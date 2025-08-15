Menu Close

Wege zum barrierefreien Wohnraum

Veröffentlicht am 15.08.2025 14:05 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Bild zeigt eine Wohnnungsbaustelle mit Gerüsten und einem Bagger
Mehr Wohnungsbau ist dringend notwendig
Foto: Pixabay/SatyaPrem

BERLIN (kobinet) Mögliche Wege für die Schaffung von mehr barrierefreiem Wohnraum zeigt ein Perspektivenpapier, das die Bundesfachstelle im Juni veröffentlicht hat. Anlass war die Veranstaltung "Kosten und Förderung von Barrierefreiheit im Wohnungsbau", zu der das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) und die Bundesinitiative Barrierefreiheit eingeladen hatten.

Die Veranstaltung „Kosten und Förderung von Barrierefreiheit im Wohnungsbau“, zu welcher das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) und die Bundesinitiative Barrierefreiheit eingeladen hatte, war der Auftakt eines Dialogprozesses, der für die nächsten Monate geplant ist. Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit war bei der Vorbereitung fachlich beratend tätig. Außerdem hat sie zur Veranstaltung ein Perspektivenpapier veröffentlicht, das mögliche Wege für die Schaffung von mehr barrierefreiem Wohnraum aufzeigt.

In diesem Perspektivpapier wird vom Aufzeigen der Ausgangslage, über das Darstellen der tatsächlich zu erwartenden Kosten bis zu Hinweisen auf die bundesweite Förderkulissen im sozialen Wohnungsbau der Weg zu mehr barrierefreiem Wohnraum aufgezeigt. Mögliche Lösungsansätze für den barrierefreien Wohnungsbau wurden in einer weiteren Tagung erarbeitet.

