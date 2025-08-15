67.000 Reha-Sportangebote bundesweit

Berlin (kobinet)

Der Deutsche Behinderten-Sport-Verband hat eine Internet-Seite.

Der Deutsche Behinderten-Sport-Verband ist eine große Gruppe.

Diese Gruppe macht Sport für Menschen mit Behinderung.

Behinderung bedeutet: Man kann nicht alles so machen wie andere Menschen.

Die Seite heißt Reha-Sport-Suche.

Reha-Sport bedeutet: Sport für kranke Menschen.