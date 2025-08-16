„Euthanasie“-Wanderausstellung in Marburg

Marburg

Vom 22. August bis 30. Oktober 2025 gibt es eine Ausstellung.

Die Ausstellung heißt: Die Euthanasie-Morde der National-Sozialisten.

Euthanasie bedeutet: Beim Sterben helfen wenn Menschen sehr krank sind.

Die National-Sozialisten haben das aber anders gemacht.

Sie haben Menschen mit Behinderungen getötet.

National-Sozialismus ist eine schlechte Idee.