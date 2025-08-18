Auch am 19. Geburtstag keine Weiterentwicklung des Allgemeinen Gleichbehandlugnsgesetz

Berlin (kobinet)

Das Allgemeine Gleichbehandlungs-Gesetz ist schon 19 Jahre alt. Das ist ein Gesetz, das Menschen vor ungerechter Behandlung schützt. Das Gesetz heißt auch AGG. Das AGG soll Menschen vor Diskriminierung schützen. Diskriminierung bedeutet: jemanden schlechter behandeln. Eine Person wird unfair behandelt.

Das AGG gibt es seit dem 18. August 2006. Damals haben viele Menschen dafür gekämpft. Die Menschen wollten ein Gesetz gegen Diskriminierung. Heute ist das Gesetz schon erwachsen. Aber das Gesetz hat noch viele Lücken. Das heißt: Das Gesetz schützt nicht alle Menschen gut genug.

Die Ampel-Regierung wollte das Gesetz verbessern. Das sind 3 Parteien, die zusammen regiert haben: SPD, Grüne und FDP. Die Ampel-Regierung hat das aber nicht geschafft. Jetzt regiert eine neue Regierung. Das sind die CDU und die SPD zusammen. Diese Regierung soll das AGG endlich verbessern.

Viele Menschen brauchen besseren Schutz vor Diskriminierung. Die Anti-Diskriminierungs-Stelle bekommt immer mehr Beschwerden. Das ist eine Beratungs-Stelle, die Menschen bei unfairer Behandlung hilft. Beschwerden bedeutet: Menschen sind unzufrieden und wollen Veränderung. Menschen mit Behinderung erleben besonders oft Diskriminierung. Das zeigen Umfragen immer wieder.

Die LIGA Selbst-Vertretung sagt etwas Wichtiges. Das ist ein Verein von Menschen mit Behinderungen, die für ihre Rechte kämpfen. Die LIGA sagt: Das AGG muss bis zum 20. Geburtstag verbessert werden. Das wäre dann im nächsten Jahr. Die LIGA kämpft für die Rechte von Menschen mit Behinderung.

Das Bündnis AGG Reform Jetzt will auch Veränderungen. Das sind viele Vereine, die zusammen für bessere Gesetze arbeiten. Das Bündnis sagt: Der 19. Geburtstag ist kein Grund zum Feiern. Das Gesetz hat zu viele Lücken. Die Regierung hat Verbesserungen versprochen. Aber die Regierung macht nichts.