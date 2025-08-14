zdf schickt Inklusionsmobil auf die Reise



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken MAINZ (kobinet) Das Inklusions-Mobil bringt Infos zu den Menschen. Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu. Niemand wird ausgeschlossen oder vergessen. Ein Inklusions-Mobil ist ein Auto oder Bus. In diesem Fahrzeug sind besondere Sachen drin. Diese Sachen zeigen: Alle Menschen sind wichtig. Es bringt auch Sport zu den Menschen. Das Projekt ist vom Deutschen Behinderten-Sport-Verband. Es ist auch von der Deutschen Behinderten-Sport-Jugend. Die Partner sind REWE und Aktion Mensch. Das ZDF hat über das Projekt berichtet. Es gab 3 Sendungen über Sport und Inklusion. Der Botschafter ist Niko Kappel. Er hat bei den Paralympics gewonnen. Paralympics sind Sport-Spiele für Menschen mit Behinderung. Sie sind wie Olympische Spiele. Das Inklusions-Mobil bringt Menschen zusammen. Menschen mit Behinderung machen mit. Menschen ohne Behinderung machen auch mit. Sie machen zusammen Sport. Das Mobil zeigt Para-Sport. Para-Sport bedeutet: Sport für Menschen mit Behinderung. Paralympics Radsport ist Sport mit dem Fahrrad. Menschen fahren Rennen mit besonderen Rädern. Die Menschen lernen über verschiedene Behinderungen. Sie bekommen Info-Material über Sport-Möglichkeiten. Vereine bekommen Tipps für inklusive Angebote. Inklusive Angebote bedeutet: Alle Menschen können mitmachen. Menschen mit Behinderung können mitmachen. Menschen ohne Behinderung können auch mitmachen. Niemand wird ausgeschlossen. Schulen bekommen auch diese Tipps. Niko Kappel sagt: Alle Ängste verschwinden sofort. Die Menschen merken: Das ist ganz einfach. Niko Kappel ist Welt-Rekord-Halter im Kugel-Stoßen. Er begleitet die Tour. Er begeistert die Menschen mit seiner Erfahrung. Begeistern bedeutet: Andere Menschen froh machen. Sie bekommen Lust auf etwas Neues. Die Menschen können verschiedene Sachen ausprobieren. Sie können Simulations-Brillen aufsetzen. Simulations-Brillen sind besondere Brillen. Mit diesen Brillen kann man schlecht sehen. So versteht man: Wie fühlen sich blinde Menschen? Sie können im Roll-Stuhl fahren. Sie können mit Prothesen laufen. Prothesen sind künstliche Körper-Teile. Zum Beispiel: Ein künstliches Bein. Oder ein künstlicher Arm. Menschen brauchen Prothesen wenn ein Körper-Teil fehlt. So lernen sie: So macht man Sport mit verschiedenen Behinderungen. Das hilft dabei: Die Barrieren in den Köpfen verschwinden. Eine Barriere ist etwas im Weg. Sie hindert Menschen am Weiter·gehen. Barrieren in den Köpfen bedeutet: Falsche Gedanken über Menschen mit Behinderung. Diese Gedanken sind wie unsichtbare Mauern. Niko Kappel sagt: Man muss keine Angst haben. Man kann nichts falsch machen. Einfach anfangen. Die Bürokratie weglassen. Die Verwaltung regelt wichtige Sachen. Zum Beispiel in der Stadt. Mehr Infos gibt es im Internet. Auf der Internet-Seite vom ZDF. Hier ist der Link zur ZDF-Seite. Logo des zdf

Foto: Pixabay/2247188

MAINZ (kobinet) Das Inklusionsmobil soll Informationen, Motivation und jede Menge Sport direkt zu den Menschen bringen . Jetzt wurde das Projekt des Deutschen Behindertensportverbands (DBS), der Deutschen Behindertensportjugend (DBSJ) sowie der Partner REWE und Aktion Mensch in der dreiteiligen ZDF-Themenserie "Sport & Inklusion" vorgestellt. Im Mittelpunkt der vielfältigen Mitmachangebote wird der Botschafter und Paralympics-Sieger Niko Kappel stehen. Das Inklusionsmobil bringt Menschen mit und ohne Behinderung sportlich zusammen, sensibilisiert für den Para Sport sowie unterschiedliche Behinderungen, liefert Informationsmaterial zu Sportmöglichkeiten und gibt Praxis-Tipps sowohl für Vereine als auch für Schulen, die inklusive Angebote schaffen wollen. „Jede Hemmschwelle, die mal im Kopf war, wird in dem Moment pulverisiert – und man merkt: So unkompliziert ist das“, erklärt Niko Kappel, Weltrekordhalter im Kugelstoßen, der die Tour begleitet und mit seiner Erfahrung inspiriert, im TV-Beitrag mit ZDF-Moderator Florian Zschiedrich über den Effekt des Inklusionsmobils. Durch Simulationsbrillen, im Rollstuhl oder auf Prothesen können die Teilnehmenden erfahren, wie Sport mit verschiedenen Behinderungen aussieht – ein wichtiger Schritt, um Barrieren in den Köpfen abzubauen. Kappel betont: „Man muss keine Angst haben, etwas falsch zu machen – einfach anfangen und die Bürokratie möglichst weit weglassen.“ Weitere Informationen dazu gibt es auf den Internetseiten des zdf.

Das Inklusionsmobil bringt Menschen mit und ohne Behinderung sportlich zusammen, sensibilisiert für den Para Sport sowie unterschiedliche Behinderungen, liefert Informationsmaterial zu Sportmöglichkeiten und gibt Praxis-Tipps sowohl für Vereine als auch für Schulen, die inklusive Angebote schaffen wollen. „Jede Hemmschwelle, die mal im Kopf war, wird in dem Moment pulverisiert – und man merkt: So unkompliziert ist das“, erklärt Niko Kappel, Weltrekordhalter im Kugelstoßen, der die Tour begleitet und mit seiner Erfahrung inspiriert, im TV-Beitrag mit ZDF-Moderator Florian Zschiedrich über den Effekt des Inklusionsmobils.

Durch Simulationsbrillen, im Rollstuhl oder auf Prothesen können die Teilnehmenden erfahren, wie Sport mit verschiedenen Behinderungen aussieht – ein wichtiger Schritt, um Barrieren in den Köpfen abzubauen. Kappel betont: „Man muss keine Angst haben, etwas falsch zu machen – einfach anfangen und die Bürokratie möglichst weit weglassen.“

Weitere Informationen dazu gibt es auf den Internetseiten des zdf.