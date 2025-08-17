Momentaufnahme 401

Berlin (kobinet)
Für mich ist der Baum wichtig.
Der Baum zeigt mir die Welt.
Der Baum zeigt mir das Leben.
Ich denke jeden Tag über Bäume nach.
Ich stehe vor einem Baum.
Dann denke ich über das Leben nach.
Das hat Christian Morgenstern gesagt.
Christian Morgenstern war ein Schrift-Steller.
Ein Mensch schreibt Bücher.
Das ist sein Beruf.
Christian Morgenstern hat viele Gedichte geschrieben.
Das sind besondere Texte.
Die Wörter reimen sich oft.
Gedichte haben einen schönen Klang.
Menschen schreiben Gedichte über Gefühle.
Bäume waren für Christian Morgenstern sehr wichtig.
Bäume haben Christian Morgenstern beim Denken geholfen.
Berlin (kobinet) Nichts ist für mich mehr Abbild der Welt und des Lebens als der Baum. Vor ihm würde ich täglich nachdenken, vor ihm und über ihn....
Christian Morgenstern
