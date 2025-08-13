Menu Close

Neue taktile Aufkleber helfen bei der Mülltrennung

Veröffentlicht am 13.08.2025 12:32 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Gelbe Tafel des Müllentsorgers mit den dunklen Aufklebern auch welchem sich verschiedene geometrische Formen befinen
Taktile Aufkleber helfen bei der Mülltrennung
Foto: Eichhorn Recycling

MÜNCHEN (kobinet) Ein unterfränkisches Recycling Unternehmen aus Eltmann hat in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB) spezielle taktile Aufkleber für Mülltonnen entwickelt, welche blinden und sehbehinderten Menschen das eigenständige Erkennen und Zuordnen der richtigen Tonne ermöglichen. Die Lösung: kleine, dreidimensionale Symbole, die eindeutig erfühlbar sind und jede Mülltonnenart eindeutig kennzeichnen.

Das innovative Recyclingunternehmen Eichhorn aus Unterfranken hatte die Idee, Mülltonnen taktil zu kennzeichnen. Von der Idee zur Umsetzung kam der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund ins Spiel. Gemeinsam mit Claudia Ramer vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB) wurde die Produktidee praxisnah entwickelt. Ziel war es, eine einfache, robuste und alltagstaugliche Markierungshilfe zu schaffen – für mehr Selbstständigkeit und Teilhabe im eigenen Wohnumfeld.

Die tastbaren Aufkleber sind wetterfest, langlebig und lassen sich leicht auf jede handelsübliche Mülltonne kleben. Dadurch ist eine barrierefreie Mülltrennung ohne fremde Hilfe möglich, sowohl in Privathaushalten als auch in Wohnanlagen oder Einrichtungen. „Es sind oft die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen“, sagt Claudia Ramer vom BBSB. „Diese Symbole schaffen eine spürbare Erleichterung im Alltag und fördern die Eigenständigkeit vieler Menschen mit Seheinschränkung.“

Der Hersteller plant die Ausweitung des Produkts auf weitere Alltagsbereiche, in denen taktile Kennzeichnungen mehr Teilhabe ermöglichen können.

Hartmut Smikac Nachricht

