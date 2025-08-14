Gaming ohne Grenzen Award für mehr Inklusion im Gaming



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Köln Kobinet ist eine Internet-Seite. Auf der Seite stehen Nachrichten. Die Nachrichten sind für Menschen mit Behinderungen. Kobinet bedeutet: Kooperatives Behinderten-Netz-Werk. Am 20. August 2025 wird ein Preis vergeben. Der Preis heißt Gaming ohne Grenzen Award. Das passiert auf der gamescom. Die Gamescom ist eine große Messe. Dort zeigen Firmen neue Computer-Spiele. congstar gibt diesen Preis. congstar ist eine Handy-Firma. Die Initiative Gaming ohne Grenzen hilft dabei. Initiative bedeutet: Eine Gruppe hat eine Idee. Sie wollen etwas Gutes machen. Das machen sie schon zum 3. Mal. Der Preis wird am Mittwoch vergeben. Das ist am 20. August 2025 um 15 Uhr. Der Ort ist in Halle 10.1. Da ist der Stand vom Jugend-Forum NRW. Seit 2023 gibt es diesen Preis. Der Preis zeigt gute Arbeit für alle Menschen. Alle Menschen sollen Computer-Spiele spielen können. Auch Menschen mit Behinderung. Eine Jury wählt die Gewinner aus. Jury bedeutet: Eine Gruppe von Menschen entscheidet. Sie wählen die besten Sachen aus. 2023 waren 7 Menschen in der Jury. Jetzt sind 14 Menschen in der Jury. Die Jury-Menschen kennen sich gut aus. Sie kennen sich aus mit Computer-Spielen. Sie kennen sich aus mit E-Sport. E-Sport bedeutet: Menschen spielen Computer-Spiele als Sport. Sie kennen sich aus mit Forschung. Auch mit Lernen und Medien. Die Jury hat viele Spiele getestet. Die Jury hat auch Geräte getestet. Dann haben sie die besten ausgewählt. Es gibt verschiedene Bereiche. Es gibt deutsche Spiele. Es gibt Spiele aus anderen Ländern. Es gibt auch wichtige Personen. Und es gibt neue Technik. Nur neue Spiele können gewinnen. Die Spiele müssen vom 1. Januar 2024 sein. Oder bis zum 30. Juni 2025. Ältere Spiele können nicht gewinnen. Bei den Personen sind nur Deutsche dabei. Oder Menschen aus Österreich und der Schweiz. Diese Menschen helfen anderen Menschen. Sie machen Computer-Spiele für alle zugänglich. Diese Spiele und Personen können gewinnen: Deutsche Spiele: Spiele aus anderen Ländern: Gute Darstellung von Menschen: Barrierefreiheit bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen. Es gibt keine Hindernisse. Neue Technik und Geräte: Wichtige Personen: Er hat für barriere-freie Spiele gekämpft. Seit 2023 ist der Preis sehr wichtig geworden. Das Ziel ist: Alle Menschen sollen mitspielen können. Die Menschen sollen sich kennen-lernen. Spiele-Macher sollen von Anfang an an alle denken. Timo Wakulat arbeitet bei congstar. Er sagt: Die nominierten Spiele zeigen viel Gutes. Nominiert bedeutet: Jemand wurde vorgeschlagen. Zum Beispiel für einen Preis. Es gibt viele Menschen für barriere-freie Spiele. Es ist wichtig, weiter Hindernisse abzubauen. Menschen mit Fach-Besucher-Tickets können kommen. Fach-Besucher-Tickets sind besondere Eintritts-Karten. Die Karten sind nur für Fach-Leute. Stefanie Langer führt durch die Veranstaltung. Das ist am Mittwoch, 20. August 2025. Um 15 Uhr in Halle 10.1 auf der gamescom. Info blau Symbol

Foto: Susanne Göbel

Köln (kobinet) Wer erhält am 20. August 2025 auf der gamescom den Gaming ohne Grenzen Award? Zum dritten Mal zeichnen der Mobilfunkanbieter congstar und die Initiative Gaming ohne Grenzen Projekte, Persönlichkeiten und Technologien aus, die Gaming für alle zugänglich machen. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, den 20. August 2025 um 15 Uhr auf dem Jugendforum NRW Messestand (Halle 10.1) statt. Seit seiner Premiere 2023 hat sich der Award als feste Plattform etabliert, um Engagement und Innovation im Bereich inklusives Gaming sichtbar zu machen, wie es in einer Presseinformation heißt. Die Fachjury – 2023 noch mit sieben Gründungsmitgliedern gestartet – ist inzwischen auf 14 Mitglieder angewachsen, die Expertise aus verschiedenen Bereichen vereinen: darunter u.a. Gaming, eSport, Forschung, Pädagogik und Journalismus. Die Jury hat die Spiele und Hardware in einem intensiven Prozess getestet und nominiert. In den Kategorien „National“ und „International“ wurden dabei nur Spiele berücksichtigt, die im Zeitraum vom 1.1.2024 bis zum 31.06.2025 erschienen sind. In der Kategorie „Personality“ lag der Fokus auf Personen aus dem deutschsprachigen Raum, die sich mit besonderem Engagement für Barrierefreiheit und Inklusion im Gaming einsetzen. Nach intensiver Beratung hat sich durch das Voting der Fachjury folgende Shortlist ergeben (alphabetisch geordnet), wobei die jeweiligen Preisträger*innen in jeder Kategorie bei der Veranstaltung auf der gamescom bekanntgegeben und gewürdigt werden: Award national Duck Detective: The Secret Salami – humorvoller Krimi mit leichtem Zugang Lonely Mountains: Snow Riders – Ski-Spaß mit zahlreichen Accessibility-Features The Darkest Files – packendes Adventure mit flexibler Steuerung Award international Atomfall – postapokalyptische Survival-Action mit Barrierefreiheit als zentrales Designziel Prince of Persia: The Lost Crown – modernes Metroidvania mit inklusiven Features South of Midnight – stimmungsvolles Action-Adventure mit vielfältigen hilfreichen Settings Award Repräsentation Nothing Without Us – gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, Zugangsbarrieren in der Spieleindustrie zu senken Senua’s Saga: Hellblade II – intensive Erzählung mit Fokus auf psychische Gesundheit The Unstoppables 2 – barrierefreies Koop-Abenteuer für alle Altersgruppen Award Hardware & Technologie ByoWave Proteus Controller – flexibel anpassbares Eingabegerät Overjoyed – virtueller Controller mit Remapping-Funktion Xbox Adaptive Joystick – modulare Steuerung für unterschiedliche Bedürfnisse Award Personality Lilischote – Content Creatorin mit Fokus auf Zugänglichkeit und Gaming-Community Marlene Beilharz – Schauspielerin & Autorin, die Diversität im Gaming vorantreibt Pascal Dupré – im Februar verstorbener Content Creator und Streamer, der sich für Barrierefreiheit im Gaming eingesetzt hat Der 2023 ins Leben gerufene Award hat sich inzwischen zu einer festen Plattform für inklusives Gaming entwickelt. Ziel bleibt, Barrieren abzubauen, die Community zu vernetzen, Entwickler*innen dazu weiter zu motivieren, Spiele von Anfang an möglichst inklusiv und barrierefrei zu gestalten und Menschen auszuzeichnen, die Gaming für alle zugänglich machen. „Die diesjährigen Nominierungen zeigen erneut, wie vielfältig und engagiert die inklusive Gaming-Community ist – und dass es weiterhin wichtig bleibt, Barrieren abzubauen und Teilhabe zu stärken“, sagt Timo Wakulat, Senior Manager PR und Pressesprecher bei congstar. Wer ein Fachbesuchenden-Ticket hat, ist herzlich eingeladen, den Gaming ohne Grenzen Award live auf der gamescom 2025 zu verfolgen. Die Preisverleihung, die von Stefanie Langer moderiert wird, findet am Mittwoch, 20. August 2025 um 15:00 Uhr in Halle 10.1 am Jugendforum NRW Messestand auf der gamescom statt.

Foto: Susanne Göbel

