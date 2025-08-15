67.000 Reha-Sportangebote bundesweit

Berlin (kobinet)
Der Deutsche Behinderten-Sport-Verband hat eine Internet-Seite.
Der Deutsche Behinderten-Sport-Verband ist eine große Gruppe.
Diese Gruppe macht Sport für Menschen mit Behinderung.
Behinderung bedeutet: Man kann nicht alles so machen wie andere Menschen.
Die Seite heißt Reha-Sport-Suche.
Reha-Sport bedeutet: Sport für kranke Menschen.
Der Sport macht die Menschen gesünder.
Auf der Seite kann man Sport-Angebote finden.
Sport-Angebote bedeutet: Verschiedene Sport-Arten.
Zum Beispiel: Schwimmen oder Fuß-Ball.
Man kann sie in Sport-Vereinen machen.
Die Sport-Angebote sind für Menschen mit Behinderung.
Die Seite wird immer größer.
Jetzt gibt es 67.000 Sport-Angebote.
Die Angebote sind in ganz Deutschland.
So finden mehr Menschen passende Angebote.
Die Angebote sind nah bei zu Hause.
Man kann auf der Seite suchen.
Man kann nach Krankheiten suchen.
Man kann nach Sport-Arten suchen.
Man bekommt Telefon-Nummern von Sport-Vereinen.
Sport-Vereine bedeutet: Gruppen von Menschen.
Diese Menschen machen zusammen Sport.
Man kann neue Freunde finden.
So kann man die Sport-Vereine anrufen.
Es gibt noch eine andere Internet-Seite.
Die Seite heißt dein-rehasport.de.
Auf der Seite gibt es auch viele Informationen.
Das steht im Brief vom Deutschen Behinderten-Sport-Verband.
Berlin (kobinet) Die Reha-Sportsuche des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) bekommt immer mehr Zuwachs und beinhaltet inzwischen rund 67.000 Rehasport-Angebote bundesweit. Damit gibt es für Interessierte noch größere Chancen, über die Reha-Sportsuche spezifische Angebote in ihrer Umgebung ausfindig zu machen, nach Diagnosen und Rehabilitationssportarten zu filtern sowie Kontaktdaten von Sportvereinen zu erfahren. Immer mehr Informationen gibt es auch auf der Plattform dein-rehasport.de, so heißt es im aktuellen Newsletter des Deutschen Behindertensportverband.
