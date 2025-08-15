Menu Close

Am 11. September 2025 wird der Deutsche Radiopreis verliehen

Veröffentlicht am 15.08.2025 06:40 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Meinung (?)
Mikrophon und Kopfhörer
Berlin (kobinet) Am 11. September 2025 wird der Deutsche Radiopreis verliehen. In der Kategorie "Bestes Interview" wurde der Beitrag "Schwerbehindert und superfit, doch der Job fehlt – Eine Stunde reden mit Martin Hassenpflug" nominiert. Darauf hat Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht. "Martin Hassenpflug kann viel – aber was er will, wird ihm nicht zugetraut. Weil sich bei der Geburt die Nabelschnur um seinen Hals wickelte, ist er spastisch gelähmt und Tag und Nacht auf Hilfe angewiesen. Oder, wie es der 47-Jährige selbst formuliert: ''Ich hab‘ den ersten Bungee-Sprung meines Lebens verkackt" heißt es u.a. in der Ankündigung des Interviews.

Weiter heißt es: „Martin Hassenpflug hat Soziale Arbeit studiert und wünscht sich unbedingt einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt. Bisher hat das nicht geklappt, obwohl der True-Crime-Fan und Hobbyfotograf einiges zu bieten hätte: Lebenserfahrung, Menschenkenntnis und große Geduld. Die braucht er auch in seinem Alltag, in dem sich viel um den Umgang mit Behörden und die Organisation seines zehnköpfigen Betreuungsteams dreht. Dabei hilft ihm sein spezieller Humor und seine Einsicht ins Unabänderliche: ‚Ich bekomme kein anderes Leben, und ich möchte auch kein anderes – denn meins ist lustig für zwei.'“

https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:publication:3099d98a8b2c092b/

Ottmar Miles-Paul Meinung

