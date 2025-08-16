Menu Close

Neue Sensibilisierungsangebote für Grundschulen in Sachsen

Veröffentlicht am 16.08.2025 09:44 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Zeichnung eines Lehrers an einer Tafel. Davor sitzen die Schüler einer Grudnschulklasse
Von Beginn an richtig lernen
Foto: Alexandra_Koch In neuem Fenster öffnen via Pixabay In neuem Fenster öffnen

DRESDEN (kobinet) Pünktlich zum neuen Schuljahr bietet die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen (LAG SH Sachsen) im Rahmen des Projektes "Challenge Inklusion" neue Sensibilisierungsangebote für sächsische Grundschulen an. Bereits von klein auf soll das Verständnis der Kinder für die Themen Inklusion, Behinderung und Barrierefreiheit geprägt werden, so dass sich ein positives und nachhaltiges Bewusstsein für eine vielfältige Gesellschaft entwickelt.

Durch Selbsterfahrungsangebote mit Rollstühlen, Simulationsbrillen und Blindenstöcken sollen sich die Kinder spielerisch in die Perspektive von Menschen mit Behinderungen versetzen, um ihre gewohnte Schulumgebung ganz neu erleben zu können. Im direkten Austausch mit Betroffenen sollen diese Selbsterfahrungen eingeordnet werden und die Kinder können einen unmittelbaren Einblick in das Leben von Menschen mit Behinderungen erhalten. Auch eine große Bandbreite von inklusiven Sportangeboten wie Rollstuhlrugby, Goalball oder Boccia können von Sächsischen Grundschulen angefragt werden. Alle Angebote sind nach einem Bausteinprinzip gestaltet und können individuell für Schulstunden oder Projekttage kombiniert werden.

Die Informationen zu den Angeboten für Grundschulen sind auf dieser Internetseite nachzulesen.

Hartmut Smikac Nachricht

