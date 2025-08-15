Kritik an Namensgebung eines Inklusionscafé in Oberursel

Oberursel

In Oberursel gibt es ein neues Café. Das Café ist inklusiv. Inklusiv bedeutet: Alle Menschen gehören dazu. Niemand wird ausgeschlossen. Menschen mit Behinderung arbeiten da. Menschen ohne Behinderung arbeiten auch da.

Alle arbeiten zusammen. Alle Mit-Arbeiter bekommen Mindest-Lohn. Menschen arbeiten für Geld. Jeder soll mindestens einen bestimmten Lohn bekommen. Das Café macht auch Gewinn. Gewinn bedeutet: Das Café bekommt mehr Geld rein.

Das Café könnte ein Vorbild werden. Vorbild bedeutet: Jemand macht etwas sehr gut. Andere Menschen schauen sich das ab. Andere Städte können sich das Café ansehen. Sie können lernen: So macht man Inklusion gut. Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu.

Aber es gibt ein Problem. Der Name von dem Café ist schlecht. Das Café heißt Downie. Viele Menschen finden den Namen nicht gut.

Der Landes-Behinderten-Rat kritisiert den Namen. Der Landes-Behinderten-Rat ist eine Gruppe. Diese Menschen sprechen für behinderte Menschen. Kritisieren bedeutet: Jemand sagt seine Meinung. Die Meinung ist nicht gut über eine Sache. Der Landes-Behinderten-Rat sagt: Der Name ist schlecht.

Das Café soll einen anderen Namen bekommen. Die hessenschau berichtet darüber. Die hessenschau ist vom Hessischen Rundfunk. Der Hessische Rundfunk macht Radio und Fernsehen. Das ist ein Sender aus Hessen. Der Bericht fragt: Darf ein inklusives Café Downie heißen?