„Euthanasie“-Wanderausstellung in Marburg

Marburg
Vom 22. August bis 30. Oktober 2025 gibt es eine Ausstellung.
Die Ausstellung heißt: Die Euthanasie-Morde der National-Sozialisten.
Euthanasie bedeutet: Beim Sterben helfen wenn Menschen sehr krank sind.
Die National-Sozialisten haben das aber anders gemacht.
Sie haben Menschen mit Behinderungen getötet.
National-Sozialismus ist eine schlechte Idee.
Die Ausstellung ist im KA.RE. in Marburg.
KA.RE. ist ein Begegnungs-Haus.
Das bedeutet: Menschen treffen sich dort.
Sie reden miteinander.
Sie machen Sachen zusammen.
Diese Gruppen machen die Ausstellung:
- Die Arbeits-Gruppe Menschen-bild Behinderter Gestern und Heute
- Die Stadt Marburg
- Das Begegnungs-Haus KA.RE.
Die Arbeits-Gruppe gehört zum Marburger Netzwerk.
Das Netzwerk ist für Demokratie.
Demokratie bedeutet: Das Volk bestimmt mit.
Alle Menschen können wählen.
Das Netzwerk ist gegen Rechts-Extremismus.
Rechts-Extremismus ist eine gefährliche politische Meinung.
Anneliese Mayer hat kobinet über die Ausstellung informiert.
In der Ausstellung steht das Wort Behinderte.
Das ist ein altes Wort aus der Geschichte.
Heute sagen wir anders:
- Menschen mit Behinderungen
- Menschen mit Einschränkungen
- Menschen mit Beeinträchtigungen
In der Ausstellung gibt es viele Informationen.
Es gibt auch Fragen und Antworten zur Ausstellung.
Hier gibt es mehr Informationen zur Ausstellung
Eugenik ist eine böse Idee.
Die Idee sagt: Manche Menschen sind besser als andere.
Das ist falsch.
Marburg (kobinet) Vom 22. August bis zum 30. Oktober 2025 zeigen die Arbeitsgruppe "Menschenbild Behinderter Gestern und Heute" des Marburger Netzwerks für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, die Stadt Marburg und das Begegnungshaus KA.RE. die Wanderausstellung "Die nationalsozialistischen 'Euthanasie‘-Morde" im KA.RE. in Marburg. Darauf hat Anneliese Mayer die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht. In der Ausstellung wird aus historischen Gründen der Begriff "Behinderte" benutzt. Heute sagen wir "Menschen mit Behinderungen" oder "Menschen mit Einschränkungen" oder "Menschen mit Beeinträchtigungen" oder "behinderte Menschen" heißt es zur Erläuterung, in der auch viele Fragen und Antworten zur Ausstellung beantwortet werden.
Link zu weiteren Infos zur Ausstellung auf der Internetseite MARBURGMACHTMIT
