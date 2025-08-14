Menu Close

zdf schickt Inklusionsmobil auf die Reise

Veröffentlicht am 14.08.2025 13:35 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Orangener Kreis mit dem weißen Buchstaben Z im Kreis und den Buchstaben DF rechts daneben
Logo des zdf
Foto: Pixabay/2247188

MAINZ (kobinet) Das Inklusionsmobil soll Informationen, Motivation und jede Menge Sport direkt zu den Menschen bringen . Jetzt wurde das Projekt des Deutschen Behindertensportverbands (DBS), der Deutschen Behindertensportjugend (DBSJ) sowie der Partner REWE und Aktion Mensch in der dreiteiligen ZDF-Themenserie "Sport & Inklusion" vorgestellt. Im Mittelpunkt der vielfältigen Mitmachangebote wird der Botschafter und Paralympics-Sieger Niko Kappel stehen.

Das Inklusionsmobil bringt Menschen mit und ohne Behinderung sportlich zusammen, sensibilisiert für den Para Sport sowie unterschiedliche Behinderungen, liefert Informationsmaterial zu Sportmöglichkeiten und gibt Praxis-Tipps sowohl für Vereine als auch für Schulen, die inklusive Angebote schaffen wollen. „Jede Hemmschwelle, die mal im Kopf war, wird in dem Moment pulverisiert – und man merkt: So unkompliziert ist das“, erklärt Niko Kappel, Weltrekordhalter im Kugelstoßen, der die Tour begleitet und mit seiner Erfahrung inspiriert, im TV-Beitrag mit ZDF-Moderator Florian Zschiedrich über den Effekt des Inklusionsmobils.

Durch Simulationsbrillen, im Rollstuhl oder auf Prothesen können die Teilnehmenden erfahren, wie Sport mit verschiedenen Behinderungen aussieht – ein wichtiger Schritt, um Barrieren in den Köpfen abzubauen. Kappel betont: „Man muss keine Angst haben, etwas falsch zu machen – einfach anfangen und die Bürokratie möglichst weit weglassen.“

Weitere Informationen dazu gibt es auf den Internetseiten des zdf.

Hartmut Smikac Nachricht

Unsere Kooperationspartner

