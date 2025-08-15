Menu Close

67.000 Reha-Sportangebote bundesweit

Veröffentlicht am 15.08.2025 05:52 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Infozeichen
Info blau Symbol
Foto: Susanne Göbel

Berlin (kobinet) Die Reha-Sportsuche des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) bekommt immer mehr Zuwachs und beinhaltet inzwischen rund 67.000 Rehasport-Angebote bundesweit. Damit gibt es für Interessierte noch größere Chancen, über die Reha-Sportsuche spezifische Angebote in ihrer Umgebung ausfindig zu machen, nach Diagnosen und Rehabilitationssportarten zu filtern sowie Kontaktdaten von Sportvereinen zu erfahren. Immer mehr Informationen gibt es auch auf der Plattform dein-rehasport.de, so heißt es im aktuellen Newsletter des Deutschen Behindertensportverband.

Link zur Reha-Ssportsuche

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x