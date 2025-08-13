Urlaub, Sonne, Strand: Wie barrierefrei sind Deutschlands Strände?

Berlin (kobinet)

Deutschland hat gerade eine Hitze-Welle. Eine Hitze-Welle bedeutet: Es ist mehrere Tage sehr heiß. Das bedeutet: Es ist sehr warm draußen. Dann wollen viele Menschen ans Meer fahren. Sie wollen an den Strand gehen.

Der NDR hat einen Bericht gemacht. NDR bedeutet: Nord-Deutscher Rund-Funk. Das ist ein Radio-Sender und Fernseh-Sender. Der Bericht heißt: Mit Roll-Stuhl an den Strand. Wie barriere-frei sind Nord-See und Ost-See? Barriere-frei bedeutet: Alle Menschen können etwas gut benutzen.

Der Bericht ist über Menschen mit Behinderung. Menschen mit Behinderung können manche Dinge nicht so gut machen. Diese Menschen wollen auch an den Strand. Aber das ist oft schwer für sie.

Schleswig-Holstein hat viele Strände. Schleswig-Holstein ist ein Bundes-Land. Deutschland hat 16 Bundes-Länder. Jedes Bundes-Land hat eine eigene Regierung. Die Strände haben feinen Sand. Durch den Sand zu fahren ist schwer.

Das ist schwer für Menschen im Roll-Stuhl. Ein Roll-Stuhl ist ein Stuhl mit Rädern. Menschen nutzen ihn zum Fahren. Das ist auch schwer für Begleit-Personen. Begleit-Personen helfen anderen Menschen. Sie gehen mit und unterstützen.

Auch andere Menschen haben Probleme am Strand. Familien mit Kinder-Wagen haben Probleme. Ältere Menschen mit Roll-Ator haben Probleme. Ein Roll-Ator hilft beim Gehen. Es ist ein Gestell mit 4 Rädern.

Menschen mit Sport-Verletzungen haben auch Probleme. Sport-Verletzungen passieren beim Sport. Dann tut etwas weh am Körper. Der Weg zum Meer wird dann sehr schwer. Blinde Menschen haben andere Probleme. Blinde Menschen können nicht sehen.