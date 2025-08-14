Katrin Langensiepen im Podcast zum Ausstieg aus dem System Werkstatt

Titelbild des Podcast #berlinklusiv

Foto: USE

Berlin / Hannover (kobinet) "Ausstieg aus dem System Werkstatt? – In der Diskussion mit der Grünen EU-Abgeordneten Katrin Langensiepen", so lautet der Titel der 9. Ausgabe des Werkstatt-Podcast #berlinklusiv. Mit dabei ist auch Michelle Houschka vom USE Werkstattrat. Sie vertritt die Anliegen der Werkstatt-Beschäftigten. "Katrin Langensiepen ist nicht nur Politikerin, sondern auch die erste Frau mit sichtbarer Behinderung im Europa-Parlament. Sie kämpft gegen strukturelle Behinderten-Feindlichkeit. Und prangert die Arbeitsbedingungen in Werkstätten an. Wir haben die Grünen-Politikerin in unseren Podcast eingeladen und die Frage gestellt: Wie kann die Zukunft der Werkstatt-Leistung aussehen, Frau Langensiepen? Denn es gibt eines, was Katrin Langensiepen und uns eint: Wir sind nicht zufrieden mit dem aktuellen System", heißt es u.a. in der Ankündigung des Podcast.

„Unsere Gästin kritisiert nicht nur das System Werkstatt, sondern richtet in unserem Podcast ebenso scharfe Worte an Gewerkschaften, Kostenträger und politische Kolleg*innen. Zusätzlich ist Michelle Houschka vom USE Werkstattrat in Folge 9 mit von der Partie. Sie vertritt die Anliegen der Werkstatt-Beschäftigten und bringt deren Fragen ein. Es wurde ganz schön hitzig in Folge 9 – wir finden: Es braucht diese laute Diskussion, um die Situation für Menschen, die in Werkstätten tätig sind, nachhaltig zu verbessern! Katrin Langensiepen ist nicht nur Politikerin, sondern auch die erste Frau mit sichtbarer Behinderung im Europa-Parlament. Sie kämpft gegen strukturelle Behinderten-Feindlichkeit. Und prangert die Arbeitsbedingungen in Werkstätten an“, heißt es weiter in der Ankündigung des Podcast.

Link zum Podcast