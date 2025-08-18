Jahresreport der Bundesfachstelle Barrierefreiheit erschienen

Berlin (kobinet)
Die Bundes-Fach-Stelle Barriere-Freiheit hat einen Jahres-Report gemacht.
Eine Bundes-Fach-Stelle ist ein Amt vom Bund.
Das Amt kennt sich sehr gut aus.
Es hilft anderen Ämtern und Menschen.
Es gibt Tipps und macht Regeln.
Ein Jahres-Report ist ein Bericht über 1 Jahr.
In dem Bericht steht: Was ist passiert?
Was war gut?
Was war schlecht?
Ämter schreiben oft solche Berichte.
Der Report ist über das Jahr 2024.
Jetzt können alle Menschen den Report lesen.
Die Bundes-Fach-Stelle hilft Menschen bei Fragen.
Die Fragen sind zur Barriere-Freiheit.
Barriere-Freiheit bedeutet: Alle Menschen können alles gut nutzen.
Es gibt keine Hindernisse.
Zum Beispiel Gebäude oder Internet-Seiten.
Im Jahr 2024 hatten viele Menschen Fragen.
Es waren 31 Prozent mehr Fragen.
Das war mehr als im Jahr 2023.
Prozent zeigt Teile von 100.
Das Zeichen ist %.
50 Prozent bedeutet: Die Hälfte von allem.
100 Prozent bedeutet: Alles zusammen.
Fast jede 2. Frage war über ein neues Gesetz.
Das Gesetz heißt: Barriere-Freiheits-Stärkungs-Gesetz.
Das ist ein Gesetz.
Es soll Menschen mit Behinderung helfen.
Es macht Regeln für mehr Barriere-Freiheit.
Zum Beispiel: Rampen für Roll-Stühle.
Das ist ein schweres Wort.
Die Abkürzung ist: BFSG.
BFSG ist eine Abkürzung.
Die Abkürzung steht für: Barriere-Freiheits-Stärkungs-Gesetz.
Das ist ein deutsches Gesetz.
Es hilft Menschen mit Behinderung.
Der Report hat viele Informationen.
Da stehen Zahlen drin.
Da sind auch viele Fotos drin.
Man kann sehen: Was hat die Bundes-Fach-Stelle gemacht?
Berlin (kobinet) Der Jahresreport 2024 der Bundesfachstelle Barrierefreiheit ist inzwischen öffentlich, er berichtet über seine vielfältigen Tätigkeiten im Jahr 2024. Zur Bilanz heißt es: "Es gab einen großen Beratungsbedarf zur Barrierefreiheit und besonders zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG). Die Zahl der Erstberatungsanfragen stieg 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent, davon war fast jede zweite Anfrage zum Thema BFSG."
Im Report finden Sie nicht nur die Berichte zu den einzelnen Fachthemen und weitere Statistiken, sondern auch viele Fotos, heißt es im aktuellen Newsletter der Bundesfachstelle Barrierefreiheit.
Link zur Meldung: „Bilanz der Bundesfachstelle Barrierefreiheit für das Jahr 2024“
Link zum Report als PDF: Jahresreport 2024
Berlin (kobinet) Der Jahresreport 2024 der Bundesfachstelle Barrierefreiheit ist inzwischen öffentlich, er berichtet über seine vielfältigen Tätigkeiten im Jahr 2024. Zur Bilanz heißt es: "Es gab einen großen Beratungsbedarf zur Barrierefreiheit und besonders zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG). Die Zahl der Erstberatungsanfragen stieg 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent, davon war fast jede zweite Anfrage zum Thema BFSG."
Im Report finden Sie nicht nur die Berichte zu den einzelnen Fachthemen und weitere Statistiken, sondern auch viele Fotos, heißt es im aktuellen Newsletter der Bundesfachstelle Barrierefreiheit.
Link zur Meldung: „Bilanz der Bundesfachstelle Barrierefreiheit für das Jahr 2024“
Link zum Report als PDF: Jahresreport 2024
Lesermeinungen