto: Bundesfachstelle Barrierefreiheit bei der Knappschaft Bahn See

Berlin (kobinet) Der Jahresreport 2024 der Bundesfachstelle Barrierefreiheit ist inzwischen öffentlich, er berichtet über seine vielfältigen Tätigkeiten im Jahr 2024. Zur Bilanz heißt es: "Es gab einen großen Beratungsbedarf zur Barrierefreiheit und besonders zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG). Die Zahl der Erstberatungsanfragen stieg 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent, davon war fast jede zweite Anfrage zum Thema BFSG."

Im Report finden Sie nicht nur die Berichte zu den einzelnen Fachthemen und weitere Statistiken, sondern auch viele Fotos, heißt es im aktuellen Newsletter der Bundesfachstelle Barrierefreiheit.

Link zur Meldung: „Bilanz der Bundesfachstelle Barrierefreiheit für das Jahr 2024“

Link zum Report als PDF: Jahresreport 2024

Ottmar Miles-Paul Nachricht

