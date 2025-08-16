Menu Close

„Euthanasie“-Wanderausstellung in Marburg

Veröffentlicht am 16.08.2025 05:05 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
info Zeichen
info schwarz
Foto: Susanne Göbel

Marburg (kobinet) Vom 22. August bis zum 30. Oktober 2025 zeigen die Arbeitsgruppe "Menschenbild Behinderter Gestern und Heute" des Marburger Netzwerks für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, die Stadt Marburg und das Begegnungshaus KA.RE. die Wanderausstellung "Die nationalsozialistischen 'Euthanasie‘-Morde" im KA.RE. in Marburg. Darauf hat Anneliese Mayer die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht. In der Ausstellung wird aus historischen Gründen der Begriff "Behinderte" benutzt. Heute sagen wir "Menschen mit Behinderungen" oder "Menschen mit Einschränkungen" oder "Menschen mit Beeinträchtigungen" oder "behinderte Menschen" heißt es zur Erläuterung, in der auch viele Fragen und Antworten zur Ausstellung beantwortet werden.

Link zu weiteren Infos zur Ausstellung auf der Internetseite MARBURGMACHTMIT

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x