Urlaub, Sonne, Strand: Wie barrierefrei sind Deutschlands Strände?

Veröffentlicht am 13.08.2025 07:57 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Auf die Wasserfläche reichende Brücke mit Geländer und Lampen
Seebrücke
Foto: Pixabay/bissartig

Berlin (kobinet) Deutschland wird wieder einmal von einer Hitzewelle heimgesucht. Da steigt die Sehnsucht nach Meer und Strand. Wie es um die Möglichkeiten für behinderte Menschen Strände von Schleswig-Holstein barrierefrei zu nutzen darstellt, damit befasst sich ein aktueller Bericht des NDR mit der Überschrift: "Mit Rollstuhl an den Strand: Wie barrierefrei sind Nord- und Ostsee? "Sich durch den feinen Sand an den Stränden in Schleswig-Holstein zu wühlen, kann nicht nur für Menschen im Rollstuhl und ihre Begleitpersonen anstrengend sein - auch für Familien mit Kinderwagen, ältere Menschen mit dem Rollator oder Menschen mit Sportverletzungen kann der Weg ans Meer zur Herausforderung werden. Für blinde oder sehbehinderte Personen ist es überhaupt ein Problem, erst mal an den Strand zu finden", heißt es in der Einführung des Beitrags von Joscha Krone, auf den Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat.

Link zum NDR-Beitrag

Ottmar Miles-Paul Nachricht

