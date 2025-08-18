Heute planen, morgen profitieren: Schwellenfreiheit fürs ganze Leben

Altenkirchen
Es gibt einen neuen Podcast.
Podcast bedeutet: Eine Sendung im Internet zum Hören.
Der Podcast heißt IGEL.
Das bedeutet: Inklusion Ganz Einfach Leben.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu.
Niemand wird ausgeschlossen.
Die neue Folge hat einen Titel.
Der Titel ist: Heute planen, morgen profitieren.
Es geht um Schwellen-Freiheit.
Schwellen-Freiheit bedeutet: Es gibt keine Stufen.
Menschen mit Roll-Stuhl können überall hin.
Das ist wichtig für alle Menschen.
In dieser Folge geht es um Tür-Schwellen.
Tür-Schwellen sind kleine Stufen vor Türen.
Manche Türen haben keine Schwelle.
Das nennt man: barriere-frei.
Barriere-frei bedeutet: Alle Menschen können überall hin.
Auch Menschen im Roll-Stuhl.
Der Moderator heißt Reinhold Kober.
Moderator bedeutet: Eine Person leitet ein Gespräch.
Der Moderator stellt Fragen an andere Menschen.
Er besucht eine Firma für Fenster und Türen.
Die Firma heißt Koch Fenster-Bau.
Die Firma ist in Altenkirchen.
Reinhold Kober spricht mit 2 Männern.
Der erste Mann heißt Henning Hild.
Er arbeitet bei der Firma Alumat.
Der zweite Mann heißt Johann Koch.
Er ist der Chef von Koch Fenster-Bau.
Die 3 Männer sprechen über Null-Schwellen.
Null-Schwellen sind Türen ohne Stufe.
Der Boden ist ganz eben.
Menschen mit Roll-Stuhl können leicht fahren.
Sie sprechen über die Vorteile.
Sie sprechen auch über Probleme und Lösungen.
Viele Menschen denken bei Barriere-Freiheit nur an das Bad.
Aber auch Türen und Fenster sind wichtig.
Die Alumat Null-Schwelle ist besser als normale Schwellen.
Normale Schwellen sind 20 mm hoch.
Manche Menschen haben Vorbehalte gegen Null-Schwellen.
Vorbehalte bedeutet: Sie haben Zweifel an einer Sache.
Sie denken, es gibt Probleme.
Aber oft sind diese Sorgen nicht richtig.
Architekten planen Häuser.
Architekten bedeutet: Menschen, die Häuser planen.
Hand-Werker bauen die Häuser.
Hand-Werker bedeutet: Menschen arbeiten mit ihren Händen.
Kunden kaufen die Häuser.
Alle 3 Gruppen müssen zusammen-arbeiten.
Null-Schwellen sind gut für alle Menschen.
Nicht nur für Menschen mit Behinderung.
Sie machen das Leben leichter.
Sie machen das Haus sicherer.
Die Montage kostet Geld.
Montage bedeutet: Etwas zusammen-bauen.
Aber Null-Schwellen sind gut für die Zukunft.
Sie sind eine gute Investition.
Investition bedeutet: Geld ausgeben für später.
Die Null-Schwelle sollte normal sein.
Sie sollte nicht etwas Besonderes sein.
Sie macht Häuser sicherer.
Sie macht Häuser bequemer.
Und sie macht Häuser zukunfts-fähig.
Mehr Informationen gibt es hier: www.alumat.de
Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast
Altenkirchen (kobinet) "Heute planen, morgen profitieren: Schwellenfreiheit fürs ganze Leben". So lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). "In dieser Episode sprechen wir über ein Thema, das auf den ersten Blick klein wirkt, aber im Alltag große Wirkung hat: barrierefreie Türschwellen", heißt es in der Ankündigung.
„In dieser Episode sprechen wir über ein Thema, das auf den ersten Blick klein wirkt, aber im Alltag große Wirkung hat: barrierefreie Türschwellen. Moderator Reinhold Kober ist zu Gast im Bauelementezentrum der Firma Koch Fensterbau in Altenkirchen und diskutiert gemeinsam mit Henning Hild, Vertriebsleiter der Firma Alumat, und Johann Koch, Geschäftsführer von Koch Fensterbau, über Chancen, Herausforderungen und Lösungen rund um niveaugleiche Übergänge und Nullschwellen. Themen dieser Folge: Warum denken viele Bauherren bei Barrierefreiheit zuerst ans Bad, aber nicht an Türen und Fenster?* Welche Vorteile bietet die Alumat-Nullschwelle gegenüber der klassischen 20mm-Schwelle? Typische Vorbehalte und warum sie oft unbegründet sind. Die Rolle von Architekten, Fachbetrieben und Kunden im Prozess. Barrierefreiheit als Komfortgewinn für alle – und nicht nur für Menschen mit Behinderung. Wirtschaftliche Aspekte: Montage, Wartung, Pflege und langfristiger Mehrwert. Fazit: Die Nullschwelle ist kein Luxus, sondern sollte Standard sein – für mehr Sicherheit, Komfort und Zukunftsfähigkeit im Bauen. Mehr Informationen: http://www.alumat.de.“ So heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben.
