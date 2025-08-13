The Good News: Reportagereihe von Stephan Laux. Heute EUTB® (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung) Limburg-Weilburg.



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Villmar - Weyer (kobinet) Ich musste nicht weit fahren für diesen Bericht. In Limburg gibt es seit dem 5. Mai eine neue EUTB. EUTB bedeutet: Ergänzende unabhängige Teil-Habe-Beratung. Das ist Beratung für Menschen mit Behinderung. Limburg ist die Kreis-Stadt in meiner Region. Eine Kreis-Stadt gehört zu keinem Land-Kreis. Sie macht alle Aufgaben selbst. Teil-Habe bedeutet: bei etwas mit-machen. Man kann mit-bestimmen. Menschen mit Behinderung sollen überall dabei sein können. Im Mai gab es eine Eröffnungs-Feier. Eine Eröffnungs-Feier ist ein Fest. Das Fest ist für etwas Neues. Da gab es viele Reden. Im Juli konnte ich mit den Beratern sprechen. Die Berater heißen Eva Hartenstein und Manuel Plaum. Eva Hartenstein und Manuel Plaum sind Peer-Berater. Peer-Berater bedeutet: Menschen mit Behinderung beraten andere Menschen mit Behinderung. Das ist das Besondere an der EUTB. Die EUTB Limburg-Weilburg ist in Limburg. Der Träger ist der Landes-Verband DMSG Hessen. DMSG bedeutet: Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft. Multiple Sklerose ist eine Krankheit. Bei dieser Krankheit funktionieren die Nerven nicht richtig. Der Verband hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. Warum ist eine neue Beratungs-Stelle eine gute Nachricht? Es gibt doch schon viele Beratungs-Stellen. Zum Beispiel vom VDK oder der Lebens-Hilfe. Die EUTB gibt es seit 2018. Das Bundes-Teil-Habe-Gesetz hat die EUTB eingeführt. Das ist eine gute Idee von diesem Gesetz. Manuel Plaum arbeitet haupt-beruflich bei der EUTB. Haupt-beruflich bedeutet: Das ist der wichtigste Job. Man arbeitet jeden Tag in diesem Job. Auch Nadine Scholl und Eva Hartenstein arbeiten dort. Die Beratung kostet nichts. Man muss nicht Mitglied in einem Verein sein. Die EUTB berät alle Menschen mit Behinderung. Egal welche Art von Behinderung sie haben. Manuel Plaum sagt: Unser Motto ist: Eine für alle! Die EUTB arbeitet nur für die Menschen mit Behinderung. Sie verkauft keine eigenen Angebote. Das macht die Beratung unabhängig. Die Berater arbeiten auch mit anderen Stellen zusammen. Sie kennen viele Angebote in der Region. Sie sind eine Schnitt-Stelle zwischen den Menschen und den Angeboten. Eine Schnitt-Stelle verbindet 2 Bereiche. Die Schnitt-Stelle sorgt für gute Zusammen-Arbeit. Das EUTB-Projekt läuft bis Ende 2029. Das wurde Anfang 2023 entschieden. Eva Hartenstein sagt: Das ist wichtig für die Planung. Die Beratungs-Themen sind sehr verschieden. Eva Hartenstein sagt: Die Themen sind so vielfältig wie die Behinderungen. Die GSUB hilft den EUTB-Stellen. GSUB bedeutet: Gesellschaft für soziale Unternehmens-Beratung. Sie macht Schulungen für die Berater. Manuel Plaum erklärt mir das. Die GSUB verwaltet auch das EUTB-Projekt. Sie ist für alle EUTB-Stellen zuständig. Das alles macht die EUTB zu einem einfachen Angebot. Einfach bedeutet: Jeder kann dort hingehen. Man braucht keine besonderen Papiere. Man kann leicht mitmachen. Viele Menschen haben Angst vor Beratungs-Stellen. Diese Angst nennt man Hemm-Schwellen. Hemm-Schwellen sind Hindernisse. Sie machen Angst oder Sorgen. Deshalb traut man sich nicht. Die EUTB will diese Angst abbauen. Ich würde gerne zu Eva Hartenstein gehen. Oder zu Nadine Scholl und Manuel Plaum in Limburg. Sie sind vertrauens-würdig. Vertrauens-würdig bedeutet: Man kann sich auf jemanden verlassen. Die Person macht keine schlechten Sachen. Sie sagt immer die Wahrheit. Die EUTB Limburg-Weilburg hat jetzt auch eine Außen-Stelle. Eine Außen-Stelle ist ein kleines Büro. Das Büro gehört zu einer großen Firma. Das kleine Büro ist weit weg vom Haupt-Büro. Die Außen-Stelle ist in Bad Camberg. Hier ist der Link zur EUTB Limburg Weilburg: EUTB Limburg Weilburg Website Stephan Laux Juli 2025 Stephan Laux in seinem "Reportage Bus"

Foto: Stephan Laux

Villmar - Weyer (kobinet) Für diesen Teil meiner Reportagereihe brauchte es keine weite Anreise. In Limburg, der Kreisstadt meiner Region, wurde am 05. Mai dieses Jahres eine EUTB eröffnet. War die Eröffnungsfeier noch von Grußworten und allgemeinen Informationen geprägt, bot sich mir im Juli die Gelegenheit, ausführlich mit Eva Hartenstein und Manuel Plaum ins Gespräch zu kommen. Die beiden sind Peer Berater*innen mit vielseitigen Berufserfahrungen. Darin liegt der Kern der Beratungsmethoden der EUTB. Betroffene beraten Betroffene. Ihren Standort haben Sie bei der EUTB Limburg-Weilburg in Limburg gefunden. Deren Träger ist der Landesverband DMSG (Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft) Hessen e.V. mit seinem Sitz in Frankfurt am Main. Was ist nun die gute Nachricht an der Entstehung eines weiteren Beratungsangebotes für Menschen mit Beeinträchtigungen? Gibt es nicht genügend Angebote des VDK, der Rentenversicherung, der Lebenshilfe, der Caritas oder etlicher Selbsthilfegruppen? Die EUTB wurde 2018 in Zuge des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) eingeführt und ist in seiner Umsetzung, meiner Meinung nach eine der besseren Idee dieses Gesetzes. Berater*innen, wie Manuel Plaum, Nadine Scholl und Eva Hartenstein, arbeiten hauptamtlich. Die Beratung ist kostenlos und nicht an eine Mitgliedschaft wie z.B. beim VdK gebunden. Sie beraten, unabhängig von der Art oder dem Grad einer Beeinträchtigung. „Unser Motto: Eine für alle!“, nennt das Manuel Plaum im Gespräch. Die EUTB sieht sich ausschließlich den Leistungsberechtigten verpflichtet und gerät dabei nicht in die Gefahr in eigenem (evtl. wirtschaftlichem) Interesse zu beraten, also Angebote in eigener Trägerschaft zu empfehlen. Trotzdem besteht ein Teil der Tätigkeiten der Berater*innen in der Netzwerkarbeit. Man bleibt regelmäßig mit Leistungserbringer*innen und Initiativen der Eingliederungshilfe in der Region in Kontakt und sieht sich als Schnittstelle. Das Projekt EUTB wurde Anfang 2023 auf 7 Jahre verlängert. Das bietet Planungssicherheit bis Ende 2029. „Eine wichtige Voraussetzung, um das Projekt weiterzuentwickeln“, so Eva Hartenstein. In der alltäglichen Beratungspraxis ergeben sich immer wieder neue Herausforderungen. „Die Themen der Hilfesuchenden sind so vielfältig, wie Bandbreite der Beeinträchtigungen, die sie betrifft oder von der sie sich bedroht fühlen.“ ergänzt sie. „Dabei unterstützt uns die GSUB (Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung) mit ihrer Fachstelle für die fachliche Begleitung der EUTB-Stellen sowie Qualifizierungen für EUTB-Beratende.“ erklärt mir Manuel Plaum. Die GSUB ist auch für die Administration des EUTB-Projektes für alle geförderten Projektträger zuständig. Das alles macht die EUTB zu einem niederschwelligen Angebot in der Beratungslandschaft der Region. Niederschwelligkeit scheint ein wesentlicher Aspekt im Beratungskontext. „Hemmschwellen“ stellen für viele Ratsuchenden tatsächlich eine Barriere bei der Wahrnehmung eines „herkömmlichen“ Beratungsangebotes dar. Da würde ich persönlich mich gerne vertrauensvoll an Eva Hartenstein, Nadine Scholl und Manuel Plaum in Limburg wenden. Die EUTB Limburg – Weilburg verfügt seit Neuestem auch über eine Außenstelle in Bad Camberg Hier der Link zur EUTB Limburg Weilburg: https://www.teilhabeberatung.de/beratung/eutb-limburg-weilburg-dmsg-lv-hessen-ev Stephan Laux Juli 2025

Villmar - Weyer (kobinet) Für diesen Teil meiner Reportagereihe brauchte es keine weite Anreise. In Limburg, der Kreisstadt meiner Region, wurde am 05. Mai dieses Jahres eine EUTB eröffnet. War die Eröffnungsfeier noch von Grußworten und allgemeinen Informationen geprägt, bot sich mir im Juli die Gelegenheit, ausführlich mit Eva Hartenstein und Manuel Plaum ins Gespräch zu kommen.

Die beiden sind Peer Berater*innen mit vielseitigen Berufserfahrungen. Darin liegt der Kern der Beratungsmethoden der EUTB. Betroffene beraten Betroffene. Ihren Standort haben Sie bei der EUTB Limburg-Weilburg in Limburg gefunden. Deren Träger ist der Landesverband DMSG (Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft) Hessen e.V. mit seinem Sitz in Frankfurt am Main.

Was ist nun die gute Nachricht an der Entstehung eines weiteren Beratungsangebotes für Menschen mit Beeinträchtigungen? Gibt es nicht genügend Angebote des VDK, der Rentenversicherung, der Lebenshilfe, der Caritas oder etlicher Selbsthilfegruppen?

Die EUTB wurde 2018 in Zuge des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) eingeführt und ist in seiner Umsetzung, meiner Meinung nach eine der besseren Idee dieses Gesetzes.

Berater*innen, wie Manuel Plaum, Nadine Scholl und Eva Hartenstein, arbeiten hauptamtlich. Die Beratung ist kostenlos und nicht an eine Mitgliedschaft wie z.B. beim VdK gebunden. Sie beraten, unabhängig von der Art oder dem Grad einer Beeinträchtigung. „Unser Motto: Eine für alle!“, nennt das Manuel Plaum im Gespräch.

Die EUTB sieht sich ausschließlich den Leistungsberechtigten verpflichtet und gerät dabei nicht in die Gefahr in eigenem (evtl. wirtschaftlichem) Interesse zu beraten, also Angebote in eigener Trägerschaft zu empfehlen.

Trotzdem besteht ein Teil der Tätigkeiten der Berater*innen in der Netzwerkarbeit. Man bleibt regelmäßig mit Leistungserbringer*innen und Initiativen der Eingliederungshilfe in der Region in Kontakt und sieht sich als Schnittstelle.

Das Projekt EUTB wurde Anfang 2023 auf 7 Jahre verlängert. Das bietet Planungssicherheit bis Ende 2029. „Eine wichtige Voraussetzung, um das Projekt weiterzuentwickeln“, so Eva Hartenstein.

In der alltäglichen Beratungspraxis ergeben sich immer wieder neue Herausforderungen. „Die Themen der Hilfesuchenden sind so vielfältig, wie Bandbreite der Beeinträchtigungen, die sie betrifft oder von der sie sich bedroht fühlen.“ ergänzt sie.

„Dabei unterstützt uns die GSUB (Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung) mit ihrer Fachstelle für die fachliche Begleitung der EUTB-Stellen sowie Qualifizierungen für EUTB-Beratende.“ erklärt mir Manuel Plaum.

Die GSUB ist auch für die Administration des EUTB-Projektes für alle geförderten Projektträger zuständig.

Das alles macht die EUTB zu einem niederschwelligen Angebot in der Beratungslandschaft der Region.

Niederschwelligkeit scheint ein wesentlicher Aspekt im Beratungskontext.

„Hemmschwellen“ stellen für viele Ratsuchenden tatsächlich eine Barriere bei der Wahrnehmung eines „herkömmlichen“ Beratungsangebotes dar.

Da würde ich persönlich mich gerne vertrauensvoll an Eva Hartenstein, Nadine Scholl und Manuel Plaum in Limburg wenden.

Die EUTB Limburg – Weilburg verfügt seit Neuestem auch über eine Außenstelle in Bad Camberg

Hier der Link zur EUTB Limburg Weilburg: https://www.teilhabeberatung.de/beratung/eutb-limburg-weilburg-dmsg-lv-hessen-ev

Stephan Laux Juli 2025