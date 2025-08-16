Neue Sensibilisierungsangebote für Grundschulen in Sachsen

DRESDEN (kobinet)

Das ist eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen.

Selbsthilfe bedeutet: Menschen mit der gleichen Krankheit helfen sich gegenseitig.

Die Gruppe arbeitet in einem ganzen Bundes-Land.

Sie wollen ein gemeinsames Ziel erreichen.

Eine Landes-Arbeits-Gemeinschaft bedeutet: Eine Gruppe von Menschen arbeitet zusammen.

Die Landes-Arbeits-Gemeinschaft Selbst-Hilfe Sachsen macht ein neues Angebot.

Das ist eine schwere Aufgabe.

Das Angebot heißt Challenge Inklusion.

Es startet zum neuen Schul-Jahr.

Das neue Angebot ist für Grund-Schulen in Sachsen.

Sie heißt auch LAG SH Sachsen.

Die Kinder können verschiedene Sachen ausprobieren.

So verstehen sie Menschen mit Behinderungen besser.

Die Kinder sollen das früh lernen.

Auch Menschen mit Behinderungen.

Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu.

Menschen sollen diese Aufgabe lösen.

Menschen mit Behinderungen besuchen die Schulen.

So verstehen die Kinder Menschen mit Behinderungen.

Sie können Blinden-Stöcke benutzen.

Die Brillen zeigen: So sehen blinde Menschen.

Sie können Brillen aufsetzen.

Sie können mit Roll-Stühlen fahren.

Roll-Stuhl-Rugby bedeutet: Sport mit einem Ball.

Es gibt auch Sport-Angebote.

So lernen die Kinder echte Menschen kennen.

Die Kinder können Fragen stellen.

Sie erzählen von ihrem Leben.

Boccia bedeutet: Ein Wurf-Spiel mit runden Kugeln.

Goal-Ball bedeutet: Ein Ball-Spiel für blinde Menschen.

Die Spieler sitzen im Roll-Stuhl.

Die Schulen können die Angebote auswählen.

Sie können sie für eine Schul-Stunde nehmen.

Oder für ganze Projekt-Tage.

Projekt-Tage bedeutet: Besondere Schul-Tage mit einem besonderen Thema.

Die Schüler haben keinen normalen Unter-Richt.

Die Schulen entscheiden selbst.