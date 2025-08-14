Menu Close

Veranstaltung Able-was? Behinderung und Ableismus in Hannover

Veröffentlicht am 14.08.2025 06:56 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Plakat zur Veranstaltung Able Was? Behinderung und Ableismus
Foto: Sozialministerium Niedersachsen

Hannover (kobinet) Menschen mit Behinderungen werden oft in Schubladen gesteckt und bewusst oder unbewusst abwertend behandelt. Ein Wort für dieses diskriminierende Verhalten ist "Ableismus". Warum gibt es Ableismus? Wie zeigt er sich? Wie können wir in Zukunft fair und respektvoll miteinander umgehen? Dies will das niedersächsische Sozialministerium in einer Veranstaltung mit dem Titel "Able-was? Behinderung und Ableismus" am 24. September 2025 von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr im Alten Rathaus, Köbelinger Straße 4, in 30159 Hannover zeigen. Ein Fachvortrag, ein Poetry Slam sowie eine Podiumsdiskussion stehen dabei auf dem Programm.

„Menschen mit Behinderungen werden in ihrem Alltag oftmals diskriminiert, indem sie auf ihre Behinderungen reduziert und deswegen ungleich behandelt werden. Das nennt man Ableismus und ist vielen Menschen nicht bewusst. Das wollen wir mit dieser Veranstaltung ändern. Neben den Grußworten von Minister Dr. Andreas Philippi und der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen, Annetraud Grote, erwartet Sie ein Fachvortrag der Journalistin und Autorin, Mareice Kaiser, sowie ein Poetry Slam von Ninia LaGrande. Beide werden auch an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Die Moderation übernimmt die Schauspielerin und Inklusionsaktivistin Kübra Sekin“, heißt es in der Ankündigung.

Link zu weiteren Infos und zur Anmeldung

Ottmar Miles-Paul Nachricht

