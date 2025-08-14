Gastgeberstädte im Saarland gesucht

SOD Logo Saarland 2026

Foto: SOD Saarland

BERLIN (kobinet) Vom 15. bis 20. Juni 2026 finden die Special Olympics Nationalen Spiele Saarland 2026 statt. Das wird die größte inklusive Sportveranstaltung des kommenden Jahres in Deutschland sein. Erstmals werden die Spiele im Saarland ausgetragen, in der Grenzregion zu Frankreich und im Herzen Europas. Über 4.000 Athletinnen und Athleten mit und ohne geistige Beeinträchtigung aus dem gesamten Bundesgebiet nehmen dabei in 27 Sportarten und Unified Sport®-Wettbewerben teil.

Kommunen, Landkreise oder Organisationen haben als Host Town die Möglichkeit, den internationalen Delegationen vor dem offiziellen Start der Spiele einen herzlichen Empfang zu bereiten. Das Programm ist flexibel: Willkommensfeste, gemeinsame Sportaktivitäten, inklusive Kochabende, Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten oder andere Aktivitäten bereichern den Aufenthalt der Gäste. Ziel ist es, den internationalen Delegationen das Land, die Kultur und die Menschen im Saarland näherzubringen und Freundschaften zu knüpfen.

Die Auswahl der Host Towns basiert insbesondere auf Konzepten, die inklusives Engagement vor Ort fördern. Ziel ist, die im Rahmen der Nationalen Spiele geschaffenen Netzwerke und Partnerschaften langfristig zu erhalten, um die Sichtbarkeit und Teilhabe von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in Sport und Gesellschaft zu stärken.

Interessierte können sich ab sofort für das Host Town Program bewerben. Bewerbungsschluss ist der 30. November 2025.

Weitere Informationen zu den Nationalen Spiele Saarland 2026 können auf dieser Internetseite nachgelesen werden. Fragen zum Host Town Program und zur Bewerbung beantwortet Thomas Bertram.