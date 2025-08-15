Menu Close

Petition zur Stärkung der Disability Studies vom ABiD-Institut Behinderung & Partizipation unterschrieben

Veröffentlicht am 15.08.2025 06:46 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Sharepic: Disability Studies stärken!
Foto: campact

Berlin (kobinet) In einer gemeinsamen Petition wenden sich inzwischen weit über 1.000 Institutionen und Einzelpersonen gegen Kürzungen, die die wissenschaftliche Arbeit von und mit Menschen mit Behinderungen bedrohen. Namens des ABiD-Institut Behinderung & Partizipation (IB&P) unterzeichnete dessen Vorsitzender, Dr. Karsten Lippmann, ebenfalls die Petition, wie es in einer Presseinformation des Institut heißt.

„Es ist inakzeptabel, dass institutionelle Eckpfeiler der inklusiven Forschung, wie das ‚Zentrum für Disability Studies und Teilhabeforschung‘ (ZeDiSplus) in Hamburg, die ‚Internationale Forschungsstelle Disability Studies‘ (iDiS) in Köln oder das ‚Bochumer Zentrum für Disability Studies‘ (BODYS) jetzt von Kürzungen der Mittel bedroht und sogar in ihrer Existenz gefährdet sind.“, erklärte Dr. Karsten Lippmann. „An unserem Institut, das ein An-Institut der Alice-Salomon-Hochschule (ASH) ist, erleben wir häufig, welche fruchtbaren Ansätze entstehen, wenn Wissenschaftler:innen mit und ohne Beeinträchtigungen zusammenarbeiten oder mit Studierenden diskutieren. Inklusive Forschung ist Teil einer vielfältigen Wissenschaftslandschaft. Die Politik ist hier aufgefordert. Ihrer Verantwortung gerecht zu werden.“, ergänzte Lippmann.

Link zur Petition

Ottmar Miles-Paul Nachricht

