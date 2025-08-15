Petition zur Stärkung der Disability Studies vom ABiD-Institut Behinderung & Partizipation unterschrieben

Berlin (kobinet)
Über 1.000 Gruppen machen mit.
Über 1.000 Menschen machen auch mit.
Sie machen bei einer Petition mit.
Eine Petition ist eine Bitte.
Menschen bitten um Hilfe.
Die Petition ist gegen Geld-Kürzungen.
Geld-Kürzungen bedeutet: Man bekommt weniger Geld.
Das Geld wird gekürzt.
Menschen bekommen dann weniger Hilfe.
Diese Kürzungen bedrohen die Forschung.
Menschen mit Behinderungen machen Forschung.
Sie forschen zusammen mit anderen Menschen.
Das ABiD-Institut macht auch mit.
Das Institut heißt: Institut Behinderung und Mit-Machen.
Mit-Machen bedeutet: bei etwas dabei sein.
Oder sich an etwas beteiligen.
Das Institut macht Forschung.
Der Chef heißt Dr. Karsten Lippmann.
Er hat die Petition unterschrieben.
Dr. Karsten Lippmann sagt: Es ist nicht okay.
Wichtige Forschungs-Institute sind in Gefahr.
Forschungs-Institute sind Arbeits-Plätze.
Dort arbeiten Menschen an neuen Ideen.
Sie suchen nach Antworten auf Fragen.
Diese Institute forschen zu Behinderungen.
Sie forschen auch zu Teil-Habe.
Teil-Habe bedeutet: Menschen mit Behinderungen sollen überall mit-machen können.
Die Institute sind zum Beispiel:
- Das Zentrum für Behinderungs-Forschung in Hamburg
- Die Forschungs-Stelle iDiS in Köln
- Das Bochumer Zentrum BODYS
Behinderungs-Forschung bedeutet: Forscher schauen sich Menschen mit Behinderungen an.
Sie wollen verstehen: Wie leben diese Menschen?
Was brauchen sie?
Diese Institute bekommen weniger Geld.
Manche Institute müssen vielleicht schließen.
Dr. Lippmann arbeitet an einem Institut.
Das Institut gehört zur Alice-Salomon-Hoch-Schule.
Das ist eine Schule für Erwachsene.
Dort arbeiten Wissenschaftler mit Behinderungen.
Ein Wissenschaftler ist ein Mensch.
Er sucht nach neuen Dingen.
Er stellt Fragen und sucht Antworten.
Sie arbeiten auch mit Wissenschaftlern ohne Behinderungen zusammen.
Das bringt gute Ideen.
Dr. Lippmann sagt: Gemeinsame Forschung ist wichtig.
Gemeinsame Forschung bedeutet: Menschen mit Behinderungen machen mit.
Sie helfen bei der Forschung.
Sie arbeiten selbst mit.
Menschen mit und ohne Behinderungen forschen zusammen.
Die Politik muss helfen.
Die Politik hat eine Verantwortung.
Verantwortung bedeutet: Man macht seine Aufgaben gut.
Man kümmert sich um Probleme.
Berlin (kobinet) In einer gemeinsamen Petition wenden sich inzwischen weit über 1.000 Institutionen und Einzelpersonen gegen Kürzungen, die die wissenschaftliche Arbeit von und mit Menschen mit Behinderungen bedrohen. Namens des ABiD-Institut Behinderung & Partizipation (IB&P) unterzeichnete dessen Vorsitzender, Dr. Karsten Lippmann, ebenfalls die Petition, wie es in einer Presseinformation des Institut heißt.
„Es ist inakzeptabel, dass institutionelle Eckpfeiler der inklusiven Forschung, wie das ‚Zentrum für Disability Studies und Teilhabeforschung‘ (ZeDiSplus) in Hamburg, die ‚Internationale Forschungsstelle Disability Studies‘ (iDiS) in Köln oder das ‚Bochumer Zentrum für Disability Studies‘ (BODYS) jetzt von Kürzungen der Mittel bedroht und sogar in ihrer Existenz gefährdet sind.“, erklärte Dr. Karsten Lippmann. „An unserem Institut, das ein An-Institut der Alice-Salomon-Hochschule (ASH) ist, erleben wir häufig, welche fruchtbaren Ansätze entstehen, wenn Wissenschaftler:innen mit und ohne Beeinträchtigungen zusammenarbeiten oder mit Studierenden diskutieren. Inklusive Forschung ist Teil einer vielfältigen Wissenschaftslandschaft. Die Politik ist hier aufgefordert. Ihrer Verantwortung gerecht zu werden.“, ergänzte Lippmann.
