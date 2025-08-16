Neue Sensibilisierungsangebote für Grundschulen in Sachsen

DRESDEN (kobinet)
Die Landes-Arbeits-Gemeinschaft Selbst-Hilfe Sachsen macht ein neues Angebot.
Eine Landes-Arbeits-Gemeinschaft bedeutet: Eine Gruppe von Menschen arbeitet zusammen.
Sie wollen ein gemeinsames Ziel erreichen.
Die Gruppe arbeitet in einem ganzen Bundes-Land.
Selbsthilfe bedeutet: Menschen mit der gleichen Krankheit helfen sich gegenseitig.
Das ist eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen.
Sie heißt auch LAG SH Sachsen.
Das neue Angebot ist für Grund-Schulen in Sachsen.
Es startet zum neuen Schul-Jahr.
Das Angebot heißt Challenge Inklusion.
Challenge bedeutet: Heraus-Forderung.
Das ist eine schwere Aufgabe.
Menschen sollen diese Aufgabe lösen.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu.
Auch Menschen mit Behinderungen.
Die Kinder sollen das früh lernen.
So verstehen sie Menschen mit Behinderungen besser.
Die Kinder können verschiedene Sachen ausprobieren.
Sie können mit Roll-Stühlen fahren.
Sie können Brillen aufsetzen.
Die Brillen zeigen: So sehen blinde Menschen.
Sie können Blinden-Stöcke benutzen.
So verstehen die Kinder Menschen mit Behinderungen.
Menschen mit Behinderungen besuchen die Schulen.
Sie erzählen von ihrem Leben.
Die Kinder können Fragen stellen.
So lernen die Kinder echte Menschen kennen.
Es gibt auch Sport-Angebote.
Zum Beispiel Roll-Stuhl-Rugby.
Roll-Stuhl-Rugby bedeutet: Sport mit einem Ball.
Die Spieler sitzen im Roll-Stuhl.
Oder Goal-Ball.
Goal-Ball bedeutet: Ein Ball-Spiel für blinde Menschen.
Blinde Menschen spielen Goal-Ball.
Oder Boccia.
Boccia bedeutet: Ein Wurf-Spiel mit runden Kugeln.
Die Schulen können die Angebote auswählen.
Sie können sie für eine Schul-Stunde nehmen.
Oder für ganze Projekt-Tage.
Projekt-Tage bedeutet: Besondere Schul-Tage mit einem besonderen Thema.
Die Schüler haben keinen normalen Unter-Richt.
Die Schulen entscheiden selbst.
Mehr Infos gibt es im Internet.
DRESDEN (kobinet) Pünktlich zum neuen Schuljahr bietet die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen (LAG SH Sachsen) im Rahmen des Projektes "Challenge Inklusion" neue Sensibilisierungsangebote für sächsische Grundschulen an. Bereits von klein auf soll das Verständnis der Kinder für die Themen Inklusion, Behinderung und Barrierefreiheit geprägt werden, so dass sich ein positives und nachhaltiges Bewusstsein für eine vielfältige Gesellschaft entwickelt.
Durch Selbsterfahrungsangebote mit Rollstühlen, Simulationsbrillen und Blindenstöcken sollen sich die Kinder spielerisch in die Perspektive von Menschen mit Behinderungen versetzen, um ihre gewohnte Schulumgebung ganz neu erleben zu können. Im direkten Austausch mit Betroffenen sollen diese Selbsterfahrungen eingeordnet werden und die Kinder können einen unmittelbaren Einblick in das Leben von Menschen mit Behinderungen erhalten. Auch eine große Bandbreite von inklusiven Sportangeboten wie Rollstuhlrugby, Goalball oder Boccia können von Sächsischen Grundschulen angefragt werden. Alle Angebote sind nach einem Bausteinprinzip gestaltet und können individuell für Schulstunden oder Projekttage kombiniert werden.
Die Informationen zu den Angeboten für Grundschulen sind auf dieser Internetseite nachzulesen.
