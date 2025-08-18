Cover des IGEL-Podcast zu schwellenlosem Planen

Foto: IGEL-Media

Altenkirchen (kobinet) "Heute planen, morgen profitieren: Schwellenfreiheit fürs ganze Leben". So lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). "In dieser Episode sprechen wir über ein Thema, das auf den ersten Blick klein wirkt, aber im Alltag große Wirkung hat: barrierefreie Türschwellen", heißt es in der Ankündigung.

„In dieser Episode sprechen wir über ein Thema, das auf den ersten Blick klein wirkt, aber im Alltag große Wirkung hat: barrierefreie Türschwellen. Moderator Reinhold Kober ist zu Gast im Bauelementezentrum der Firma Koch Fensterbau in Altenkirchen und diskutiert gemeinsam mit Henning Hild, Vertriebsleiter der Firma Alumat, und Johann Koch, Geschäftsführer von Koch Fensterbau, über Chancen, Herausforderungen und Lösungen rund um niveaugleiche Übergänge und Nullschwellen. Themen dieser Folge: Warum denken viele Bauherren bei Barrierefreiheit zuerst ans Bad, aber nicht an Türen und Fenster?* Welche Vorteile bietet die Alumat-Nullschwelle gegenüber der klassischen 20mm-Schwelle? Typische Vorbehalte und warum sie oft unbegründet sind. Die Rolle von Architekten, Fachbetrieben und Kunden im Prozess. Barrierefreiheit als Komfortgewinn für alle – und nicht nur für Menschen mit Behinderung. Wirtschaftliche Aspekte: Montage, Wartung, Pflege und langfristiger Mehrwert. Fazit: Die Nullschwelle ist kein Luxus, sondern sollte Standard sein – für mehr Sicherheit, Komfort und Zukunftsfähigkeit im Bauen. Mehr Informationen: http://www.alumat.de.“ So heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben.

