Petition zur Stärkung der Disability Studies vom ABiD-Institut Behinderung & Partizipation unterschrieben

Berlin (kobinet)

Die Petition ist gegen Geld-Kürzungen.

Eine Petition ist eine Bitte.

Sie machen bei einer Petition mit.

Über 1.000 Menschen machen auch mit.

Über 1.000 Gruppen machen mit.

Sie forschen zusammen mit anderen Menschen.

Menschen mit Behinderungen machen Forschung.

Diese Kürzungen bedrohen die Forschung.

Menschen bekommen dann weniger Hilfe.

Das Geld wird gekürzt.

Geld-Kürzungen bedeutet: Man bekommt weniger Geld.

Der Chef heißt Dr. Karsten Lippmann.

Das Institut macht Forschung.

Oder sich an etwas beteiligen.

Mit-Machen bedeutet: bei etwas dabei sein.

Das Institut heißt: Institut Behinderung und Mit-Machen.

Das ABiD-Institut macht auch mit.

Sie suchen nach Antworten auf Fragen.

Dort arbeiten Menschen an neuen Ideen.

Wichtige Forschungs-Institute sind in Gefahr.

Dr. Karsten Lippmann sagt: Es ist nicht okay.

Er hat die Petition unterschrieben.

Die Institute sind zum Beispiel:

Teil-Habe bedeutet: Menschen mit Behinderungen sollen überall mit-machen können.

Sie forschen auch zu Teil-Habe.

Diese Institute forschen zu Behinderungen.

Manche Institute müssen vielleicht schließen.

Diese Institute bekommen weniger Geld.

Was brauchen sie?

Sie wollen verstehen: Wie leben diese Menschen?

Behinderungs-Forschung bedeutet: Forscher schauen sich Menschen mit Behinderungen an.

Er sucht nach neuen Dingen.

Ein Wissenschaftler ist ein Mensch.

Dort arbeiten Wissenschaftler mit Behinderungen.

Das ist eine Schule für Erwachsene.

Das Institut gehört zur Alice-Salomon-Hoch-Schule.

Dr. Lippmann arbeitet an einem Institut.

Er stellt Fragen und sucht Antworten.

Sie arbeiten auch mit Wissenschaftlern ohne Behinderungen zusammen.

Das bringt gute Ideen.

Dr. Lippmann sagt: Gemeinsame Forschung ist wichtig.

Gemeinsame Forschung bedeutet: Menschen mit Behinderungen machen mit.

Sie helfen bei der Forschung.