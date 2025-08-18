Herausforderungen beim Schulstart



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Kassel (kobinet) In manchen Bundes-Ländern sind die Sommer-Ferien vorbei. In Hessen beginnt heute die Schule wieder. Das ist am 18. August 2025. Viele Familien machen sich Sorgen. Sie fragen sich: Bekommt mein Kind eine Schul-Assistenz? Schul-Assistenz bedeutet: Ein Helfer kommt in die Schule. Der Helfer hilft einem Kind beim Lernen. Das Kind hat besondere Bedürfnisse. Eine Schul-Assistenz hilft Kindern mit Behinderung. Sie fragen sich auch: Kann mein Kind zur Schule fahren? Manche Kinder brauchen besondere Hilfe beim Transport. Der Schul-Start kostet viel Geld. Das ist für viele Familien ein Problem. Verena Bentele ist die Chefin vom VdK. VdK bedeutet: Ein Verein für Menschen mit Behinderung. Der Verein hilft diesen Menschen. Sie sagt: Arme Familien brauchen mehr Geld vom Staat. Die Schul-Bücher werden immer teurer. Das sagt das Statistisches Bundes-Amt. Statistisches Bundes-Amt bedeutet: Ein Amt sammelt Zahlen über Deutschland. Das Amt zählt zum Beispiel: Wie viele Menschen leben hier? Das Amt macht Listen mit wichtigen Zahlen. Die Bücher kosten 3,8 Prozent mehr als letztes Jahr. Prozent bedeutet: Ein Teil von 100. Zum Beispiel: 3,8 von 100 ist etwas mehr. Das ist viel Geld für arme Familien. Verena Bentele sagt: Das ist ein großes Problem. Kinder aus armen Familien können schlechter lernen. Sie bekommen nicht die gleichen Chancen wie andere Kinder. Der Staat gibt armen Familien etwas Geld für die Schule. Das heißt Bildungs-Paket und Teil-Habe-Paket. Bildungs-Paket bedeutet: Geld-Hilfe für Kinder aus armen Familien. Die Hilfe ist für Schul-Sachen und Lern-Hilfe. Zum Beispiel: Geld für Schul-Bücher oder Sport-Verein. Teil-Habe-Paket bedeutet: Geld-Hilfe für Menschen mit wenig Geld. Die Hilfe ist für Frei-Zeit und Sport. Zum Beispiel: Geld für Musik-Unterricht oder Fuß-Ball-Verein. Aber das Geld reicht nicht aus. Die Preise sind gestiegen. Aber das Geld vom Staat ist gleich geblieben. Besonders schwer haben es allein-erziehende Mütter und Väter. Auch Familien mit vielen Kindern haben Probleme. Sie haben wenig Geld. Aber die Schul-Sachen werden immer teurer. Verena Bentele sagt: Das muss sich ändern. Arme Familien brauchen mehr Geld vom Staat. Alle Kinder sollen die gleichen Chancen haben. Egal ob ihre Eltern arm oder reich sind. Die Fahrt zur Schule gehört zum Lernen

Foto: Pixabay/GraphicsGuruji

Kassel (kobinet) In einigen Bundesländern sind die Sommerferien schon vorbei. In Hessen beginnt heute am 18. August 2025 wieder die Schule. Klappt es mit der Schulassistenz, ist die Beförderung der Kinder mit Unterstüzungsbedarf in die Schule geregelt und viele andere Fragen beschäftigen dabei behinderte Kinder und ihre Eltern. Für immer mehr Familien wird der Schulstart aber auch zur finanziellen Belastung. VdK-Präsidentin Verena Bentele fordert daher mehr Mittel, um die Teilhabechancen für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten zu verbessern: "Das neue Schuljahr bringt für viele Familien eine weitere Hiobsbotschaft: Laut Statistischem Bundesamt sind die Kosten für Schul- und Lehrbücher binnen eines Jahres um satte 3,8 Prozent gestiegen. Für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten verschärft sich dadurch ein strukturelles Problem. Ihre Teilhabe an Bildung wird zunehmend erschwert." „Die aktuelle Entwicklung zeigt erneut: In der Grundsicherung reichen die derzeitigen Regelsätze und die ergänzenden Bedarfe im Bildungs- und Teilhabepaket vielfach nicht aus. Sie sind realitätsfern, veraltet und nicht an die Lebensrealität der Menschen angepasst. Besonders hart trifft es wieder einmal Alleinerziehende und arme Familien mit mehreren Kindern. Eine weitere Nullrunde bei der Höhe der Regelsätze und damit auch bei den Schulbedarfen ist nicht hinnehmbar. Sie verstärkt die seit Jahren bestehende Benachteiligung von Kindern aus einkommensschwachen Familien und trifft sie doppelt: durch sinkende Kaufkraft und eingeschränkte Teilhabechancen“, erklärte Verena Bentele.

Die Fahrt zur Schule gehört zum Lernen

Foto: Pixabay/GraphicsGuruji

„Die aktuelle Entwicklung zeigt erneut: In der Grundsicherung reichen die derzeitigen Regelsätze und die ergänzenden Bedarfe im Bildungs- und Teilhabepaket vielfach nicht aus. Sie sind realitätsfern, veraltet und nicht an die Lebensrealität der Menschen angepasst. Besonders hart trifft es wieder einmal Alleinerziehende und arme Familien mit mehreren Kindern. Eine weitere Nullrunde bei der Höhe der Regelsätze und damit auch bei den Schulbedarfen ist nicht hinnehmbar. Sie verstärkt die seit Jahren bestehende Benachteiligung von Kindern aus einkommensschwachen Familien und trifft sie doppelt: durch sinkende Kaufkraft und eingeschränkte Teilhabechancen“, erklärte Verena Bentele.