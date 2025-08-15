Kritik an Namensgebung eines Inklusionscafé in Oberursel

Oberursel
In Oberursel gibt es ein neues Café.
Das Café ist inklusiv.
Inklusiv bedeutet: Alle Menschen gehören dazu.
Niemand wird ausgeschlossen.
Menschen mit Behinderung arbeiten da.
Menschen ohne Behinderung arbeiten auch da.
Alle arbeiten zusammen.
Alle Mit-Arbeiter bekommen Mindest-Lohn.
Menschen arbeiten für Geld.
Jeder soll mindestens einen bestimmten Lohn bekommen.
Das Café macht auch Gewinn.
Gewinn bedeutet: Das Café bekommt mehr Geld rein.
Das Café könnte ein Vorbild werden.
Vorbild bedeutet: Jemand macht etwas sehr gut.
Andere Menschen schauen sich das ab.
Andere Städte können sich das Café ansehen.
Sie können lernen: So macht man Inklusion gut.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu.
Aber es gibt ein Problem.
Der Name von dem Café ist schlecht.
Das Café heißt Downie.
Viele Menschen finden den Namen nicht gut.
Der Landes-Behinderten-Rat kritisiert den Namen.
Der Landes-Behinderten-Rat ist eine Gruppe.
Diese Menschen sprechen für behinderte Menschen.
Kritisieren bedeutet: Jemand sagt seine Meinung.
Die Meinung ist nicht gut über eine Sache.
Der Landes-Behinderten-Rat sagt: Der Name ist schlecht.
Das Café soll einen anderen Namen bekommen.
Die hessenschau berichtet darüber.
Die hessenschau ist vom Hessischen Rundfunk.
Der Hessische Rundfunk macht Radio und Fernsehen.
Das ist ein Sender aus Hessen.
Der Bericht fragt: Darf ein inklusives Café Downie heißen?
Hier gibt es mehr Infos zu dem Café
Es gibt auch Infos zu dem Namen-Streit.
Ein Namen-Streit bedeutet: Menschen streiten sich um einen Namen.
Sie können sich nicht einigen.
Oberursel (kobinet) "Inklusiv, profitabel, fair bezahlt: In Oberursel könnte ein neues Café zum Vorbild in der Inklusionsarbeit werden. Nur der Name der frisch eröffneten Location stößt auf deutliche Kritik. Der Landesbehindertenrat fordert die Umbenennung." So heißt es in der Einführung eines Beitrags der hessenschau des Hessischen Rundfunks mit dem Titel "Darf ein inklusives Café "Downie" heißen?"
Link zum Beitrag der hessenschau mit weiteren Details zum Inklusionsbetrieb, bei dem alle Mitarbeitenden mindestens den Mindestlohn bekommen
Oberursel (kobinet) "Inklusiv, profitabel, fair bezahlt: In Oberursel könnte ein neues Café zum Vorbild in der Inklusionsarbeit werden. Nur der Name der frisch eröffneten Location stößt auf deutliche Kritik. Der Landesbehindertenrat fordert die Umbenennung." So heißt es in der Einführung eines Beitrags der hessenschau des Hessischen Rundfunks mit dem Titel "Darf ein inklusives Café "Downie" heißen?"
Link zum Beitrag der hessenschau mit weiteren Details zum Inklusionsbetrieb, bei dem alle Mitarbeitenden mindestens den Mindestlohn bekommen
Mal eine frage,,,,,einfach nur zum besseren verständnis:
Warum noch mal sollte der name geändert werden????? Alle Welt nennt Menschen mit Down Syndrom Downeys…..Wo genau ist da jetzt das Problem??