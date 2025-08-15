Menu Close

Kritik an Namensgebung eines Inklusionscafé in Oberursel

Veröffentlicht am 15.08.2025 06:00
Oberursel (kobinet) "Inklusiv, profitabel, fair bezahlt: In Oberursel könnte ein neues Café zum Vorbild in der Inklusionsarbeit werden. Nur der Name der frisch eröffneten Location stößt auf deutliche Kritik. Der Landesbehindertenrat fordert die Umbenennung." So heißt es in der Einführung eines Beitrags der hessenschau des Hessischen Rundfunks mit dem Titel "Darf ein inklusives Café "Downie" heißen?"

Link zum Beitrag der hessenschau mit weiteren Details zum Inklusionsbetrieb, bei dem alle Mitarbeitenden mindestens den Mindestlohn bekommen

Ottmar Miles-Paul

Lesermeinungen

1 Lesermeinung
Uwe N.
15.08.2025 14:34

Mal eine frage,,,,,einfach nur zum besseren verständnis:

Warum noch mal sollte der name geändert werden????? Alle Welt nennt Menschen mit Down Syndrom Downeys…..Wo genau ist da jetzt das Problem??

