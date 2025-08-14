Katrin Langensiepen im Podcast zum Ausstieg aus dem System Werkstatt

Berlin / Hannover (kobinet)
Es gibt einen neuen Podcast.
Podcast bedeutet: Eine Sendung im Internet zum Hören.
Der Podcast ist über Werkstätten.
Der Podcast heißt #berlinklusiv.
Es ist die 9. Ausgabe.
In dem Podcast sprechen sie über Werkstätten.
Werkstätten sind Arbeits-Plätze für Menschen mit Behinderung.
Viele Menschen sind nicht zufrieden.
Sie finden die Werkstätten schlecht.
Bei dem Podcast ist Katrin Langensiepen dabei.
Sie ist Politikerin bei den Grünen.
Sie arbeitet im Europa-Parlament.
Europa-Parlament bedeutet: Eine Gruppe von Menschen aus Europa.
Sie machen zusammen wichtige Regeln.
Sie ist die erste Frau dort.
Sie hat eine sichtbare Behinderung.
Katrin Langensiepen kämpft gegen Behinderten-Feindlichkeit.
Behinderten-Feindlichkeit bedeutet: Menschen mit Behinderung werden schlecht behandelt.
Andere Menschen sind gemein zu ihnen.
Sie kritisiert die Arbeits-Bedingungen in Werkstätten.
Arbeits-Bedingungen bedeutet: Wie ist die Arbeit.
Wie viele Stunden arbeiten sie.
Wie viel Geld bekommen sie.
Sie findet diese Bedingungen schlecht.
Auch Michelle Houschka ist dabei.
Sie arbeitet beim USE Werkstatt-Rat.
Werkstatt-Rat bedeutet: Sie helfen Menschen in Werkstätten.
Sie sprechen für diese Menschen.
Michelle Houschka bringt Fragen mit.
Die Fragen kommen von Menschen in Werkstätten.
In dem Podcast wird heftig diskutiert.
Die Gäste reden sehr direkt.
Sie sprechen über die Probleme.
Sie kritisieren auch Gewerkschaften.
Gewerkschaft bedeutet: Eine Gruppe von Arbeitern.
Sie helfen den Arbeitern bei Problemen.
Sie kritisieren auch Kosten-Träger.
Kosten-Träger bedeutet: Wer bezahlt die Kosten.
Das kann die Kranken-Kasse sein.
Oder das Amt für Arbeit.
Die Podcast-Macher finden diese Diskussion wichtig.
Sie sagen: Wir müssen laut sprechen.
Wir müssen über die Probleme sprechen.
Nur so können wir etwas verbessern.
Das Thema ist: Ausstieg aus Werkstätten.
Ausstieg bedeutet: Eine Person hört mit etwas auf.
Sie verlässt einen Ort oder eine Gruppe.
Die Macher fragen: Wie sieht die Zukunft aus?
Sie wollen das System verändern.
Berlin / Hannover (kobinet) "Ausstieg aus dem System Werkstatt? – In der Diskussion mit der Grünen EU-Abgeordneten Katrin Langensiepen", so lautet der Titel der 9. Ausgabe des Werkstatt-Podcast #berlinklusiv. Mit dabei ist auch Michelle Houschka vom USE Werkstattrat. Sie vertritt die Anliegen der Werkstatt-Beschäftigten. "Katrin Langensiepen ist nicht nur Politikerin, sondern auch die erste Frau mit sichtbarer Behinderung im Europa-Parlament. Sie kämpft gegen strukturelle Behinderten-Feindlichkeit. Und prangert die Arbeitsbedingungen in Werkstätten an. Wir haben die Grünen-Politikerin in unseren Podcast eingeladen und die Frage gestellt: Wie kann die Zukunft der Werkstatt-Leistung aussehen, Frau Langensiepen? Denn es gibt eines, was Katrin Langensiepen und uns eint: Wir sind nicht zufrieden mit dem aktuellen System", heißt es u.a. in der Ankündigung des Podcast.
„Unsere Gästin kritisiert nicht nur das System Werkstatt, sondern richtet in unserem Podcast ebenso scharfe Worte an Gewerkschaften, Kostenträger und politische Kolleg*innen. Zusätzlich ist Michelle Houschka vom USE Werkstattrat in Folge 9 mit von der Partie. Sie vertritt die Anliegen der Werkstatt-Beschäftigten und bringt deren Fragen ein. Es wurde ganz schön hitzig in Folge 9 – wir finden: Es braucht diese laute Diskussion, um die Situation für Menschen, die in Werkstätten tätig sind, nachhaltig zu verbessern! Katrin Langensiepen ist nicht nur Politikerin, sondern auch die erste Frau mit sichtbarer Behinderung im Europa-Parlament. Sie kämpft gegen strukturelle Behinderten-Feindlichkeit. Und prangert die Arbeitsbedingungen in Werkstätten an“, heißt es weiter in der Ankündigung des Podcast.
