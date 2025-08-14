Menu Close

Gaming ohne Grenzen Award für mehr Inklusion im Gaming

Veröffentlicht am 14.08.2025 07:18 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Foto: Susanne Göbel

Köln (kobinet) Wer erhält am 20. August 2025 auf der gamescom den Gaming ohne Grenzen Award? Zum dritten Mal zeichnen der Mobilfunkanbieter congstar und die Initiative Gaming ohne Grenzen Projekte, Persönlichkeiten und Technologien aus, die Gaming für alle zugänglich machen. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, den 20. August 2025 um 15 Uhr auf dem Jugendforum NRW Messestand (Halle 10.1) statt. Seit seiner Premiere 2023 hat sich der Award als feste Plattform etabliert, um Engagement und Innovation im Bereich inklusives Gaming sichtbar zu machen, wie es in einer Presseinformation heißt.

Die Fachjury – 2023 noch mit sieben Gründungsmitgliedern gestartet – ist inzwischen auf 14 Mitglieder angewachsen, die Expertise aus verschiedenen Bereichen vereinen: darunter u.a. Gaming, eSport, Forschung, Pädagogik und Journalismus. Die Jury hat die Spiele und Hardware in einem intensiven Prozess getestet und nominiert. In den Kategorien „National“ und „International“ wurden dabei nur Spiele berücksichtigt, die im Zeitraum vom 1.1.2024 bis zum 31.06.2025 erschienen sind. In der Kategorie „Personality“ lag der Fokus auf Personen aus dem deutschsprachigen Raum, die sich mit besonderem Engagement für Barrierefreiheit und Inklusion im Gaming einsetzen. Nach intensiver Beratung hat sich durch das Voting der Fachjury folgende Shortlist ergeben (alphabetisch geordnet), wobei die jeweiligen Preisträger*innen in jeder Kategorie bei der Veranstaltung auf der gamescom bekanntgegeben und gewürdigt werden:

Award national 

Duck Detective: The Secret Salami – humorvoller Krimi mit leichtem Zugang

Lonely Mountains: Snow Riders – Ski-Spaß mit zahlreichen Accessibility-Features

The Darkest Files – packendes Adventure mit flexibler Steuerung

Award international 

Atomfall – postapokalyptische Survival-Action mit Barrierefreiheit als zentrales Designziel

Prince of Persia: The Lost Crown – modernes Metroidvania mit inklusiven Features

South of Midnight – stimmungsvolles Action-Adventure mit vielfältigen hilfreichen Settings

Award Repräsentation 

Nothing Without Us – gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, Zugangsbarrieren in der Spieleindustrie zu senken

Senua’s Saga: Hellblade II – intensive Erzählung mit Fokus auf psychische Gesundheit

The Unstoppables 2 – barrierefreies Koop-Abenteuer für alle Altersgruppen

Award Hardware & Technologie

ByoWave Proteus Controller – flexibel anpassbares Eingabegerät

Overjoyed – virtueller Controller mit Remapping-Funktion

Xbox Adaptive Joystick – modulare Steuerung für unterschiedliche Bedürfnisse

Award Personality 

Lilischote – Content Creatorin mit Fokus auf Zugänglichkeit und Gaming-Community

Marlene Beilharz – Schauspielerin & Autorin, die Diversität im Gaming vorantreibt

Pascal Dupré – im Februar verstorbener Content Creator und Streamer, der sich für Barrierefreiheit im Gaming eingesetzt hat

Der 2023 ins Leben gerufene Award hat sich inzwischen zu einer festen Plattform für inklusives Gaming entwickelt. Ziel bleibt, Barrieren abzubauen, die Community zu vernetzen, Entwickler*innen dazu weiter zu motivieren, Spiele von Anfang an möglichst inklusiv und barrierefrei zu gestalten und Menschen auszuzeichnen, die Gaming für alle zugänglich machen. „Die diesjährigen Nominierungen zeigen erneut, wie vielfältig und engagiert die inklusive Gaming-Community ist – und dass es weiterhin wichtig bleibt, Barrieren abzubauen und Teilhabe zu stärken“, sagt Timo Wakulat, Senior Manager PR und Pressesprecher bei congstar.

Wer ein Fachbesuchenden-Ticket hat, ist herzlich eingeladen, den Gaming ohne Grenzen Award live auf der gamescom 2025 zu verfolgen. Die Preisverleihung, die von Stefanie Langer moderiert wird, findet am Mittwoch, 20. August 2025 um 15:00 Uhr in Halle 10.1 am Jugendforum NRW Messestand auf der gamescom statt.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
0 Lesermeinungen
