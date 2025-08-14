Veranstaltung Able-was? Behinderung und Ableismus in Hannover

Hannover (kobinet)

Manchmal passiert es auch ohne Absicht.

Das passiert manchmal mit Absicht.

Das bedeutet: Sie denken in festen Bildern.

Viele Leute stecken sie in Schubladen.

Menschen mit Behinderungen werden oft schlecht behandelt.

Ableismus bedeutet: Menschen mit Behinderungen werden nicht fair behandelt.

Das Wort heißt: Ableismus .

Es gibt ein Wort für dieses schlechte Verhalten.

Warum gibt es Ableismus?

Wie zeigt sich Ableismus?

Wie können wir in Zukunft fair zusammen leben?

Das Sozial-Ministerium von Niedersachsen will das erklären.

Ein Sozial-Ministerium ist ein Amt vom Land.

Dort arbeiten Menschen für andere Menschen.