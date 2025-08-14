Veranstaltung Able-was? Behinderung und Ableismus in Hannover

Hannover (kobinet)
Menschen mit Behinderungen werden oft schlecht behandelt.
Viele Leute stecken sie in Schubladen.
Das bedeutet: Sie denken in festen Bildern.
Das passiert manchmal mit Absicht.
Manchmal passiert es auch ohne Absicht.
Es gibt ein Wort für dieses schlechte Verhalten.
Das Wort heißt: Ableismus.
Ableismus bedeutet: Menschen mit Behinderungen werden nicht fair behandelt.
Warum gibt es Ableismus?
Wie zeigt sich Ableismus?
Wie können wir in Zukunft fair zusammen leben?
Das Sozial-Ministerium von Niedersachsen will das erklären.
Ein Sozial-Ministerium ist ein Amt vom Land.
Dort arbeiten Menschen für andere Menschen.
Es gibt eine Veranstaltung dazu.
Die Veranstaltung heißt: Able-was? Behinderung und Ableismus.
Die Veranstaltung ist am 24. September 2025.
Sie geht von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr.
Die Veranstaltung ist im Alten Rathaus.
Das Alte Rathaus ist in der Köbelinger Straße 4.
Das ist in 30159 Hannover.
Es gibt einen Fach-Vortrag.
Ein Fach-Vortrag bedeutet: Eine Person redet über ein Thema.
Die Person weiß viel über das Thema.
Es gibt einen Poetry Slam.
Poetry Slam bedeutet: Jemand trägt Gedichte vor.
Es gibt auch eine Podiums-Diskussion.
Eine Podiums-Diskussion ist ein Gespräch auf einer Bühne.
Mehrere Menschen sitzen zusammen.
Sie reden über ein Thema.
Die Menschen haben verschiedene Meinungen.
Menschen mit Behinderungen haben oft Probleme im Alltag.
Sie werden diskriminiert.
Diskriminierung bedeutet: jemanden schlechter behandeln.
Eine Person wird unfair behandelt.
Die Menschen sehen nur die Behinderung.
Sie behandeln diese Menschen dann ungleich.
Viele Menschen wissen nicht was Ableismus ist.
Das soll sich ändern.
Deshalb gibt es diese Veranstaltung.
Minister Dr. Andreas Philippi wird sprechen.
Annetraud Grote wird auch sprechen.
Sie ist die Landes-Beauftragte für Menschen mit Behinderungen.
Eine Landes-Beauftragte ist eine wichtige Person im Land.
Sie kümmert sich um Menschen mit Behinderung.
Die Journalistin Mareice Kaiser hält einen Fach-Vortrag.
Eine Journalistin schreibt Nachrichten.
Sie arbeitet für eine Zeitung oder das Fernsehen.
Ninia LaGrande macht einen Poetry Slam.
Beide nehmen auch an der Podiums-Diskussion teil.
Kübra Sekin moderiert die Veranstaltung.
Moderiert bedeutet: Eine Person führt durch eine Sendung.
Sie stellt Fragen und erklärt wichtige Dinge.
Kübra Sekin ist Schauspielerin und Inklusions-Aktivistin.
Eine Inklusions-Aktivistin kämpft für gleiche Rechte.
Sie will dass alle Menschen mit-machen können.
Hannover (kobinet) Menschen mit Behinderungen werden oft in Schubladen gesteckt und bewusst oder unbewusst abwertend behandelt. Ein Wort für dieses diskriminierende Verhalten ist "Ableismus". Warum gibt es Ableismus? Wie zeigt er sich? Wie können wir in Zukunft fair und respektvoll miteinander umgehen? Dies will das niedersächsische Sozialministerium in einer Veranstaltung mit dem Titel "Able-was? Behinderung und Ableismus" am 24. September 2025 von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr im Alten Rathaus, Köbelinger Straße 4, in 30159 Hannover zeigen. Ein Fachvortrag, ein Poetry Slam sowie eine Podiumsdiskussion stehen dabei auf dem Programm.
„Menschen mit Behinderungen werden in ihrem Alltag oftmals diskriminiert, indem sie auf ihre Behinderungen reduziert und deswegen ungleich behandelt werden. Das nennt man Ableismus und ist vielen Menschen nicht bewusst. Das wollen wir mit dieser Veranstaltung ändern. Neben den Grußworten von Minister Dr. Andreas Philippi und der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen, Annetraud Grote, erwartet Sie ein Fachvortrag der Journalistin und Autorin, Mareice Kaiser, sowie ein Poetry Slam von Ninia LaGrande. Beide werden auch an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Die Moderation übernimmt die Schauspielerin und Inklusionsaktivistin Kübra Sekin“, heißt es in der Ankündigung.
Hannover (kobinet) Menschen mit Behinderungen werden oft in Schubladen gesteckt und bewusst oder unbewusst abwertend behandelt. Ein Wort für dieses diskriminierende Verhalten ist "Ableismus". Warum gibt es Ableismus? Wie zeigt er sich? Wie können wir in Zukunft fair und respektvoll miteinander umgehen? Dies will das niedersächsische Sozialministerium in einer Veranstaltung mit dem Titel "Able-was? Behinderung und Ableismus" am 24. September 2025 von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr im Alten Rathaus, Köbelinger Straße 4, in 30159 Hannover zeigen. Ein Fachvortrag, ein Poetry Slam sowie eine Podiumsdiskussion stehen dabei auf dem Programm.
„Menschen mit Behinderungen werden in ihrem Alltag oftmals diskriminiert, indem sie auf ihre Behinderungen reduziert und deswegen ungleich behandelt werden. Das nennt man Ableismus und ist vielen Menschen nicht bewusst. Das wollen wir mit dieser Veranstaltung ändern. Neben den Grußworten von Minister Dr. Andreas Philippi und der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen, Annetraud Grote, erwartet Sie ein Fachvortrag der Journalistin und Autorin, Mareice Kaiser, sowie ein Poetry Slam von Ninia LaGrande. Beide werden auch an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Die Moderation übernimmt die Schauspielerin und Inklusionsaktivistin Kübra Sekin“, heißt es in der Ankündigung.
Lesermeinungen